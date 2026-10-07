Η Ilenia Williams μιλά στο Mad.gr: «Ήθελα πολύ να επιστρέψει το NYXDrop»

Η Ilenia Williams μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για την επιστροφή της στο NYXDrop Season 2 και τις αλλαγές της νέας σεζόν

Με μια ματιά Η Ilenia Williams επιστρέφει στην παρουσίαση του NYXDrop Season 2, νιώθοντας χαρά και δεμένη με τους συμμετέχοντες.

Η φετινή σεζόν του NYXDrop δεν έχει αποχωρήσεις, δημιουργώντας συνοχή και επιτρέποντας καλύτερη γνωριμία.

Η Ilenia Williams θεωρεί το digital format πιο απαιτητικό λόγω της άμεσης επαφής και ορατότητας του κοινού.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι η πιο δύσκολη στιγμή για την Ilenia, λόγω της συναισθηματικής σύνδεσης με τους διαγωνιζόμενους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 συνεχίζει να αναδεικνύει τα πιο φρέσκα μουσικά ταλέντα της νέας γενιάς, μέσα από ένα format που συνδυάζει τη μουσική, το digital περιεχόμενο και την άμεση επαφή με το κοινό. Το No1 music talent show στο TikTok επιστρέφει για 2η σεζόν, με νέους συμμετέχοντες, διαφορετικές δυναμικές και μια dream team που βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών σε κάθε τους βήμα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποτελούν σταθερό κομμάτι του project είναι και η Ilenia Williams, η οποία επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά στην παρουσίαση του NYXDrop. Με αφορμή τη νέα σεζόν, η Ilenia μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για την εμπειρία της στο show, τη σχέση που έχει αναπτύξει με τους συμμετέχοντες, τις αλλαγές που φέρνει η Season 2, τη σημαντική συμβολή του Βασίλη Κουμεντάκου, αλλά και τις στιγμές που κάνουν τον ρόλο της παρουσιάστριας πιο απαιτητικό.

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Η επιστροφή της στο NYXDrop Season 2 αποτελεί για την ίδια μια ιδιαίτερα θετική εμπειρία. Αν και όταν ξεκίνησε η πρώτη σεζόν δεν γνώριζε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το project, σήμερα επιστρέφει έχοντας δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με την ομάδα και τα παιδιά που συμμετέχουν.

«Νιώθω τέλεια. Η αλήθεια είναι ότι όταν το ξεκινήσαμε και κάναμε το NYXDrop Season 1 δεν το περίμενα. Το ήθελα πολύ ξαναγίνει. Τα παιδιά φέτος έχουν γίνει μια ομάδα και έχουμε δεθεί όλοι μαζί. Φέτος δεν έχουμε αποχωρήσεις οπότε και οι κριτές και ο Βασιλής αλλά και εγώ έχουμε καταφέρει να βρεθούμε οπότε νιώθω πάρα πολύ όμορφα που είμαι μέρος αυτού», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mad.gr

Η διαφορετική δυναμική του NYXDrop Season 2

Η δεύτερη σεζόν του NYXDrop φέρνει μαζί της και σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία, με την Ilenia Williams να ξεχωρίζει κυρίως την απουσία αποχωρήσεων. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό κλίμα, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να γνωριστούν καλύτερα και στην ομάδα να λειτουργήσει με μεγαλύτερη συνοχή: «Σίγουρα έχει αλλαξει η διαδικασία γιατί δεν έχουμε αποχωρήσεις. Αυτό που απογείωσε το φετινό NYXDrop είναι η παρουσία του Βασίλη Κουμεντάκου. Τα παιδιά τον νιώθουν πολύ κοντά τους και τα παιδιά έχουν την άνεση να του πουν ότι θέλουν. Νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο», σημείωσε.

H δυσκολίες του ενός digital show

Η παρουσία σε ένα digital project έχει τις δικές της απαιτήσεις και η Ilenia Williams γνωρίζει καλά τη διαφορά σε σχέση με ένα πιο παραδοσιακό τηλεοπτικό περιβάλλον. Το NYXDrop βρίσκεται σε άμεση επαφή με το κοινό, γεγονός που κάνει κάθε αντίδραση πιο άμεση και ορατή: «Το digital είναι πιο χαλαρό αλλά και πιο απαιτητικό γιατί βλέπεις πραγματικά τι γίνεται», εξηγεί η ίδια, περιγράφοντας με λίγες λέξεις τη διαφορετική εμπειρία που προσφέρει το συγκεκριμένο format.

Η στιγμή που δυσκολεύει περισσότερο την Ilenia

Παρότι η παρουσίαση ενός μουσικού talent show έχει πολλές απαιτητικές στιγμές, υπάρχει μία που ξεχωρίζει για την Ilenia Williams. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι το σημείο στο οποίο ο επαγγελματικός της ρόλος συναντά το προσωπικό συναίσθημα, ειδικά όταν έχει ήδη δημιουργήσει σχέση με τους συμμετέχοντες: «Ο ρόλος μου είναι πιο δύσκολος όταν πρέπει να ανακοινώσω τα αποτελέσματα. Και εμένα κάποιες φορές σκίζεται η καρδούλα μου», παραδέχεται, αποκαλύπτοντας μια πιο συναισθηματική πλευρά της εμπειρίας της στο NYXDrop.

Η αγωνία για τα σχόλια του κοινού

Η άμεση επαφή με το κοινό αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία του digital, ταυτόχρονα όμως μπορεί να γίνει και πηγή άγχους. Η Ilenia Williams εξηγεί πως δεν είναι άνθρωπος που συνηθίζει να παρακολουθεί υπερβολικά τα σχόλια, όμως στο NYXDrop το real time κάνει αυτή την επιλογή πιο δύσκολη: «Πάντα με αγχώνει. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα κοιτάξει πάρα πολύ τα σχόλια. Επειδή, όμως είναι real time δεν έχεις την επιλογή να μη τα κοιτάξεις. Με αγχώνει όλη αυτή η δουλειά που έχουμε ρίξει εμείς και τα παιδιά να καταφέρουμε να την αγκαλιάσει ο κόσμος που την βλέπει και όντως το NYXDrop να είναι το εφαλτήριο για αυτά τα παιδιά».

Με την Ilenia Williams ξανά στο τιμόνι της παρουσίασης, το NYXDrop Season 2 συνεχίζει να συστήνει στο κοινό νέα πρόσωπα και νέες φωνές, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η μουσική συνάντηση γίνεται άμεσα, αυθεντικά και χωρίς απόσταση.

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