Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες του Euphoria ποιος θα ήσουν εσύ από τη Maddy και τη Rue μέχρι την Cassie και τη Jules ανακάλυψε ποιος χαρακτήρας ταιριάζει στο zodiac σου

Με μια ματιά Κάθε ζώδιο αντιστοιχίζεται σε έναν χαρακτήρα του Euphoria, βάσει κοινών προσωπικοτήτων.

Ο Κριός και ο Λέων ταυτίζονται με την Maddy Perez, λόγω αυτοπεποίθησης και έντονης παρουσίας.

Ο Ταύρος και η Παρθένος αντιστοιχούν στην Lexi Howard, με παρατηρητικότητα και ηρεμία.

Ο Σκορπιός και ο Αιγόκερως συνδέονται με τον Nate Jacobs, λόγω ελέγχου και απόκρυψης αδυναμιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από το chaotic energy της Rue μέχρι το main character syndrome της Maddy, δες ποιος χαρακτήρας του Euphoria αντιστοιχεί στο ζώδιό σου και ετοιμάσου για λίγο zodiac drama. Αν υπάρχει μία σειρά που μας έμαθε ότι το drama, οι έρωτες, οι φιλίες και τα μυστικά μπορούν να γίνουν ένα εκρηκτικό μείγμα, αυτή είναι το Euphoria. Οι χαρακτήρες της έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, περίπλοκες σχέσεις και αρκετά red flags για να γεμίσουν ατελείωτες συζητήσεις.

Τι θα γινόταν, λοιπόν, αν κάθε ζώδιο ανήκε στον κόσμο του Euphoria; Ποιος θα είχε την ενέργεια της Maddy, ποιος θα έκανε overthinking όπως η Rue και ποιος θα προσπαθούσε να ελέγχει τα πάντα όπως η Nate; Δες παρακάτω ποιος χαρακτήρας ταιριάζει περισσότερο στο δικό σου zodiac vibe.

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Κριός — Maddy Perez

Δεν μπαίνεις απλώς σε έναν χώρο, κάνεις είσοδο. Όπως η Maddy, έχεις αυτοπεποίθηση, έντονη προσωπικότητα και δεν αφήνεις εύκολα κανέναν να σε υποτιμήσει. Όταν ερωτεύεσαι, τα δίνεις όλα, αλλά όταν κάποιος σε πληγώνει, δύσκολα ξεχνάς. Το στιλ σου είναι statement και η ενέργειά σου ξεκάθαρη: δεν γεννήθηκες για να περνάς απαρατήρητος/η.

Ταύρος — Lexi Howard

Έχεις τον δικό σου κόσμο και δεν νιώθεις την ανάγκη να βρίσκεσαι συνεχώς στο επίκεντρο. Όπως η Lexi, παρατηρείς τα πάντα, θυμάσαι λεπτομέρειες και συχνά καταλαβαίνεις περισσότερα από όσα δείχνεις. Μπορεί να φαίνεσαι ήρεμος/η, αλλά όταν αποφασίσεις να μιλήσεις, έχεις πολλά να πεις. Και φυσικά, προτιμάς τις σταθερές σχέσεις από το ατελείωτο συναισθηματικό roller coaster.

Δίδυμοι — Jules Vaughn

Είσαι απρόβλεπτος/η, δημιουργικός/ή και δεν αντέχεις να σε περιορίζουν σε μία μόνο ταυτότητα. Όπως η Jules, αγαπάς να εξερευνάς νέες πλευρές του εαυτού σου και δεν φοβάσαι να αλλάξεις. Οι άλλοι μπορεί να δυσκολεύονται να σε καταλάβουν, αλλά εσύ ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να χωράς σε ένα συγκεκριμένο καλούπι.

Καρκίνος — Rue Bennett

Νιώθεις τα πάντα στο maximum και οι σχέσεις σου έχουν τεράστια συναισθηματική σημασία. Όπως η Rue, μπορεί να δυσκολεύεσαι να εκφράσεις όσα συμβαίνουν μέσα σου, ακόμη κι όταν οι άνθρωποι γύρω σου θέλουν να σε βοηθήσουν. Η ευαισθησία σου είναι μεγάλη, αλλά χρειάζεσαι ανθρώπους που μπορούν να σου προσφέρουν πραγματική στήριξη και ασφάλεια.

Λέων — Maddy Perez

Ναι, η Maddy αξίζει και δεύτερο ζώδιο! Με το εντυπωσιακό της στιλ, την αυτοπεποίθηση και την ανάγκη της να διεκδικεί όσα θέλει, έχει έντονο Leo energy. Αν είσαι Λέων, ξέρεις πώς να τραβάς την προσοχή χωρίς να προσπαθείς υπερβολικά. Θέλεις να σε εκτιμούν, να σε σέβονται και να μη σε αντιμετωπίζουν ποτέ σαν δεύτερη επιλογή.

Παρθένος — Lexi Howard

Είσαι ο άνθρωπος που παρατηρεί τα πάντα, ακόμη κι όταν οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι δεν προσέχεις. Όπως η Lexi, αναλύεις καταστάσεις, σκέφτεσαι πριν μιλήσεις και μπορείς να δεις τις αντιφάσεις μιας παρέας από απόσταση. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις εσύ το drama· αρκεί να έχεις καταλάβει ήδη πώς ξεκίνησε.

Ζυγός — Cassie Howard

Οι σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου και θέλεις να νιώθεις ότι σε αγαπούν και σε επιλέγουν. Όπως η Cassie, μπορεί να επηρεάζεσαι έντονα από το πώς σε βλέπουν οι άλλοι και να δυσκολεύεσαι όταν πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στην επιθυμία και στην αυτοεκτίμησή σου. Το μάθημά σου; Δεν χρειάζεται να αλλάξεις για να αξίζεις την αγάπη κάποιου.

Σκορπιός — Nate Jacobs

Μυστήριο, ένταση και συναισθήματα που δύσκολα αποκαλύπτονται. Ο Nate αντιπροσωπεύει τη σκοτεινή πλευρά της ανάγκης για έλεγχο και της δυσκολίας να εκφράσεις την ευαλωτότητά σου. Αν έχεις Scorpio energy, μπορεί να κρατάς πολλά για τον εαυτό σου και να μην εμπιστεύεσαι εύκολα. Αλλά θυμήσου: το να είσαι δυνατός/ή δεν σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχεις τους πάντες.

Τοξότης — Fezco

Είσαι αυθόρμητος/η, ανεξάρτητος/η και εκτιμάς τους ανθρώπους που μένουν δίπλα σου χωρίς να προσπαθούν να σε αλλάξουν. Όπως ο Fezco, μπορεί να μη μιλάς πολύ για τα συναισθήματά σου, αλλά δείχνεις το ενδιαφέρον σου μέσα από τις πράξεις. Η ελευθερία είναι σημαντική για σένα, όμως όταν δεθείς πραγματικά με κάποιον, η αφοσίωσή σου είναι δυνατή.

Αιγόκερως — Nate Jacobs

Έχεις έντονη ανάγκη να διατηρείς τον έλεγχο και δεν σου αρέσει να δείχνεις τις αδυναμίες σου. Όπως ο Nate, μπορεί να προσπαθείς να κρατάς μια συγκεκριμένη εικόνα προς τα έξω, ακόμη κι όταν μέσα σου επικρατεί χάος. Η διαφορά είναι ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην επιβολή, αλλά στην αυτογνωσία και στην ανάληψη ευθύνης.

Υδροχόος — Ali Muhammed

Έχεις ανεξάρτητη σκέψη και δεν ακολουθείς εύκολα όσα σου επιβάλλουν οι άλλοι. Όπως ο Ali, μπορείς να βλέπεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική και να προσφέρεις συμβουλές που κάνουν τους άλλους να σκεφτούν βαθύτερα. Δεν χρειάζεται να είσαι το πιο θορυβώδες άτομο στο δωμάτιο για να έχεις ουσιαστική παρουσία.

Ιχθύες — Jules Vaughn

Ονειροπόλος/α, ευαίσθητος/η και με έντονη φαντασία, βλέπεις τον κόσμο μέσα από τα συναισθήματα και τις επιθυμίες σου. Όπως η Jules, αναζητάς την ελευθερία, την αυθεντικότητα και τις σχέσεις που σου επιτρέπουν να είσαι ο εαυτός σου. Μερικές φορές μπορεί να εξιδανικεύεις τους ανθρώπους, αλλά η φαντασία σου είναι και αυτή που σε κάνει να βλέπεις ομορφιά εκεί που άλλοι δεν την παρατηρούν.

Τελικά, ποιος χαρακτήρας του Euphoria είσαι

Είτε έχεις το confidence της Maddy είτε την παρατηρητικότητα της Lexi, το Euphoria αποδεικνύει ότι κάθε προσωπικότητα έχει τις αντιφάσεις της. Φυσικά, οι αντιστοιχίσεις είναι καθαρά ψυχαγωγικές και δεν αποτελούν πραγματική ανάλυση της προσωπικότητάς σου. Τώρα πες μας: ποιο είναι το ζώδιό σου και ποιος χαρακτήρας πιστεύεις ότι σου ταιριάζει περισσότερο.

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