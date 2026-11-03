«Μη μου ξαναπείς έχεις δίκιο, συγγνώμη»: Η Selini κυκλοφορεί το απόλυτο relationship anthem

Η Selini ξεχωρίζει με το «ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ» και την ατάκα «Μη μου ξαναπείς έχεις δίκιο συγγνώμη» ενώ ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ

Με μια ματιά Η Selini κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ».

Το τραγούδι εστιάζει στην κοινή φράση «έχεις δίκιο, συγγνώμη» στις σχέσεις.

Το κομμάτι έχει αγαπηθεί από το κοινό και ξεσηκώνει στις live εμφανίσεις.

Η Selini ετοιμάζει νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές μπορείς να ακούσεις την φράση «έχεις δίκιο, συγγνώμη» σε μια σχέση; Η ιδιαίτερη και χαρισματική Selini έχει την απάντηση και την τραγουδάει δυνατά μέσα από το νέο της κομμάτι «ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ», που έχει ήδη κυκλοφορήσει και έχει αγαπηθεί από το κοινό!

Με χιούμορ, attitude, δυναμισμό και στίχους που δύσκολα δεν θα ταυτιστείς, η Selini μετατρέπει μια από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες μιας σχέσης σε ένα τραγούδι που ξεσηκώνει!

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Και αυτό φαίνεται σε κάθε live εμφάνισή της, όπου γίνεται χαμός, με το κοινό να τραγουδά δυνατά το νέο της κομμάτι και την φράση «Μη μου ξαναπείς έχεις δίκιο, συγγνώμη», δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα!

Γιατί μπορεί η «ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ» να έχει 24 γράμματα, αλλά η Selini χρειάστηκε μόνο μία φράση για να κάνει το κοινό να ταυτιστεί και να την τραγουδά ξανά και ξανά! Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Dimitris και Selini.

Tην Selini την γνώρισε το κοινό μέσα από τα κομμάτια της «Φλερτ» και «Έρωτας», σε συνεργασία με τον Papazó ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στούντιο καθώς ετοιμάζει το νέο της ολοκληρωμένο άλμπουμ.

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