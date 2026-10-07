Μουσική 07.10.2026

Red Bull SoundClash: RACK και LILA σε μία μουσική μάχη όπου εσύ αποφασίζεις τον νικητή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το Red Bull SoundClash έρχεται στο ΟΑΚΑ με RACK και LILA σε ένα ξεχωριστό μουσικό battle που θα κριθεί στα ντεσιμπέλ του κοινού
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Red Bull SoundClash είναι μια μουσική μάχη μεταξύ RACK και LILA στο ΟΑΚΑ στις 14 Νοεμβρίου.
  • Το κοινό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίθετες σκηνές και αποφασίζει τον νικητή με την ένταση της φωνής του.
  • Οι καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν σε τέσσερις γύρους με διαφορετικές μουσικές προκλήσεις και special guests.
  • Οι θεατές πρέπει να επιλέξουν ομάδα (Team RACK ή Team LILA) και να υποστηρίξουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο RACK στη μία σκηνή, η LILA στην ακριβώς απέναντι, και εσύ ακριβώς στη μέση να αποφασίζεις τον νικητή. Στις 14 Νοεμβρίου, το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ φιλοξενεί το Red Bull SoundClash, μια συναυλία που δεν μοιάζει με άλλη. Έχεις πάει σε πολλές συναυλίες. Έχεις χορέψει, τραγουδήσει, φωνάξει στίχους που ήξερες απ’ έξω. Αλλά έχεις πάει ποτέ σε συναυλία όπου η φωνή σου αποφασίζει ποιος κερδίζει;

GJan performs at Red Bull Sound Clash 2024 in Siauliai, Lithuania on April 5, 2024 // Mantas Repecka / Red Bull Content Pool // SI202404110055 // Usage for editorial use only //

Το Red Bull SoundClash είναι ένα «battle» με δύο αντίθετες σκηνές και δύο καλλιτέχνες που ανταγωνίζονται σε διαφορετικούς γύρους. Το κοινό βρίσκεται στη μέση και βλέπει τη δράση να εκτυλίσσεται και από τις δύο πλευρές. Στο τέλος κάθε γύρου, η φωνή του κοινού μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, και το ντεσιμπελόμετρο του Red Bull SoundClash να καταγράφει το αποτέλεσμα.

Ο Rack κρατάει μικρόφωνο μπροστά από το λογότυπο του Red Bull SoundClash, προετοιμαζόμενος για το μουσικό battle.

RACK εναντίον LILA

Στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, η αναμέτρηση έχει δύο πρωταγωνιστές που εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Ο RACK, ο πιο αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης της νέας γενιάς της ελληνικής hip-hop σκηνής, θα φέρει on stage το δικό του ιδιαίτερο flow, την πρωτοποριακή αισθητική και τον αυθεντικό urban ήχο του.

Η Lila πίνει από κουτάκι Red Bull μέσα στο ρινγκ του Red Bull SoundClash, έτοιμη για το μουσικό battle.

Η LILA, μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, που έχει ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, θα φέρει τη δική της μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα, με τη δυνατή φωνή της και την πάντα εκρηκτική σκηνική της παρουσία.

Πώς λειτουργεί το Red Bull SoundClash

  • Δύο σκηνές: οι δύο καλλιτέχνες ανεβαίνουν σε δύο αντίθετες σκηνές, με το κοινό να βρίσκεται ανάμεσά τους.
  • Μουσικοί γύροι: κάθε γύρος φέρνει νέα ένταση και εκπλήξεις. Στον πρώτο γύρο, ο ένας από τους δύο καλλιτέχνες ξεκινά να ερμηνεύει ένα τραγούδι· ο άλλος το ολοκληρώνει. Ένα κομμάτι, δύο ξεχωριστά μουσικά στυλ. Στον δεύτερο γύρο, οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν τραγούδια ο ένας του άλλου, όμως με το δικό τους μουσικό στυλ, ενώ στον τρίτο γύρο, ερμηνεύουν τα δικά τους τραγούδια, αλλά σε εντελώς απροσδόκητα μουσικά στυλ. Στον τελικό γύρο, special guests εμφανίζονται στη σκηνή του κάθε καλλιτέχνη.
  • Εσύ αποφασίζεις: όσο πιο δυνατά φωνάζεις, τόσο πιο κοντά είναι ο δικός σου αγαπημένος καλλιτέχνης στη νίκη. Το ντεσιμπελόμετρο του Red Bull SoundClash θα μετρήσει την ένταση.

Διάλεξε ομάδα

Red Bull SoundClash (1)

Team RACK ή Team LILA; Το ερώτημα θα απασχολήσει τις παρέες πολύ πριν από τη μέρα του event. Και επειδή στο Red Bull SoundClash δεν υπάρχει ουδέτερη ζώνη, θα πρέπει να διαλέξεις πλευρά και να τη στηρίξεις με όλη σου τη δύναμη.

Όλα τα πρακτικά

📅 Ημερομηνία: Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026
🕗 Ώρα: 20:00
📍 Τοποθεσία: Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ
🎟️ Εισιτήρια: www.more.com

Πάρε τώρα το εισιτήριό σου και ετοίμασε τη φωνή σου για να μπορεί να φωνάξει δυνατά. Στις 14 Νοεμβρίου, η Αθήνα θα κρίνει τη μάχη ανάμεσα σε δύο μουσικούς κόσμους.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Lila Rack Red Bull SoundClash
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ilenia Williams μιλά στο Mad.gr: «Ήθελα πολύ να επιστρέψει το NYXDrop»

Η Ilenia Williams μιλά στο Mad.gr: «Ήθελα πολύ να επιστρέψει το NYXDrop»

07.10.2026
Επόμενο
«Ο αποδιοπομπαίος τράγος της διπλανής πόρτας»: Ο βραβευμένος «Άγριος Σπόρος» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Μικρό Χορν

«Ο αποδιοπομπαίος τράγος της διπλανής πόρτας»: Ο βραβευμένος «Άγριος Σπόρος» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Μικρό Χορν

07.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Sony Music: Η τεράστια «σκούπα» στα AI deepfakes – 260000 τραγούδια προς αφαίρεση
Μουσικά Νέα

Sony Music: Η τεράστια «σκούπα» στα AI deepfakes – 260000 τραγούδια προς αφαίρεση

07.10.2026
«Εκτός» Eurovision 2027 η Τσεχία – Η επίσημη ανακοίνωση της χώρας
EUROVISION

«Εκτός» Eurovision 2027 η Τσεχία – Η επίσημη ανακοίνωση της χώρας

07.10.2026
Η Ilenia Williams μιλά στο Mad.gr: «Ήθελα πολύ να επιστρέψει το NYXDrop»
Social & Tech

Η Ilenia Williams μιλά στο Mad.gr: «Ήθελα πολύ να επιστρέψει το NYXDrop»

07.10.2026
Γιατί ο Drake «γυρίζει την πλάτη» στα Grammy – Η απόφαση που είχε προαναγγείλει
Μουσικά Νέα

Γιατί ο Drake «γυρίζει την πλάτη» στα Grammy – Η απόφαση που είχε προαναγγείλει

07.10.2026
Carly Rae Jepsen: Μόλις κυκλοφόρησε το «Day and night» και ήδη έρχεται νέο υλικό
Μουσική

Carly Rae Jepsen: Μόλις κυκλοφόρησε το «Day and night» και ήδη έρχεται νέο υλικό

07.10.2026
Taylor Swift: Το «Patient Zero» στην κορυφή των παγκόσμιων charts του Billboard
Μουσικά Νέα

Taylor Swift: Το «Patient Zero» στην κορυφή των παγκόσμιων charts του Billboard

07.10.2026
Eurovision 2027: Η Τσεχία δεν θα συμμετέχει – Ποιος είναι ο λόγος πίσω από την απόφαση
EUROVISION

Eurovision 2027: Η Τσεχία δεν θα συμμετέχει – Ποιος είναι ο λόγος πίσω από την απόφαση

06.10.2026
«Τα 50 χρόνια είναι αρκετά»: Ο Brian May των Queen ανακοινώνει το οριστικό τέλος των περιοδειών
Μουσικά Νέα

«Τα 50 χρόνια είναι αρκετά»: Ο Brian May των Queen ανακοινώνει το οριστικό τέλος των περιοδειών

06.10.2026
«NYXDrop Season 2»: Ο παίκτης που αποχώρησε από το Α’ μέρος του 2ου επεισοδίου
Social & Tech

«NYXDrop Season 2»: Ο παίκτης που αποχώρησε από το Α’ μέρος του 2ου επεισοδίου

06.10.2026
Βάζεις ενυδατική αλλά το δέρμα σου παραμένει ξηρό; Αυτοί είναι οι λόγοι

Βάζεις ενυδατική αλλά το δέρμα σου παραμένει ξηρό; Αυτοί είναι οι λόγοι

Αυτή είναι η νέα απόχρωση που έρχεται να ανανεώσει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Αυτή είναι η νέα απόχρωση που έρχεται να ανανεώσει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Το νέο σου αγαπημένο hobby μπορεί να είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις: Γνώρισε την κεραμική

Το νέο σου αγαπημένο hobby μπορεί να είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις: Γνώρισε την κεραμική

Πώς να ξεκινήσεις γυμναστική χωρίς πίεση και υπερβολές

Πώς να ξεκινήσεις γυμναστική χωρίς πίεση και υπερβολές

5 πράγματα που πρέπει να τακτοποιήσεις πριν κοιμηθείς ώστε να ξυπνάς σε ένα πιο όμορφο σπίτι

5 πράγματα που πρέπει να τακτοποιήσεις πριν κοιμηθείς ώστε να ξυπνάς σε ένα πιο όμορφο σπίτι

Ξέχνα ό,τι ήξερες για το κόκκινο κραγιόν – Αυτό είναι το νέο trend που θα το αντικαταστήσει

Ξέχνα ό,τι ήξερες για το κόκκινο κραγιόν – Αυτό είναι το νέο trend που θα το αντικαταστήσει

«ΣΦΑΓΗ» ΓΙΑ ΤΟ DEAL ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

«ΣΦΑΓΗ» ΓΙΑ ΤΟ DEAL ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Airbnb και Στεγαστικό: Πρόβλημα, άλλοθι ή μέρος της λύσης;

Airbnb και Στεγαστικό: Πρόβλημα, άλλοθι ή μέρος της λύσης;

Άρχισε το ξήλωμα της… αμαρτωλής Πολεοδομίας Μυκόνου

Άρχισε το ξήλωμα της… αμαρτωλής Πολεοδομίας Μυκόνου