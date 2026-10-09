Η Selena Gomez τάσσεται υπέρ της ψυχικής υγείας – Το φιλανθρωπικό event που σχεδιάζει

Η Selena Gomez συνεχίζει τη δράση της για την ψυχική υγεία μέσω του Rare Impact Fund, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια από το 2020

Με μια ματιά Η Selena Gomez διοργανώνει το 4ο ετήσιο φιλανθρωπικό event Rare Impact Fund Benefit.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, με καλεσμένους τους Leon Bridges και Bella Kay.

Στόχος του event είναι η ευαισθητοποίηση και η συγκέντρωση πόρων για την προώθηση της ψυχικής υγείας των νέων.

Το Rare Impact Fund έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια και υποστηρίζει 30 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez ετοιμάζεται να υποδεχτεί δύο ξεχωριστούς καλεσμένους στη σκηνή του τέταρτου ετήσιου φιλανθρωπικού της event, το Rare Impact Fund Benefit: A Night of Radiance & Reflection. Στις 14 Οκτωβρίου, στο Hollywood Palladium του Λος Άντζελες, οι Leon Bridges και Bella Kay θα προσφέρουν μουσικές ερμηνείες, στηρίζοντας με την παρουσία τους την πρωτοβουλία της Selena Gomez για την προώθηση της ψυχικής υγείας.

Η ίδια η Selena Gomez θα είναι η οικοδέσποινα της βραδιάς, ενώ τον ρόλο του παρουσιαστή θα αναλάβει ο βραβευμένος ηθοποιός και κωμικός Sean Hayes. Το event στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και στη συγκέντρωση πόρων για το Rare Impact Fund, το οποίο η Selena Gomez ίδρυσε το 2020 παράλληλα με την εταιρεία καλλυντικών της, Rare Beauty.

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Η Selena Gomez εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τους χορηγούς και τους καλλιτέχνες: «Είμαι βαθιά ευγνώμων σε κάθε έναν από τους υπέροχους χορηγούς μας και στους εξαιρετικά ταλαντούχους Leon Bridges και Bella Kay για την υποστήριξη του τέταρτου ετήσιου Rare Impact Fund», δήλωσε. «Το να φωτίζουμε την ψυχική υγεία των νέων είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, και η υποστήριξή τους όχι μόνο με εμπνέει, αλλά αγγίζει άμεσα τις ζωές εκατομμυρίων νέων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο».

Το Rare Impact Fund έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή του και υποστηρίζει 30 μη κερδοσκοπικούς εταίρους σε πέντε ηπείρους, φτάνοντας εκτιμώμενους 3,5 εκατομμύρια νέους ετησίως. Ο απώτερος στόχος του ταμείου είναι η κινητοποίηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για οργανισμούς που αυξάνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εκπαίδευση για την ψυχική υγεία των νέων παγκοσμίως.

Η πρωτοβουλία αυτή της Selena Gomez αναδεικνύει τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της μουσικής και της δημόσιας προβολής για να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο.

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