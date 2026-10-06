NYXDrop Season 2: Όσα πρέπει να ξέρεις για τους 3 νέους παίκτες που θα δεις στο Α’ Μέρος του 2ου επεισοδίου

Με μια ματιά Στο Α' Μέρος του 2ου επεισοδίου του NYXDrop Season 2, 3 νέοι καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν για 2 θέσεις πρόκρισης.

Οι νέοι διαγωνιζόμενοι είναι η Eva Som (ερμηνεύτρια, performer, χορεύτρια), η Kristiana (pop ερμηνεύτρια) και ο Salvatore Conticello (τραγουδοποιός, μουσικός).

Η Eva Som έχει εμπειρία από τη μουσική, τον χορό και το performance, ενώ η Kristiana εστιάζει στην pop και ο Salvatore συνδυάζει ελληνική και ηλεκτρονική μουσική.

Οι κριτές Stavento και Lila θα αξιολογήσουν τις εμφανίσεις, ενώ η Ilenia Williams παρουσιάζει και η Mary Sunshine βρίσκεται στο glam room. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 συνεχίζεται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου με το Α’ Μέρος του 2ου επεισοδίου και 3 νέους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή, έτοιμοι να διεκδικήσουν τη θέση τους στην επόμενη φάση. Μετά τις πρώτες αναμετρήσεις του bootcamp, η διαδικασία γίνεται ακόμη πιο απαιτητική, καθώς από κάθε τριάδα μόνο 2 παίκτες θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο της πρόκρισης. Αυτή τη φορά, η σκηνή υποδέχεται 3 διαφορετικές προσωπικότητες και 3 ξεχωριστές μουσικές διαδρομές: την Eva Som, την Kristiana και τον Salvatore Conticello. Όλοι τους έχουν ήδη διαμορφώσει τη δική τους σχέση με τη μουσική, έχοντας διαφορετικά εφόδια, εμπειρίες και επιρροές, όμως τώρα θα πρέπει να αποδείξουν μέσα ότι έχουν αυτό που χρειάζεται για να περάσουν στην επόμενη φάση.

Ο Stavento και η Lila βρίσκονται για ακόμη μία φορά στις θέσεις των judges, έτοιμοι να αξιολογήσουν τις εμφανίσεις και να αναζητήσουν εκείνο το στοιχείο που μπορεί να ξεχωρίσει έναν καλλιτέχνη. Την παρουσίαση του NYXDrop Season 2 έχει αναλάβει η Ilenia Williams, ενώ η Mary Sunshine βρίσκεται στο glam room για να δώσει στους παίκτες το απαραίτητο boost πριν από τη σκηνή. Ο music director και coach των παικτών, Βασίλης Κουμεντάκος, συμβάλλει στη μουσική τους εξέλιξη, ενώ η Αναστασία Παυλίδου βρίσκεται στη fashion area, προσφέροντας τα δικά της fashion tips και βοηθώντας τους να ολοκληρώσουν την εικόνα τους.

Διάβασε επίσης: Ο STAVENTO μιλά στο Mad.gr για το NYXDrop Season 2: «Ψάχνω μια φωνή που να μπορεί να σταθεί εκεί έξω»

Οι 3 νέοι διαγωνιζόμενοι γνωρίζουν από την αρχή πως η πρόκριση δεν είναι δεδομένη. Μόνο 2 από τους 3 θα συνεχίσουν την πορεία τους στο NYXDrop Season 2, γεγονός που κάνει κάθε εμφάνιση ακόμη πιο κρίσιμη. Από τη μία, η Eva Som φέρνει μαζί της εμπειρία τόσο από τη μουσική όσο και από το performance και τον χορό. Η Kristiana έρχεται με pop διάθεση, ζωντανές εμφανίσεις και μια προσωπική ιστορία που συνδέεται έντονα με την οικογένειά της. Ο Salvatore, με τις ελληνικές και σικελικές του ρίζες, κινείται ανάμεσα στην ελληνική και την ηλεκτρονική μουσική, έχοντας ήδη δημιουργήσει τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα. Πριν τους δούμε μπροστά στους κριτές, γνωρίζουμε καλύτερα τους 3 καλλιτέχνες που αποτελούν την επόμενη τριάδα του NYXDrop Season 2.

Eva Som

Η Eva Som, κατά κόσμον Εύα Σωμαρακάκη, είναι ερμηνεύτρια, performer και δημιουργός, με μια πορεία στη μουσική που ξεκίνησε ήδη από την ηλικία των 6 ετών. Τα τελευταία 4 χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι, έχοντας παράλληλα σπουδάσει Χημεία – Βιολογία και Performing Arts. Η καλλιτεχνική της ταυτότητα δεν περιορίζεται μόνο στη φωνή, καθώς η ίδια ασχολείται ενεργά με τον χορό και την εναέρια ακροβατική, στοιχεία που ενισχύουν σημαντικά το performance κομμάτι της παρουσίας της. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές μουσικές σκηνές, μεταξύ άλλων στο Club22 Athens, το W Thessaloniki, το Vogue Athens, το Remezzo Mykonos, το Mona Lisa Thessaloniki και το Romeo Athens, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προσωπικές live εμφανίσεις στο εξωτερικό, μια εμπειρία που ξεχωρίζει ως ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της μέχρι σήμερα πορείας της.

Η Eva Som έχει ήδη συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως η Κατερίνα Λιόλιου, ο Πάνος Κιάμος, ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Ήβη Αδάμου και ο Χρήστος Σαντικάι. Διαθέτει προσωπική δισκογραφική δουλειά, ενώ γράφει η ίδια μουσική και στίχους, γεγονός που της επιτρέπει να έχει ενεργό ρόλο στη δημιουργία της μουσικής της ταυτότητας. Ανάμεσα στα μουσικά της είδωλα βρίσκονται η Tate McRae, οι Pussycat Dolls και η Dua Lipa, καλλιτέχνες που συνδυάζουν τραγούδι, χορό, performance και έντονη σκηνική παρουσία. Η σχέση της με το performance είχε γίνει ιδιαίτερα εμφανής ήδη από το 2017, όταν συμμετείχε στο «So You Think You Can Dance» και αναδείχθηκε νικήτρια. Η ίδια έχει μιλήσει για τις δύσκολες εμπειρίες που έζησε τότε, καθώς βίωσε bullying από άλλους συμμετέχοντες λόγω του έντονου ανταγωνισμού, μια εμπειρία που σήμερα αντιμετωπίζει με διαφορετική ματιά και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Δυναμική, δημιουργική, πειθαρχημένη και τελειομανής, η Eva Som έρχεται στο NYXDrop Season 2 με στόχο να δείξει όχι μόνο τις φωνητικές της δυνατότητες, αλλά και όλο το εύρος του performance που μπορεί να προσφέρει ένας σύγχρονος καλλιτέχνης.

Salvatore Conticello

Ο Salvatore Conticello είναι Έλληνας ερμηνευτής, τραγουδοποιός και μουσικός, 29 ετών, με μια ιδιαίτερη διαδρομή που συνδέει δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Μεγάλωσε στη Σικελία, ενώ τα τελευταία επτά χρόνια ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Ασχολείται με τη μουσική εδώ και 18 χρόνια και έχει ήδη δημιουργήσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, συνδυάζοντας στοιχεία της ελληνικής και της ηλεκτρονικής μουσικής. Έχει σπουδάσει μουσική σε ωδείο, γράφει μουσική και στίχους, ενώ διαθέτει και προσωπική δισκογραφική δουλειά. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει πολλές ζωντανές εμφανίσεις σε συναυλίες, μουσικά φεστιβάλ, εταιρικές εκδηλώσεις, γάμους, πανηγύρια και χώρους ζωντανής μουσικής, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην επαφή με διαφορετικά κοινά.

Στη μουσική του διαδρομή ξεχωρίζει και η συνεργασία του με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο καλλιτέχνη Johan Papaconstantino, με τον οποίο έχει ηχογραφήσει ένα τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει σε επόμενο δισκογραφικό του άλμπουμ. Ο Salvatore δεν περιορίζεται μόνο στο τραγούδι και τη σύνθεση, καθώς παίζει μαντολίνο και τρομπέτα, ενσωματώνοντας διαφορετικές μουσικές αναφορές στην καλλιτεχνική του ταυτότητα. Ανάμεσα στις φωνές που θαυμάζει περισσότερο βρίσκονται 2 εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής: η Μαρία Κάλλας και ο Στέλιος Καζαντζίδης. Παράλληλα, όταν μιλά για τη δική του ζωή, ξεχωρίζει την αδερφή του ως τον πιο σημαντικό άνθρωπο για εκείνον. Με έντονο μουσικό background, προσωπική δισκογραφία και εμπειρία τόσο στη σύνθεση όσο και στο live performance, ο Salvatore έρχεται στο με στόχο να παρουσιάσει τη δική του πολυσυλλεκτική μουσική πρόταση και να κερδίσει μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση.

Kristiana

Η Kristiana Πασσά είναι 25 ετών, ερμηνεύτρια με καταγωγή από την Αλβανία, και ασχολείται με τη μουσική τα τελευταία επτά χρόνια. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα φωνητικής, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια πραγματοποιεί ζωντανές εμφανίσεις, έχοντας ήδη αποκτήσει εμπειρία σε διαφορετικούς χώρους και σκηνές. Έχει εμφανιστεί στο Άγιονέρι στο Περιστέρι, στη Σαντορίνη, στο Voodoo και στο Bolivar, ενώ στην πορεία της έχει συνεργαστεί με τους Droulias Brothers και τον Βασίλη Δήμα. Παράλληλα, έχει αναλάβει να ανοίξει το πρόγραμμα του Γιώργου Τσαλίκη, αποκτώντας ακόμη μία σημαντική εμπειρία μπροστά σε ζωντανό κοινό.

Η μουσική που την εκφράζει περισσότερο είναι η pop, χωρίς όμως να θέλει να περιορίζεται σε ένα μόνο είδος. Αντίθετα, αγαπά να εξερευνά διαφορετικές μουσικές επιρροές και να ανακαλύπτει νέους τρόπους έκφρασης. Ανάμεσα στα μουσικά της είδωλα βρίσκονται η Ariana Grande και η Rihanna, δύο καλλιτέχνιδες με έντονη σκηνική παρουσία και διαφορετικές πτυχές στη μουσική τους πορεία. Μέχρι σήμερα δεν έχει κυκλοφορήσει προσωπική δισκογραφική δουλειά, ούτε γράφει δική της μουσική και στίχους, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να το κάνει στο μέλλον. Για την Kristiana, ιδιαίτερη θέση στη ζωή της έχει η μικρή της αδερφή, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια ζει στο εξωτερικό μαζί με τη μητέρα της. Η ίδια την περιγράφει ως τον πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή της και ως μια σταθερή πηγή έμπνευσης. Εκτός μουσικής, αγαπά τον κινηματογράφο και τα ταξίδια, ενώ χαρακτηρίζει τον εαυτό της ανοιχτόμυαλο, ευδιάθετο, δημιουργικό και φιλικό. Τώρα, καλείται να μεταφέρει όλα αυτά τα στοιχεία στη σκηνή και να αποδείξει ότι η pop αισθητική της μπορεί να της χαρίσει μία από τις δύο θέσεις πρόκρισης.

Διάβασε επίσης: