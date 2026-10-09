Fashion 09.10.2026

Τα 5 πλεκτά που δεν πρέπει να λείπουν από την φθινοπωρινή σου ντουλάπα

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Από το κλασικό crewneck μέχρι το ζιβάγκο και τη ζακέτα, αυτά είναι τα διαχρονικά πλεκτά που θα αναβαθμίσουν κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το πουλόβερ με V λαιμόκοψη είναι ευέλικτο, επιμηκύνει τον λαιμό και συνδυάζεται εύκολα.
  • Το κλασικό πουλόβερ με στρογγυλή λαιμόκοψη είναι διαχρονικό, απλό και προσαρμόζεται σε διάφορα στυλ.
  • Η πλεκτή ζακέτα λειτουργεί ως τοπ, πανωφόρι και στιλιστική λεπτομέρεια, ιδανική για layering.
  • Το ζιβάγκο προσθέτει κομψότητα, είναι ιδανική βάση για εκλεπτυσμένα σύνολα και φοριέται σε layers.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί αυτές τις ημέρες να έχουμε την αίσθηση πως το καλοκαίρι δεν έχει φύγει ακόμη, όμως το φθινόπωρο έχει αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία του, φέρνοντας μαζί του μια διαφορετική διάθεση και, φυσικά, νέες στιλιστικές επιλογές. Οι πιο δροσερές ημέρες μάς προσκαλούν να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα μας, επενδύοντας σε cozy κομμάτια που συνδυάζουν άνεση, ζεστασιά και ρομαντισμό. Τα ανάλαφρα crop tops δίνουν σταδιακά τη θέση τους στα αφράτα πλεκτά πουλόβερ, τα οποία επιστρέφουν δυναμικά για να γίνουν οι πρωταγωνιστές των φθινοπωρινών μας εμφανίσεων.

funnel_neck_poulover
https://www.instagram.com/styledsara

Από τα κλασικά σχέδια που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα μέχρι τις πιο χαλαρές γραμμές που χαρίζουν ανεπιτήδευτο στιλ, ένα σωστά επιλεγμένο πλεκτό μπορεί να γίνει η βάση για δεκάδες διαφορετικά looks. Φοριέται με jean και sneakers για τις καθημερινές εμφανίσεις, συνδυάζεται με tailored παντελόνια για ένα πιο προσεγμένο αποτέλεσμα, ενώ μπορεί να ολοκληρώσει ακόμη και ένα σύνολο με φούστα και μπότες. Το μυστικό βρίσκεται στην επιλογή σχεδίων που ταιριάζουν στο προσωπικό μας στιλ και μπορούν να παραμείνουν επίκαιρα για πολλές σεζόν.

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Αν, λοιπόν, θέλεις να επενδύσεις σε κομμάτια που θα φοράς ξανά και ξανά, υπάρχουν πέντε βασικά στιλ πλεκτών που αξίζει να έχουν μια θέση στην φθινοπωρινή σου γκαρνταρόμπα.

1. Το πουλόβερ με V λαιμόκοψη

Το πουλόβερ με V λαιμόκοψη είναι ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια που μπορείς να επιλέξεις για το φθινόπωρο. Η γραμμή του επιμηκύνει οπτικά τον λαιμό και προσθέτει μια διακριτική κομψότητα ακόμη και στα πιο απλά σύνολα. Παράλληλα, προσφέρει πολλές δυνατότητες styling, καθώς μπορεί να φορεθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με ένα λευκό T-shirt ή ένα πουκάμισο, αφήνοντας τον γιακά να φαίνεται.

Για ένα ανεπιτήδευτα κομψό καθημερινό look, συνδύασέ το με ένα ίσιο jean και loafers. Αν προτιμάς μια πιο προσεγμένη εμφάνιση, δοκίμασε να το φορέσεις πάνω από ένα πουκάμισο, μαζί με ένα tailored παντελόνι και δερμάτινα αξεσουάρ. Οι ουδέτερες αποχρώσεις, όπως το μπεζ, το γκρι και το navy blue, αποτελούν ασφαλείς επιλογές που συνδυάζονται εύκολα με τα περισσότερα κομμάτια της ντουλάπας σου.

Celestino

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Ralph Lauren

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2. Το κλασικό πουλόβερ με στρογγυλή λαιμόκοψη

Αν υπάρχει ένα πλεκτό που αξίζει να αποτελεί τη βάση κάθε φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας, αυτό είναι το κλασικό πουλόβερ με στρογγυλή λαιμόκοψη. Διαχρονικό, απλό και εξαιρετικά ευκολοφόρετο, προσαρμόζεται σε διαφορετικά στιλ και περιστάσεις χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Ένα σχέδιο από μαλακό κασμίρ ή λεπτό μαλλί προσφέρει μια αίσθηση πολυτέλειας, ενώ ένα πιο χοντρό πλεκτό δημιουργεί την ιδανική cozy διάθεση για τις ψυχρότερες ημέρες. Μπορείς να επιλέξεις ένα μονόχρωμο σχέδιο σε μαύρο, εκρού ή καφέ για μέγιστη ευελιξία ή να πειραματιστείς με πιο έντονες αποχρώσεις, όπως το μπορντό και το βαθύ πράσινο. Για ένα σύνολο που αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα, φόρεσέ το με jean και ankle boots. Εναλλακτικά, συνδύασέ το με μια σατέν midi φούστα, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ανάμεσα στην απαλή υφή του πλεκτού και την πιο ανάλαφρη κίνηση του υφάσματος.

M&S

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Reiss

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3. Η πλεκτή ζακέτα που φοριέται με πολλούς τρόπους

Η cardigan έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πρακτικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας, καθώς λειτουργεί ταυτόχρονα ως τοπ, ελαφρύ πανωφόρι και στιλιστική λεπτομέρεια. Είναι ιδανική για τις ημέρες που ο καιρός δεν απαιτεί ακόμη ένα βαρύ παλτό, αλλά χρειάζεσαι ένα επιπλέον layer για να ολοκληρώσεις την εμφάνισή σου.

Μπορείς να τη φορέσεις κουμπωμένη, σαν αυτόνομο τοπ, με ένα ψηλόμεσο τζιν ή ένα υφασμάτινο παντελόνι. Για πιο χαλαρές εμφανίσεις, άφησέ τη ανοιχτή πάνω από ένα απλό T-shirt ή ένα λεπτό ζιβάγκο. Ένας ακόμη κομψός τρόπος να την εντάξεις στο look σου είναι να τη ρίξεις στους ώμους, προσθέτοντας μια διακριτική preppy πινελιά. Οι oversized εκδοχές χαρίζουν μια πιο χαλαρή αίσθηση, ενώ οι εφαρμοστές ζακέτες με μικρά κουμπιά παραπέμπουν σε μια πιο ρετρό αισθητική. Αν αναζητάς ένα κομμάτι που θα αξιοποιήσεις σε πολλές διαφορετικές περιστάσεις, μια ζακέτα σε ουδέτερη απόχρωση είναι σίγουρα μια επιλογή που αξίζει να εξετάσεις.

Stradivarius

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H&M

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4. Το ζιβάγκο που προσθέτει κομψότητα σε κάθε εμφάνιση

Το πλεκτό ζιβάγκο είναι συνώνυμο της φθινοπωρινής κομψότητας. Με καθαρές γραμμές και διακριτικό χαρακτήρα, αποτελεί ιδανική βάση για σύνολα που ισορροπούν ανάμεσα στην απλότητα και την εκλεπτυσμένη αισθητική. Το μαύρο ζιβάγκο παραμένει μια κλασική επιλογή, ωστόσο οι αποχρώσεις του εκρού, του σοκολατί και του γκρι μπορούν να δώσουν μια πιο απαλή διάσταση στην εμφάνιση.

Ένα λεπτό ζιβάγκο φοριέται εύκολα μέσα από jean, tailored παντελόνια ή ακόμη και φορέματα με τιράντες, δημιουργώντας ενδιαφέροντα layers. Αντίθετα, ένα πιο χοντρό και oversized σχέδιο μπορεί να αποτελέσει το κεντρικό στοιχείο του outfit, ειδικά όταν συνδυάζεται με μια πιο λιτή κάτω γραμμή, όπως ένα ίσιο παντελόνι ή μια midi φούστα. Για να αναδείξεις ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο στιλ, πρόσθεσε μια ζώνη, ένα ζευγάρι ψηλές μπότες ή ένα μακρύ παλτό. Το αποτέλεσμα είναι διαχρονικό και μπορεί να σε συνοδεύσει από το πρωί στο γραφείο μέχρι μια βραδινή έξοδο.

Falconeri

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United Colors of Benetton

benetton_poulover

5. Το oversized πλεκτό με τον χαλαρό γιακά

Για όσες αγαπούν τις άνετες γραμμές και το ανεπιτήδευτο στιλ, το oversized πλεκτό με τον πιο κλειστό, χαλαρό γιακά αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Με έμπνευση από την κλασική αισθητική των δεκαετιών του ’80 και του ’90, συνδυάζει μια cozy αίσθηση με μια διακριτικά ρετρό διάθεση.

Η χαλαρή εφαρμογή του το καθιστά ιδανικό για καθημερινά σύνολα, ενώ η πιο ιδιαίτερη λαιμόκοψη προσθέτει χαρακτήρα χωρίς να απαιτεί περίπλοκο styling. Φόρεσέ το με barrel jeans και clogs για ένα σύγχρονο casual look ή συνδύασέ το με ένα ίσιο τζιν και δερμάτινα μποτάκια για μια πιο κλασική προσέγγιση. Όσον αφορά τις αποχρώσεις, τα φυσικά χρώματα, όπως το εκρού, το γκρι της πέτρας, το καφέ και το βαθύ μπλε, αναδεικνύουν την υφή του πλεκτού και ενισχύουν τη διαχρονικότητά του. Αν, πάλι, θέλεις να δώσεις περισσότερη ένταση στην εμφάνισή σου, μπορείς να επιλέξεις ένα σχέδιο με ρίγες ή ένα διακριτικό μοτίβο.

Zara

oversized_poulover

adidas

adidas_poulover

Πώς να επιλέξεις τα πλεκτά που θα φοράς κάθε φθινόπωρο

Η δημιουργία μιας λειτουργικής συλλογής από πλεκτά δεν απαιτεί απαραίτητα πολλές αγορές. Αντίθετα, αξίζει να δώσεις έμφαση στην ποιότητα των υλικών, στην εφαρμογή και στην ευκολία με την οποία κάθε κομμάτι συνδυάζεται με όσα ήδη υπάρχουν στην ντουλάπα σου. Το μαλλί, το κασμίρ και το βαμβάκι μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές υφές και επίπεδα ζεστασιάς, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σου.

Ξεκίνησε με δύο ή τρία βασικά σχέδια σε ουδέτερες αποχρώσεις και πρόσθεσε σταδιακά ένα πιο ιδιαίτερο πλεκτό που θα εκφράζει το προσωπικό σου στιλ. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις περισσότερες επιλογές για καθημερινά σύνολα χωρίς να χρειάζεται να ακολουθείς κάθε νέα τάση. Άλλωστε, τα καλύτερα κομμάτια μιας γκαρνταρόμπας δεν είναι απαραίτητα εκείνα που τραβούν αμέσως την προσοχή, αλλά όσα επιστρέφεις να φοράς ξανά και ξανά. Και το φθινόπωρο, ένα όμορφο πλεκτό πουλόβερ είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να συνδυάσεις την άνεση με το στιλ.

Κεντρική Εικόνα: @keziacook

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