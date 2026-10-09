Η σπάνια εμφάνιση της Britney Spears με τους γιους της – Η εξόρμηση στο «Dollywood»

Η Britney Spears έκανε μια σπάνια οικογενειακή έξοδο με τους γιους της στο Dollywood και μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή τους στο θεματικό πάρκο

Με μια ματιά Η Britney Spears επισκέφτηκε το θεματικό πάρκο Dollywood με τους δύο γιους της.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την έξοδό τους στο πάρκο.

Η Britney Spears εξέφρασε τη χαρά της για τις οικογενειακές στιγμές και την επίσκεψη στο Dollywood.

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Η Britney Spears επέλεξε να περάσει ξέγνοιαστες στιγμές με τους δύο γιους της, Sean Preston Federline και Jayden James Federline, πραγματοποιώντας μια σπάνια δημόσια εμφάνιση. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την επίσκεψή τους στο Dollywood, το διάσημο θεματικό πάρκο και θέρετρο που δημιούργησε η θρυλική country star Dolly Parton.

Η Britney Spears, 44 ετών, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει ανάμεσά τους, με τους νεαρούς άνδρες να την ξεπερνούν σε ύψος, μπροστά από την πινακίδα του Dollywood, που βρίσκεται στο Pigeon Forge του Tennessee. Η ίδια φόρεσε ένα κοντό μπλε φόρεμα, σαγιονάρες, μια ριγέ μπλούζα και μάσκα, ενώ οι γιοι της επέλεξαν φαρδιά τζιν και λευκά T-shirts. Η pop star σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ήταν εξαιρετικά ζέστη και το φόρεμά μου ήταν πολύ μεγάλο για μένα».

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Παρόλα αυτά, η Britney Spears εξέφρασε τη χαρά της για τις «οικογενειακές εξόδους» και δήλωσε ενθουσιασμένη: «Το DOLlywood είναι απίστευτα χαριτωμένο! ». Μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο που δείχνει την ίδια να κάνει μια βόλτα σε ένα από τα παιχνίδια, κρατώντας το χέρι του Jayden James και φωνάζοντας με μια ελαφρώς παραμορφωμένη φωνή: «Jayden, νιώθω λίγο αδιάθετη τώρα, τι θα γίνει αν κάνω εμετό; Τι θα γίνει αν λερωθώ; Γερνάω, ξέρεις, γερνάω! Γαμώτο! Θεέ μου!». Σε ένα άλλο βίντεο, εμφανίζεται να πανηγυρίζει ενθουσιασμένη σε ένα περιστρεφόμενο παιχνίδι. Η Britney Spears ανέβασε επίσης βίντεο από την περιήγησή της στο πολύχρωμο λούνα παρκ, όπου εντόπισε ένα ψηλό παιχνίδι με κούνιες και εξέφρασε την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να «λερωθεί» κατά τη διάρκειά του.

Το Dollywood, ένα πάρκο 165 στρεμμάτων, αποκτήθηκε και αναδιαμορφώθηκε από την Dolly Parton το 1986. Η θρυλική country star, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της εμφάνιση στο πάρκο νωρίτερα φέτος, κατά την τελετή έναρξης στις 13 Μαρτίου. Μετά τον θάνατό της, η διεύθυνση του πάρκου επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει ανοιχτό και θα συνεχίσει να λειτουργεί με πνεύμα που θα τιμούσε την Dolly Parton.

«Με βαριά καρδιά, η οικογένεια του Dollywood θρηνεί την απώλεια της αγαπημένης μας Dreamer-in-Chief, Dolly Parton», ανέφερε μια ανακοίνωση από το πάρκο. «Όλοι στο Dollywood μοιραζόμαστε τη θλίψη αμέτρητων ανθρώπων παγκοσμίως που άγγιξε η ζεστασιά, η σοφία και το γενναιόδωρο πνεύμα της Dolly. Η εγκάρδια ευχή της Dolly ήταν το Dollywood να παραμένει πάντα ένας τόπος χαράς, ελπίδας και ενότητας, ένας χώρος όπου οικογένειες και φίλοι θα μπορούσαν να τιμήσουν τη μνήμη της, όχι με σιωπή, αλλά με γέλιο, μουσική και κοινά όνειρα. Η διαρκής κληρονομιά της Dolly εκτείνεται πέρα από τη μουσική και τη γενναιοδωρία της, στην αξιοσημείωτη εργασιακή της ηθική, έμπνευση για ανθρώπους παντού.»

Τον Μάιο, η Britney Spears, η οποία ουσιαστικά έχει αποσυρθεί από τη μουσική της καριέρα, είχε αναρτήσει σχετικά με την πνευματική φύση των φιδιών, χαρακτηρίζοντάς τα «συμβολικά της καλής υγείας, της ανώτερης συνείδησης και της καθαρής τύχης», προσθέτοντας: «Είμαι τόσο ευγνώμων στους φίλους μου και σε τόσους πολλούς νέους όμορφους ανθρώπους που γνώρισα μέσω του πνευματικού μου ταξιδιού».

Η ανάρτηση αυτή σηματοδότησε την πρώτη δημόσια δήλωσή της μετά από μια σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ νωρίτερα εντός του έτους, η οποία οδήγησε σε τριήμερη παραμονή σε κέντρο αποτοξίνωσης, και την καταδίκη της σε ένα χρόνο αναστολή ποινής, μετά από συμφωνία ομολογίας για την υπόθεση που αφορούσε τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου στην κομητεία Ventura της Καλιφόρνια.

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