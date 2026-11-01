Social & Tech 01.11.2026

Ο αλγόριθμος σε «διαβάζει» καλύτερα απ’ όσο νομίζεις – 6 λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τα social media σου

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Μάθε πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι των social media, τι σημαίνουν reach, engagement και watch time και πώς να αξιοποιείς τα analytics
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Οι αλγόριθμοι των social media προβλέπουν το ενδιαφέρον του χρήστη, μη βασιζόμενοι σε χρονολογική σειρά.
  • Κάθε πλατφόρμα social media έχει μοναδικούς αλγορίθμους κατάταξης και προτάσεων περιεχομένου.
  • Ο χρόνος θέασης, τα hashtags, οι λεζάντες και οι ήχοι επηρεάζουν την ανακάλυψη περιεχομένου.
  • Τα analytics των social media παρέχουν δεδομένα για την αξιολόγηση της απόδοσης του περιεχομένου.
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Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί στο Instagram εμφανίζονται πρώτα τα stories συγκεκριμένων φίλων, γιατί ένα TikTok βίντεο μπορεί να συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες ή γιατί το Facebook σου προτείνει συνεχώς περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό που έχεις ήδη παρακολουθήσει; Πίσω από κάθε scroll, like, share και comment λειτουργούν συστήματα κατάταξης περιεχομένου που προσπαθούν να προβλέψουν τι είναι πιθανό να σε ενδιαφέρει.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τα social media δεν εμφανίζουν απλώς τις αναρτήσεις με χρονολογική σειρά. Χρησιμοποιούν αλγορίθμους και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που λαμβάνουν υπόψη διάφορα σήματα, όπως τις αλληλεπιδράσεις σου, τον χρόνο που αφιερώνεις σε ένα βίντεο, τους λογαριασμούς που ακολουθείς και το είδος του περιεχομένου με το οποίο ασχολείσαι. Αν, λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις καλύτερα πώς λειτουργεί ο ψηφιακός κόσμος, αξίζει να γνωρίσεις τους βασικούς μηχανισμούς που καθορίζουν τι εμφανίζεται στο feed σου, πώς διαμορφώνεται το engagement και γιατί ορισμένες δημοσιεύσεις αποκτούν μεγαλύτερη απήχηση από άλλες.

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1. Ο αλγόριθμος δεν είναι ίδιος σε όλες τις πλατφόρμες

Κάθε social media πλατφόρμα χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα κατάταξης και προτάσεων περιεχομένου. Στο TikTok, για παράδειγμα, το For You feed διαμορφώνεται με βάση τις αλληλεπιδράσεις σου, τις πληροφορίες του βίντεο και ορισμένα στοιχεία του λογαριασμού ή της συσκευής σου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος «αλγόριθμος των social media». Κάθε πλατφόρμα έχει τους δικούς της μηχανισμούς, ενώ ακόμη και διαφορετικές ενότητες της ίδιας εφαρμογής μπορεί να λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια.

Pexels
Pexels

2. Τι σημαίνουν reach, impressions και engagement;

Αν ασχολείσαι με τη δημιουργία περιεχομένου ή διαχειρίζεσαι έναν επαγγελματικό λογαριασμό, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τις βασικές μετρήσεις των social media.

  • Reach (απήχηση): Ο αριθμός των μοναδικών λογαριασμών που είδαν το περιεχόμενό σου.
  • Impressions (εμφανίσεις): Πόσες φορές εμφανίστηκε συνολικά μια δημοσίευση. Ο ίδιος χρήστης μπορεί να τη δει περισσότερες από μία φορές.
  • Engagement (αλληλεπίδραση): Οι ενέργειες που κάνουν οι χρήστες, όπως likes, σχόλια, κοινοποιήσεις και αποθηκεύσεις.

Engagement rate: Το ποσοστό αλληλεπίδρασης σε σχέση με μια βάση μέτρησης, όπως το reach ή οι followers. Ο τρόπος υπολογισμού μπορεί να διαφέρει ανά εργαλείο. Watch time (χρόνος θέασης): Ο χρόνος που αφιερώνουν οι χρήστες στην παρακολούθηση ενός βίντεο. Οι συγκεκριμένοι δείκτες σε βοηθούν να καταλάβεις όχι μόνο πόσοι είδαν μια ανάρτηση, αλλά και πώς αντέδρασαν σε αυτήν.

Το iPhone δείχνει εφαρμογές όπως Instagram και Facebook, σχετικές με τους νέους κανόνες της Meta για τους εφήβους.
Πηγή: Unsplash

3. Γιατί ο χρόνος θέασης έχει σημασία στα Reels και στο TikTok;

Γι’ αυτό, όταν δημιουργείς ένα βίντεο, τα πρώτα δευτερόλεπτα έχουν πρακτική σημασία: χρειάζεται να δίνεις στον θεατή έναν σαφή λόγο να συνεχίσει να παρακολουθεί. Ένα ξεκάθαρο θέμα, μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή και ένα περιεχόμενο που ανταποκρίνεται σε όσα υπόσχεται ο τίτλος μπορούν να κάνουν την εμπειρία πιο ουσιαστική.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Πώς επηρεάζουν τα hashtags, οι λεζάντες και οι ήχοι την ανακάλυψη;

Αυτό δεν σημαίνει ότι όσο περισσότερα hashtags χρησιμοποιείς τόσο μεγαλύτερη απήχηση θα έχεις. Προτίμησε σχετικά hashtags, γράψε λεζάντες που περιγράφουν με σαφήνεια το περιεχόμενο και χρησιμοποίησε λέξεις-κλειδιά που συνδέονται φυσικά με το θέμα σου.

5. Είναι οι followers ο σημαντικότερος παράγοντας;

Ένας μεγάλος αριθμός ακολούθων μπορεί να προσφέρει σε έναν λογαριασμό μεγαλύτερη αρχική βάση κοινού. Δεν εγγυάται, όμως, ότι κάθε νέα δημοσίευση θα έχει υψηλή απήχηση. Για έναν δημιουργό περιεχομένου, αυτό σημαίνει ότι αξίζει να εξετάζει την απόδοση κάθε ανάρτησης ξεχωριστά, αντί να εστιάζει αποκλειστικά στην αύξηση των followers.

Δύο γυναίκες κοιτούν ένα κινητό τηλέφωνο, πιθανόν χρησιμοποιώντας το ChatGPT για να βρουν απαντήσεις.
Pexels

6. Πώς να αξιοποιήσεις τα analytics των social media

Τα analytics είναι τα εργαλεία που σου επιτρέπουν να αξιολογείς την απόδοση του περιεχομένου σου με βάση δεδομένα. Αντί να βασίζεσαι μόνο στην αίσθηση ότι μια ανάρτηση «πήγε καλά», μπορείς να εξετάζεις:

  • Ποια θέματα συγκεντρώνουν μεγαλύτερο reach.
  • Ποια βίντεο έχουν υψηλότερο μέσο χρόνο θέασης.
  • Ποιες δημοσιεύσεις συγκεντρώνουν περισσότερες αποθηκεύσεις και κοινοποιήσεις.
  • Από πού προέρχονται οι προβολές σου.
Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Πώς μεταβάλλεται η απόδοση ανάλογα με το format και το θέμα

Δοκίμασε διαφορετικές προσεγγίσεις και σύγκρινε τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Μία μόνο ανάρτηση δεν αρκεί για να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η απόδοση μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Το social media marketing βασίζεται σε δεδομένα, αλλά και σε δημιουργικότητα. Αν θέλεις να αναπτύξεις την παρουσία σου στα social media, ξεκίνα με έναν σαφή στόχο, γνώρισε το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι και αξιολόγησε τα αποτελέσματά σου με συνέπεια. Αντί να κυνηγάς κάθε νέο trend ή να προσπαθείς να αποκρυπτογραφήσεις κάθε αλλαγή του αλγορίθμου, επικεντρώσου στη δημιουργία περιεχομένου που έχει λόγο ύπαρξης και προσφέρει κάτι στον χρήστη.

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