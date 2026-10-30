Social & Tech 30.10.2026

6 σημάδια ότι χρειάζεσαι ένα μικρό digital detox

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Μήπως περνάς περισσότερη ώρα στο κινητό από όσο θα ήθελες Δες 7 σημάδια ότι χρειάζεσαι ένα μικρό digital detox και απλούς τρόπους να κάνεις ένα διάλειμμα από την οθόνη
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ανοίγεις το κινητό μηχανικά, χωρίς συγκεκριμένο λόγο ή προσδοκία.
  • Ελέγχεις συνεχώς τις ειδοποιήσεις, ακόμη και για ασήμαντους ήχους ή δονήσεις.
  • Το πρώτο πράγμα που κάνεις το πρωί είναι να ελέγξεις το κινητό σου, πριν καν σηκωθείς.
  • Δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς σε δραστηριότητες, καθώς ελέγχεις συχνά το κινητό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κινητό σου βρίσκεται πιθανότατα δίπλα σου σχεδόν όλη την ημέρα. Το χρησιμοποιείς για να επικοινωνήσεις, να ενημερωθείς, να δουλέψεις, να διασκεδάσεις και να γεμίσεις μερικά κενά μέσα στην καθημερινότητά σου. Όταν όμως η οθόνη γίνεται η πρώτη και η τελευταία σου συνήθεια κάθε μέρα, ίσως αξίζει να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα.

Χρήση power bank για φόρτιση κινητού, ένα από τα έξυπνα hacks για να μην ξεμείνεις από μπαταρία.
Unsplash

Δεν χρειάζεται να εξαφανιστείς από το διαδίκτυο ή να διαγράψεις όλες τις εφαρμογές σου. Ένα digital detox μπορεί να είναι πολύ πιο απλό. Μερικές ώρες χωρίς περιττές ειδοποιήσεις, λιγότερο scrolling ή ένα βράδυ χωρίς κινητό μπορούν να σου δώσουν την ευκαιρία να αποσυνδεθείς λίγο από τον ψηφιακό κόσμο και να επιστρέψεις σε όσα συμβαίνουν γύρω σου.

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1. Ανοίγεις το κινητό χωρίς να υπάρχει λόγος

Πιάνεις το κινητό σου μηχανικά, ακόμη κι όταν δεν περιμένεις κάποιο μήνυμα ή τηλεφώνημα. Ανοίγεις μια εφαρμογή, κάνεις λίγο scrolling και μετά από λίγα λεπτά συνειδητοποιείς ότι δεν θυμάσαι καν γιατί πήρες το κινητό στα χέρια σου.

Το iPhone δείχνει εφαρμογές όπως Instagram και Facebook, σχετικές με τους νέους κανόνες της Meta για τους εφήβους.
Πηγή: Unsplash

2. Ελέγχεις συνεχώς τις ειδοποιήσεις

Αν κάθε ήχος ή δόνηση σε κάνει να κοιτάξεις αμέσως την οθόνη, ίσως χρειάζεσαι λίγη περισσότερη ησυχία. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζεις κάθε στιγμή τι συμβαίνει online.

Pexels
Pexels

3. Το πρώτο πράγμα που κάνεις το πρωί είναι να κοιτάξεις το κινητό

Αν πριν ακόμη σηκωθείς από το κρεβάτι ανοίγεις social media, emails ή μηνύματα, δοκίμασε να αφήσεις το κινητό στην άκρη για λίγο. Δώσε στον εαυτό σου μερικά λεπτά πριν μπεις στον ψηφιακό ρυθμό της ημέρας.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Κάνεις scrolling χωρίς να το απολαμβάνεις

Μπορεί να περνάς αρκετή ώρα στα social media χωρίς πραγματικά να διασκεδάζεις ή να ενημερώνεσαι. Αν συνεχίζεις να σκρολάρεις απλώς από συνήθεια, ίσως είναι ώρα για ένα μικρό διάλειμμα.

Pexels
Pexels

5. Δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς

Αν κάθε λίγα λεπτά θέλεις να ελέγξεις το κινητό σου ενώ δουλεύεις, διαβάζεις ή βλέπεις μια ταινία, οι συνεχείς ψηφιακές διακοπές μπορεί να έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς σου. Δοκίμασε να απενεργοποιήσεις κάποιες μη απαραίτητες ειδοποιήσεις.

6. Δεν απολαμβάνεις πραγματικά τις στιγμές σου

Αν σε μια έξοδο, ένα γεύμα ή μια συνάντηση με φίλους αισθάνεσαι την ανάγκη να φωτογραφίσεις, να ανεβάσεις story ή να ελέγξεις τι κάνουν οι άλλοι online, ίσως χάνεις ένα μέρος της πραγματικής στιγμής.

Pexels
Pexels

Πώς να κάνεις ένα μικρό digital detox

Δεν χρειάζεται να βάλεις αυστηρούς κανόνες. Ξεκίνα με κάτι απλό. Μπορείς να αφήνεις το κινητό εκτός κρεβατοκάμαρας, να δημιουργήσεις μια ώρα χωρίς social media το βράδυ ή να απενεργοποιήσεις ειδοποιήσεις που δεν είναι απαραίτητες. Το digital detox δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνθείς από την τεχνολογία. Σημαίνει ότι προσπαθείς να αποφασίζεις εσύ πότε και πώς θα τη χρησιμοποιείς. Μερικές φορές, λίγος χρόνος μακριά από την οθόνη είναι αρκετός για να θυμηθείς πόσα πράγματα υπάρχουν γύρω σου όταν σταματάς για λίγο το scrolling.

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