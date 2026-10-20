Μουσικά Νέα 20.10.2026

Οι Bon Jovi επεκτείνουν την παγκόσμια περιοδεία τους με νέες ημερομηνίες – Όσα ξέρουμε για το «Forever Tour»

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Μάθε πότε επεκτείνουν οι Bon Jovi την παγκόσμια περιοδεία τους «Forever Tour» με νέες ημερομηνίες για το 2027
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Bon Jovi επεκτείνουν την παγκόσμια περιοδεία τους «Forever Tour» με νέες ημερομηνίες για το 2027.
  • Το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει 7 επιπλέον εμφανίσεις σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία.
  • Ο Jon Bon Jovi εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ανταπόκριση του κοινού και τη μεταφορά της γιορτής παγκοσμίως.
  • Η προπώληση εισιτηρίων για Βόρεια Αμερική ξεκινά 28 Οκτωβρίου, με γενική πώληση στις 30 Οκτωβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Bon Jovi ετοιμάζονται να επεκτείνουν την παγκόσμια περιοδεία τους «Forever Tour», προσθέτοντας νέες ημερομηνίες για το 2027. Η ανακοίνωση αφορά 7 επιπλέον εμφανίσεις σε στάδια, σηματοδοτώντας την επιστροφή του συγκροτήματος σε μεγάλες σκηνές σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία.

Ο Bruce Springsteen και ο Jon Bon Jovi ανεβάζουν τη διάθεση του κοινού σε μια μοναδική rock συναυλία.
https://www.instagram.com/jonbonJovi/

Μετά από μια σειρά εννέα παραστάσεων στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο, και τρεις ακόμη στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο, οι Bon Jovi φαίνεται να βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Η περιοδεία αυτή έχει αναζωογονήσει το συγκρότημα, ειδικά μετά τις ανησυχίες που είχαν προκύψει σχετικά με την ικανότητα του Jon Bon Jovi να συνεχίσει τις ζωντανές εμφανίσεις, μετά από χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές του το 2022.

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Ο 64χρονος frontman, Jon Bon Jovi, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ανταπόκριση του κοινού. «Η περιοδεία «Forever Tour» υπήρξε μια απίστευτη γιορτή της μουσικής και των θαυμαστών που είναι μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε. «Από το Madison Square Garden μέχρι τη Σκωτία, την Ιρλανδία και την Αγγλία, η ενέργεια και η χαρά που μοιραστήκαμε με τους φίλους μας αυτό το καλοκαίρι ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Το να βλέπεις χιλιάδες πρόσωπα να τραγουδούν μαζί μας, βράδυ με βράδυ, είναι κάτι που δεν θα πάρουμε ποτέ ως δεδομένο. Είμαστε ευγνώμονες για τον καθένα από εσάς, και τώρα μεταφέρουμε αυτή τη γιορτή σε όλο τον κόσμο το 2027, με περισσότερες πόλεις, περισσότερες χώρες και πολύ περισσότερες βραδιές για να θυμόμαστε. Ανυπομονούμε να σας δούμε εκεί!».

Ο Jon Bon Jovi και η τραγουδίστρια σε συναυλία των Bon Jovi, όπου ο Bruce Springsteen έκανε έκπληξη.
https://www.instagram.com/jonbonJovi/

Πώς να αποκτήσετε εισιτήρια

Οι φανς έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν για εισιτήρια στις βορειοαμερικανικές ημερομηνίες της περιοδείας. Η προπώληση για τα μέλη του fan club ξεκινά στις 28 Οκτωβρίου, στις 10 π.μ. τοπική ώρα, ενώ θα ακολουθήσουν επιπλέον προπωλήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, πριν την επίσημη έναρξη της γενικής πώλησης στις 30 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα.

Ο Bruce Springsteen και ο Jon Bon Jovi σε μια συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια του rock surprise show.
https://www.instagram.com/jonbonJovi/

Για τις ημερομηνίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του συγκροτήματος.

Το πρόγραμμα των εμφανίσεων για το 2027:

  • 4 Μαρτίου: Melbourne, Australia @ Marvel Stadium
  • 11 Μαρτίου: Sydney Olympic Park, Australia @ Accor Stadium
  • 24 Ιουνίου: London, U.K. @ BST Hyde Park
  • 15 Ιουλίου: East Rutherford, N.J. @ MetLife Stadium
  • 21 Ιουλίου: Chicago, Ill. @ Soldier Field Stadium
  • 28 Ιουλίου: Foxborough, Mass. @ Gillette Stadium
  • 4 Αυγούστου: Toronto, ON @ Rogers Stadium

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ως επιβεβαίωση της δυναμικής των Bon Jovi και της αδιάκοπης σύνδεσής τους με το κοινό τους παγκοσμίως. Η περιοδεία «Forever Tour» αναδεικνύει την αντοχή και την αγάπη του συγκροτήματος για τη μουσική του, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές στους φανς του.

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