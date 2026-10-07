Red Bull SoundClash: RACK και LILA σε μία μουσική μάχη όπου εσύ αποφασίζεις τον νικητή

Το Red Bull SoundClash έρχεται στο ΟΑΚΑ με RACK και LILA σε ένα ξεχωριστό μουσικό battle που θα κριθεί στα ντεσιμπέλ του κοινού

Με μια ματιά Το Red Bull SoundClash είναι μια μουσική μάχη μεταξύ RACK και LILA στο ΟΑΚΑ στις 14 Νοεμβρίου.

Το κοινό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίθετες σκηνές και αποφασίζει τον νικητή με την ένταση της φωνής του.

Οι καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν σε τέσσερις γύρους με διαφορετικές μουσικές προκλήσεις και special guests.

Οι θεατές πρέπει να επιλέξουν ομάδα (Team RACK ή Team LILA) και να υποστηρίξουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο RACK στη μία σκηνή, η LILA στην ακριβώς απέναντι, και εσύ ακριβώς στη μέση να αποφασίζεις τον νικητή. Στις 14 Νοεμβρίου, το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ φιλοξενεί το Red Bull SoundClash, μια συναυλία που δεν μοιάζει με άλλη. Έχεις πάει σε πολλές συναυλίες. Έχεις χορέψει, τραγουδήσει, φωνάξει στίχους που ήξερες απ’ έξω. Αλλά έχεις πάει ποτέ σε συναυλία όπου η φωνή σου αποφασίζει ποιος κερδίζει;

Το Red Bull SoundClash είναι ένα «battle» με δύο αντίθετες σκηνές και δύο καλλιτέχνες που ανταγωνίζονται σε διαφορετικούς γύρους. Το κοινό βρίσκεται στη μέση και βλέπει τη δράση να εκτυλίσσεται και από τις δύο πλευρές. Στο τέλος κάθε γύρου, η φωνή του κοινού μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, και το ντεσιμπελόμετρο του Red Bull SoundClash να καταγράφει το αποτέλεσμα.

RACK εναντίον LILA

Στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, η αναμέτρηση έχει δύο πρωταγωνιστές που εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Ο RACK, ο πιο αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης της νέας γενιάς της ελληνικής hip-hop σκηνής, θα φέρει on stage το δικό του ιδιαίτερο flow, την πρωτοποριακή αισθητική και τον αυθεντικό urban ήχο του.

Η LILA, μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς, που έχει ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, θα φέρει τη δική της μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα, με τη δυνατή φωνή της και την πάντα εκρηκτική σκηνική της παρουσία.

Πώς λειτουργεί το Red Bull SoundClash

Δύο σκηνές: οι δύο καλλιτέχνες ανεβαίνουν σε δύο αντίθετες σκηνές, με το κοινό να βρίσκεται ανάμεσά τους.

οι δύο καλλιτέχνες ανεβαίνουν σε δύο αντίθετες σκηνές, με το κοινό να βρίσκεται ανάμεσά τους. Μουσικοί γύροι: κάθε γύρος φέρνει νέα ένταση και εκπλήξεις. Στον πρώτο γύρο, ο ένας από τους δύο καλλιτέχνες ξεκινά να ερμηνεύει ένα τραγούδι· ο άλλος το ολοκληρώνει. Ένα κομμάτι, δύο ξεχωριστά μουσικά στυλ. Στον δεύτερο γύρο, οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν τραγούδια ο ένας του άλλου, όμως με το δικό τους μουσικό στυλ, ενώ στον τρίτο γύρο, ερμηνεύουν τα δικά τους τραγούδια, αλλά σε εντελώς απροσδόκητα μουσικά στυλ. Στον τελικό γύρο, special guests εμφανίζονται στη σκηνή του κάθε καλλιτέχνη.

κάθε γύρος φέρνει νέα ένταση και εκπλήξεις. Στον πρώτο γύρο, ο ένας από τους δύο καλλιτέχνες ξεκινά να ερμηνεύει ένα τραγούδι· ο άλλος το ολοκληρώνει. Ένα κομμάτι, δύο ξεχωριστά μουσικά στυλ. Στον δεύτερο γύρο, οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν τραγούδια ο ένας του άλλου, όμως με το δικό τους μουσικό στυλ, ενώ στον τρίτο γύρο, ερμηνεύουν τα δικά τους τραγούδια, αλλά σε εντελώς απροσδόκητα μουσικά στυλ. Στον τελικό γύρο, special guests εμφανίζονται στη σκηνή του κάθε καλλιτέχνη. Εσύ αποφασίζεις: όσο πιο δυνατά φωνάζεις, τόσο πιο κοντά είναι ο δικός σου αγαπημένος καλλιτέχνης στη νίκη. Το ντεσιμπελόμετρο του Red Bull SoundClash θα μετρήσει την ένταση.

Διάλεξε ομάδα

Team RACK ή Team LILA; Το ερώτημα θα απασχολήσει τις παρέες πολύ πριν από τη μέρα του event. Και επειδή στο Red Bull SoundClash δεν υπάρχει ουδέτερη ζώνη, θα πρέπει να διαλέξεις πλευρά και να τη στηρίξεις με όλη σου τη δύναμη.

Όλα τα πρακτικά

📅 Ημερομηνία: Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026

🕗 Ώρα: 20:00

📍 Τοποθεσία: Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ

🎟️ Εισιτήρια: www.more.com

Πάρε τώρα το εισιτήριό σου και ετοίμασε τη φωνή σου για να μπορεί να φωνάξει δυνατά. Στις 14 Νοεμβρίου, η Αθήνα θα κρίνει τη μάχη ανάμεσα σε δύο μουσικούς κόσμους.