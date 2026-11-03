Μουσική 03.11.2026

«Μη μου ξαναπείς έχεις δίκιο, συγγνώμη»: Η Selini κυκλοφορεί το απόλυτο relationship anthem

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Selini ξεχωρίζει με το «ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ» και την ατάκα «Μη μου ξαναπείς έχεις δίκιο συγγνώμη» ενώ ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Selini κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ».
  • Το τραγούδι εστιάζει στην κοινή φράση «έχεις δίκιο, συγγνώμη» στις σχέσεις.
  • Το κομμάτι έχει αγαπηθεί από το κοινό και ξεσηκώνει στις live εμφανίσεις.
  • Η Selini ετοιμάζει νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές μπορείς να ακούσεις την φράση «έχεις δίκιο, συγγνώμη» σε μια σχέση; Η ιδιαίτερη και χαρισματική Selini έχει την απάντηση και την τραγουδάει δυνατά μέσα από το νέο της κομμάτι «ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ», που έχει ήδη κυκλοφορήσει και έχει αγαπηθεί από το κοινό!

SELINI 2

Με χιούμορ, attitude, δυναμισμό και στίχους που δύσκολα δεν θα ταυτιστείς, η Selini μετατρέπει μια από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες μιας σχέσης σε ένα τραγούδι που ξεσηκώνει!

Διάβασε επίσης: Anyma: «Η Αθήνα έμοιαζε σαν να επιστρέφω στο σπίτι» – Η ανάρτηση για το εντυπωσιακό show στο ΟΑΚΑ

Και αυτό φαίνεται σε κάθε live εμφάνισή της, όπου γίνεται χαμός, με το κοινό να τραγουδά δυνατά το νέο της κομμάτι και την φράση «Μη μου ξαναπείς έχεις δίκιο, συγγνώμη», δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα!

Γυναίκα με κόκκινα μαλλιά δαγκώνει ένα μήλο μπροστά από κτίρια, με την επιγραφή «Αλφάβητος» να δεσπόζει στον ουρανό.

Γιατί μπορεί η «ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ» να έχει 24 γράμματα, αλλά η Selini χρειάστηκε μόνο μία φράση για να κάνει το κοινό να ταυτιστεί και να την τραγουδά ξανά και ξανά! Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Dimitris και Selini.

Tην Selini την γνώρισε το κοινό μέσα από τα κομμάτια της «Φλερτ» και «Έρωτας», σε συνεργασία με τον Papazó ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στούντιο καθώς ετοιμάζει το νέο της ολοκληρωμένο άλμπουμ.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

σελήνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το «ευχαριστώ» του Harry Styles στη Νέα Υόρκη μέσα από μια συγκινητική επιστολή

Το «ευχαριστώ» του Harry Styles στη Νέα Υόρκη μέσα από μια συγκινητική επιστολή

03.11.2026
Επόμενο
Ο κόσμος της μόδας γιορτάζει τα Χριστούγεννα και αυτές είναι όλες οι καμπάνιες που πρέπει να δεις

Ο κόσμος της μόδας γιορτάζει τα Χριστούγεννα και αυτές είναι όλες οι καμπάνιες που πρέπει να δεις

03.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Boy Harsher & Lebanon Hanover: Δύο κορυφαία ονόματα της darkwave σκηνής έρχονται στο Release Athens 2027
Μουσικά Νέα

Boy Harsher & Lebanon Hanover: Δύο κορυφαία ονόματα της darkwave σκηνής έρχονται στο Release Athens 2027

03.11.2026
Dove Cameron: Το νέο single που κυκλοφόρησε λίγες ημέρες πριν από το «FINAL GIRL»
Μουσική

Dove Cameron: Το νέο single που κυκλοφόρησε λίγες ημέρες πριν από το «FINAL GIRL»

03.11.2026
Anyma: «Η Αθήνα έμοιαζε σαν να επιστρέφω στο σπίτι» – Η ανάρτηση για το εντυπωσιακό show στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Anyma: «Η Αθήνα έμοιαζε σαν να επιστρέφω στο σπίτι» – Η ανάρτηση για το εντυπωσιακό show στο ΟΑΚΑ

03.11.2026
DARA: Η νικήτρια της Eurovision επιστρέφει με το νέο τραγούδι «BAD IDEA» και ένα εντυπωσιακό video clip
Μουσικά Νέα

DARA: Η νικήτρια της Eurovision επιστρέφει με το νέο τραγούδι «BAD IDEA» και ένα εντυπωσιακό video clip

03.11.2026
Η Olivia Rodrigo κυκλοφορεί το πρώτο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι – Πότε θα το ακούσουμε
Μουσικά Νέα

Η Olivia Rodrigo κυκλοφορεί το πρώτο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι – Πότε θα το ακούσουμε

03.11.2026
«Δεν θα σταματήσω ποτέ»: Η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση μετά τη συναυλία-ορόσημο στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

«Δεν θα σταματήσω ποτέ»: Η νέα ανάρτηση της Άννας Βίσση μετά τη συναυλία-ορόσημο στο ΟΑΚΑ

03.11.2026
«BST Hyde Park»: Η Raye επιστρέφει στο Λονδίνο ως headliner σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events
Μουσικά Νέα

«BST Hyde Park»: Η Raye επιστρέφει στο Λονδίνο ως headliner σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events

03.11.2026
Ο Harry Styles έριξε αυλαία στο Madison Square Garden – Τι συνέβη στην τελευταία του εμφάνιση
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles έριξε αυλαία στο Madison Square Garden – Τι συνέβη στην τελευταία του εμφάνιση

03.11.2026
Η Mariah Carey ετοιμάζει την πιο απρόσμενη μουσική επιστροφή – Η αποκάλυψη για κρυφό album
Μουσικά Νέα

Η Mariah Carey ετοιμάζει την πιο απρόσμενη μουσική επιστροφή – Η αποκάλυψη για κρυφό album

03.11.2026
Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

Ο κόσμος της μόδας γιορτάζει τα Χριστούγεννα και αυτές είναι όλες οι καμπάνιες που πρέπει να δεις

Ο κόσμος της μόδας γιορτάζει τα Χριστούγεννα και αυτές είναι όλες οι καμπάνιες που πρέπει να δεις

Τα 12 πιο λαχταριστά beauty advent calendars για να υποδεχτείς τα Χριστούγεννα

Τα 12 πιο λαχταριστά beauty advent calendars για να υποδεχτείς τα Χριστούγεννα

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη