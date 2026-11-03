«Wake Up Call»: Ψάχνουμε τον έρωτα με ένα swipe ή έχουμε χάσει την μπάλα με τα dating apps;

Με μια ματιά Τα dating apps προσφέρουν ευκολία γνωριμιών, αλλά εγείρουν ερωτήματα για την ποιότητα των σχέσεων.

Τα προφίλ και τα κριτήρια επιλογής στις εφαρμογές αποκαλύπτουν ή κρύβουν πτυχές των χρηστών.

Το "text relationship" και η αναζήτηση επιβεβαίωσης είναι συχνά φαινόμενα, χωρίς πάντα να οδηγούν σε ραντεβού.

Η κόπωση από τα dating apps ("burnout") είναι υπαρκτή, ενώ η ειλικρίνεια και οι πραγματικές συναντήσεις παραμένουν κρίσιμες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσο εύκολο είναι τελικά να γνωρίσεις κάποιον μέσα από μια εφαρμογή γνωριμιών; Είναι τα dating apps ένας σύγχρονος τρόπος να βρεις τον έρωτα ή έχουν μετατρέψει τις ανθρώπινες σχέσεις σε μια ατελείωτη διαδικασία επιλογών, likes και αμφιβολιών; Στο νέο επεισόδιο του Wake Up Call, η Μαρία Ιωάννα Σιγαλού (Mary Jo) και η Ιόλη Βάρτσου καταπιάνονται με τον έρωτα στην εποχή των dating apps, σχολιάζοντας με χιούμορ, αυθορμητισμό και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού όσα συμβαίνουν στον ψηφιακό κόσμο των γνωριμιών.

Από τα δημοφιλέστερα apps και τα κριτήρια που καθορίζουν ένα προφίλ μέχρι τα ατελείωτα μηνύματα που δεν καταλήγουν ποτέ σε ραντεβού, οι δύο παρουσιάστριες εξετάζουν τις συνήθειες, τις αντιφάσεις και τις μικρές παγίδες του σύγχρονου dating. Γιατί, όσο κι αν οι εφαρμογές υπόσχονται να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά, η πραγματική σύνδεση εξακολουθεί να είναι μια διαφορετική υπόθεση.

Διάβασε επίσης: Από το ghosting μέχρι τα situationships: Το νέο vidcast του MAD, «Wake Up Call» βάζει στο μικροσκόπιο τις σύγχρονες σχέσεις

Η συζήτηση ξεκινά με μια αναδρομή στις πιο γνωστές εφαρμογές γνωριμιών. Το Tinder παραμένει μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές, ενώ στη λίστα μπαίνουν επίσης το Hinge, το Badoo και το Grindr. Η Mary Jo και η Ιόλη αναφέρονται ακόμη στο Raya, την πιο επιλεκτική εφαρμογή που έχει συνδεθεί με γνωστά ονόματα της διεθνούς showbiz, όπως η Charlize Theron, ο Ben Affleck και ο Channing Tatum.

Πέρα από τα ονόματα, όμως, έχει ενδιαφέρον το τι αναζητά κανείς σε αυτές τις πλατφόρμες. Για κάποιους είναι ένας εύκολος τρόπος να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, χωρίς να χρειάζεται να βγουν από το σπίτι τους. Για άλλους, η οθόνη λειτουργεί ως ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, μέσα στο οποίο μπορούν να σκεφτούν καλύτερα τι θα πουν, χωρίς την αμηχανία μιας πρώτης προσέγγισης από κοντά. Όπως σχολιάζουν χαρακτηριστικά, ένα άστοχο μήνυμα μπορεί απλώς να καταλήξει σε ένα «block, delete» και η ζωή συνεχίζεται.

Τα προφίλ, τα φίλτρα και τα πρώτα red flags

Το επόμενο κεφάλαιο αφορά τη δημιουργία του προφίλ και όλα όσα μπορεί να αποκαλύψει ή να κρύψει. Ύψος, περιοχή, απόσταση, ενδιαφέροντα, ακόμη και θρησκεία είναι μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να καθορίσουν τις επιλογές των χρηστών. Η Ιόλη, μάλιστα, παρουσιάζει το δικό της προφίλ στο Hinge, δίνοντας αφορμή για σχόλια γύρω από τις απαντήσεις που επιλέγουν οι χρήστες στις ερωτήσεις της εφαρμογής.

Από τα αστεία που δεν πετυχαίνουν μέχρι την κοινή επιθυμία για ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, οι δύο παρουσιάστριες σχολιάζουν με χιούμορ τις προσπάθειες των χρηστών να παρουσιάσουν την πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή του εαυτού τους. Στη συζήτηση μπαίνει και το Bumble, όπου η γυναίκα έχει τον πρώτο λόγο στην έναρξη της συνομιλίας, ενώ αναδεικνύεται ένα από τα πιο συνηθισμένα παράδοξα των dating apps. Πολλοί κάνουν match, αλλά τελικά δεν ανταλλάσσουν ούτε ένα μήνυμα.

Το «text relationship» και η ανάγκη για επιβεβαίωση

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του επεισοδίου είναι η συζήτηση γύρω από το λεγόμενο text relationship. Πρόκειται για εκείνες τις γνωριμίες που εξελίσσονται μέσα από ατελείωτα μηνύματα, μπορεί να κρατήσουν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αλλά δεν φτάνουν ποτέ σε μια πραγματική συνάντηση. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί, από την ανασφάλεια και τον φόβο της απόρριψης μέχρι την απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών ή ακόμη και μια διαφορετική προσωπική κατάσταση από αυτή που παρουσιάζεται στο προφίλ.

Παράλληλα, η Mary Jo και η Ιόλη αναρωτιούνται αν τελικά η επιβεβαίωση έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια τη γνωριμία. Ένα like μπορεί να λειτουργήσει ως μια μικρή ένεση αυτοπεποίθησης, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει πραγματική πρόθεση για ραντεβού. Έτσι, η αναζήτηση ενός ανθρώπου που θα μας ενδιαφέρει μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια διαρκή αναζήτηση της επόμενης επιβεβαίωσης.

Dating app burnout – Όταν η αναζήτηση του έρωτα κουράζει

Οι ατελείωτες επιλογές, τα συνεχόμενα swipes και η αίσθηση ότι πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος που περιμένει στην επόμενη οθόνη δημιουργούν μια νέα μορφή κόπωσης. Στο επεισόδιο γίνεται αναφορά στο dating app burnout, με τις δύο παρουσιάστριες να σχολιάζουν πόσο εύκολα η διαδικασία των γνωριμιών μπορεί να γίνει εξαντλητική. Μάλιστα, αναφέρουν ότι σύμφωνα με έρευνες το 46% των χρηστών έχει κουραστεί από τις εφαρμογές γνωριμιών.

Στη συζήτηση μπαίνει και το κοινωνικό στίγμα που εξακολουθεί να συνοδεύει τις σχέσεις που ξεκινούν online. Παρότι αρκετές γνωριμίες έχουν εξελιχθεί σε σταθερές σχέσεις, ακόμη και σε γάμους, κάποιοι επιλέγουν να μην αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο γνώρισαν τον σύντροφό τους, ειδικά απέναντι στην οικογένειά τους. Όπως επισημαίνουν, στην Ελλάδα αυτή η αντιμετώπιση παραμένει πιο έντονη σε σχέση με άλλες χώρες.

Το wake up call για πιο αληθινές γνωριμίες

Προς το τέλος του επεισοδίου, η συζήτηση αποκτά μια πιο ουσιαστική διάσταση. Η ασφάλεια στις πρώτες συναντήσεις είναι απαραίτητη, με τις δύο παρουσιάστριες να υπενθυμίζουν τη σημασία του να ενημερώνουμε φίλους για το πού βρισκόμαστε, να μοιραζόμαστε την τοποθεσία μας και να αποφεύγουμε να επιβιβαζόμαστε σε αυτοκίνητο αγνώστων.

Το βασικό μήνυμα, ωστόσο, είναι πως τα dating apps μπορούν να αποτελούν έναν τρόπο γνωριμίας, όχι όμως τον μοναδικό. Η ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους, η αποδοχή της εικόνας μας και η διάθεση να αφήσουμε χώρο για πραγματικές συναντήσεις παραμένουν σημαντικά στοιχεία σε κάθε νέα γνωριμία. Γιατί, όπως καταλήγουν η Mary Jo και η Ιόλη, ο έρωτας μπορεί να ξεκινήσει με ένα swipe, αλλά δεν χρειάζεται να περιοριστεί σε αυτό.

Διάβασε επίσης: