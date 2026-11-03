Μουσική 03.11.2026

DARA: Η νικήτρια της Eurovision επιστρέφει με το νέο τραγούδι «BAD IDEA» και ένα εντυπωσιακό video clip

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Η DARA κυκλοφόρησε το νέο single «BAD IDEA» και το επίσημο music video μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026 με το «Bangaranga»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η DARA κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «BAD IDEA» και το αντίστοιχο music video στις 30 Οκτωβρίου 2026.
  • Το «BAD IDEA» είναι ένα δυναμικό pop τραγούδι με dance επιρροές, που εξερευνά την έλξη προς ένα πρόσωπο.
  • Η DARA κέρδισε τη Eurovision 2026 εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία με το τραγούδι «Bangaranga».
  • Το «Bangaranga» γνώρισε διεθνή επιτυχία, ξεπερνώντας τα 60 εκατομμύρια streams και υποβλήθηκε για εξέταση στα Grammy Awards 2027.
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Η DARA συνεχίζει δυναμικά τη μουσική της πορεία με την κυκλοφορία του νέου της single «BAD IDEA» και του αντίστοιχου music video. Η νέα αυτή κυκλοφορία, που έκανε πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την καλλιτέχνιδα, μετά τη διεθνή αποδοχή που γνώρισε το τραγούδι της «Bangaranga».

https://www.instagram.com/mtv
https://www.instagram.com/mtv

Το «BAD IDEA» αποτελεί μια δυναμική pop σύνθεση, εμπλουτισμένη με έντονες dance επιρροές, που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την εκρηκτική ενέργεια της DARA. Οι στίχοι του τραγουδιού εξερευνούν την περίπλοκη δυναμική μιας ακαταμάχητης έλξης προς ένα πρόσωπο που, αν και δυνητικά πηγή ανατροπών και περιπλοκών, ασκεί μια ακατανίκητη γοητεία. Η DARA καταφέρνει να αποτυπώσει με αληθοφάνεια την ένταση που επικρατεί ανάμεσα στην επιθυμία και τη λογική, δίνοντας στη σύνθεση ένα βαθύτερο συναισθηματικό υπόβαθρο.

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Τη μουσική και τους στίχους του «BAD IDEA» συνυπογράφουν η ίδια η DARA, μαζί με τους Victor Thell, Linnea NEA Södahl και Twan Ray. Η παραγωγή του τραγουδιού έγινε από τους Victor Thell και Twan Ray, ενώ η μίξη πραγματοποιήθηκε στα MixStar Studios της Virginia Beach από τον Alex Ghenea, με τη συμβολή του βοηθού μηχανικού μίξης Jack Normile. Το mastering ολοκληρώθηκε από τον Ruairi O’Flaherty.

https://www.instagram.com/mtv
https://www.instagram.com/mtv

Τη σκηνοθεσία του επίσημου music video για το «BAD IDEA» ανέλαβε η Kassandra Powell, με την παραγωγή να υλοποιείται από την StarShe Global και τον Stoyan Radkov. Η οπτικοποίηση του τραγουδιού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προώθηση του single, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της DARA στη διεθνή pop σκηνή.

Η νέα αυτή κυκλοφορία έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά τη μεγαλειώδη νίκη της DARA στον διαγωνισμό της Eurovision 2026, που διεξήχθη στη Βιέννη της Αυστρίας. Εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία με το τραγούδι «Bangaranga», η καλλιτέχνιδα κατάφερε να συγκεντρώσει 516 βαθμούς, χαρίζοντας στην πατρίδα της την πρώτη θέση.

Το «Bangaranga», σε μουσική και στίχους των Δημήτρη Κοντόπουλου και Cristian Tarcea, γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία, ξεπερνώντας τα 60 εκατομμύρια streams στο Spotify και φτάνοντας μέχρι την 90ή θέση του παγκόσμιου chart Billboard Global 200. Η επιτυχία του τραγουδιού οδήγησε μάλιστα στην υποβολή του για εξέταση στα Grammy Awards 2027 σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, ενώ η DARA συμπεριλήφθηκε και στη διαδικασία υποβολής για την κατηγορία Best New Artist. Αυτές οι υποβολές αφορούν το στάδιο εξέτασης και δεν αποτελούν επίσημες υποψηφιότητες.

Η τραγουδίστρια DARA ποζάρει κρατώντας ένα τρόπαιο στο κεφάλι της.
https://www.instagram.com/darnadude/

Η DARA συνεχίζει να εργάζεται πυρετωδώς πάνω σε νέο μουσικό υλικό, αξιοποιώντας στο έπακρο τη διεθνή αναγνώριση που απέκτησε μέσω της Eurovision. Παράλληλα, η καλλιτέχνιδα έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να μεταφέρει μέσα από τη μουσική της μηνύματα αγάπης, ελπίδας και αποδοχής, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε άτομα που νιώθουν ότι δεν εντάσσονται εύκολα στα καθιερωμένα κοινωνικά πρότυπα.

Με την παρουσίαση του music video για το «BAD IDEA», η DARA εγκαινιάζει ουσιαστικά τη νέα δημιουργική της περίοδο, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό χορευτικό pop ήχο της μουσικής της και στοχεύοντας στην περαιτέρω διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας.

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DARA new single ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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