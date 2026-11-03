Στα δικαστήρια ο Timbaland – Κατηγορεί τους πρώην συνεργάτες του για οικονομική απάτη

Με μια ματιά Ο Timbaland κατέθεσε αγωγή 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των πρώην μάνατζέρ του για οικονομική απάτη.

Κατηγορείται ο Gary Marella για υπεξαίρεση εκατομμυρίων, παραποίηση αρχείων και κακοδιαχείριση της Beatclub.

Ο Bruce Seckendorf κατηγορείται για πρόκληση φορολογικών ποινών και αμέλεια ως λογιστής και μάνατζερ.

Οι δικηγόροι του Timbaland ισχυρίζονται ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη του για προσωπικό όφελος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο θρυλικός παραγωγός και καλλιτέχνης Timbaland, κατά κόσμον Timothy Zachery Mosley, έχει καταθέσει αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των δύο πρώην μάνατζέρ του, Gary Marella και Bruce Seckendorf. Η αγωγή, που κατατέθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, υποστηρίζει ότι οι δύο άνδρες απάτησαν τον καλλιτέχνη, υπεξαιρώντας εκατομμύρια δολάρια μέσω παράνομων προμηθειών, αμοιβών και επιστροφών εξόδων, με σκοπό να «εμπλουτιστούν οι ίδιοι» εις βάρος του.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αγωγής, ο Gary Marella, ο οποίος διαχειριζόταν την καριέρα του Timbaland για περίπου μια δεκαετία, φέρεται να «έκλεψε εκατομμύρια σε μη εξουσιοδοτημένες προμήθειες, αμοιβές και επιστροφές χρημάτων», ενώ παράλληλα «παραποίησε οικονομικά αρχεία» για να καλύψει τις παράνομες δραστηριότητές του.

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Από την πλευρά του, ο Bruce Seckendorf, ο οποίος υπήρξε ο λογιστής του Timbaland από το 1998 και αργότερα ο επιχειρηματικός του μάνατζερ από το 2016, κατηγορείται ότι προκάλεσε σημαντικές φορολογικές ποινές, παραλείποντας να καταβάλει ομοσπονδιακούς φόρους. Επιπλέον, φέρεται να έφτασε κοντά στο να προκαλέσει την κατάσχεση του σπιτιού του καλλιτέχνη, ενώ παράλληλα συνέχιζε να πληρώνει εκατομμύρια σε αμοιβές τον ίδιο και τον Gary Marella.

«Αυτή δεν είναι μια υπόθεση συνηθισμένων επιχειρηματικών απωλειών ή λογιστικών λαθών», αναφέρουν οι δικηγόροι του Timbaland στην αγωγή. «Οι εναγόμενοι χρησιμοποίησαν την εμπιστοσύνη που τους δόθηκε για να εμπλουτίσουν τους εαυτούς τους και άλλους, να αποκρύψουν οικονομική κακοδιαχείριση και να εξαντλήσουν τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του Timbaland».

Η αγωγή αναφέρει λεπτομερώς ότι ο Gary Marella «αντιμετώπιζε το εισόδημα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ενάγοντος σαν να ήταν δικό του ταμείο». Συγκεκριμένα, ο Gary Marella κατηγορείται ότι χρέωνε προσωπικά έξοδα σε κάρτα American Express, εισέπραττε ακατάλληλες αμοιβές από τις συμφωνίες με την Hipgnosis Songs Fund (στην οποία ο Timbaland πούλησε το μουσικό του κατάλογο το 2019) και την Verzuz (τη δημοφιλή πλατφόρμα livestream μάχης ραπ που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19), και στη συνέχεια κάλυπτε τα ίχνη του με «παραποιημένα οικονομικά αρχεία» με σκοπό να «παραπλανήσει» τον καλλιτέχνη. «Οι εναγόμενοι ήξεραν πού πήγαν τα χρήματα. Ο Mosley όχι», τονίζεται στην αγωγή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία τους στην πλατφόρμα Beatclub, μια online αγορά που συνίδρυσαν ο Timbaland και ο Gary Marella το 2021, με στόχο να βοηθήσουν δημιουργούς και παραγωγούς να αξιοποιήσουν τις μουσικές τους δημιουργίες. Οι δικηγόροι του παραγωγού ισχυρίζονται ότι ο Gary Marella «κακοδιαχειρίστηκε κατάφωρα» την εταιρεία και «αντιμετώπισε τον Mosley σαν κουμπαρά για να διορθώσει τα προβλήματα που δημιούργησε». Σύμφωνα με την αγωγή, ο Gary Marella «εξάντλησε κεφάλαια επενδυτών, ξόδεψε χρήματα της εταιρείας αντίθετα από τον τρόπο που είχε παρουσιάσει ότι θα χρησιμοποιούνταν, ανέλαβε υποχρεώσεις τις οποίες η Beatclub δεν μπορούσε να πληρώσει, απέτυχε να πληρώσει εργαζομένους και δημιουργούς που προσέλαβε, και ξόδεψε χρήματα αντίθετα με τους περιορισμούς του διοικητικού συμβουλίου».

Από την πλευρά του, ο Gary Marella, σε δήλωσή του προς το Billboard, αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Η δήλωση ότι εισέπραξα χρήματα χωρίς τη γνώση του δεν είναι αληθής», ανέφερε. «Όταν άρχισα να διαχειρίζομαι τον Tim το 2017, πολύ αφότου είχε δημιουργήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, βρισκόταν ήδη σε κακή οικονομική κατάσταση. Τα οικονομικά του προβλήματα δεν άρχισαν με εμένα. Ήρθα για να βοηθήσω στην αναδόμηση της επιχείρησής του. Σε περίπου εννέα χρόνια από τότε που άρχισα να δουλεύω με τον Tim, δημιουργήσαμε περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια σε επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Σχετικά με την Beatclub, ο Gary Marella υποστήριξε ότι ο Timbaland και ο ίδιος «προσέλαβαν έναν κακό CTO (Chief Technology Officer) που ξόδεψε σημαντικό μέρος του κεφαλαίου μας, έχασε επανειλημμένα προθεσμίες και τελικά απέτυχε να χτίσει την πλατφόρμα σωστά». «Αυτές οι αναποδιές δημιούργησαν σημαντικές οικονομικές προκλήσεις για την εταιρεία», πρόσθεσε. «Η Beatclub αντιμετώπισε τις προκλήσεις και τις αναποδιές που βιώνουν πολλές startups. Αυτές οι δυσκολίες δεν πρέπει να συγχέονται με οικονομική κακοδιαχείριση».

Ο Bruce Seckendorf, ο οποίος έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα ως ένας από τους κορυφαίους επιχειρηματικούς μάνατζερ από το Billboard, υπήρξε ο λογιστής του Timbaland από το 1998, πριν αναλάβει και τον ρόλο του επιχειρηματικού μάνατζερ το 2016. Οι δικηγόροι του Timbaland ισχυρίζονται ότι αυτή η μετάβαση έγινε μετά την ανακάλυψη από τον καλλιτέχνη «εκατομμυρίων δολαρίων σε κακοδιαχείριση» από τους προηγούμενους μάνατζέρ του, οδηγώντας τον να αναζητήσει νέους συμβούλους. «Ο Seckendorf παρουσιάστηκε ως το άτομο που γνώριζε ήδη τα οικονομικά του Mosley, μπορούσε να επιδιορθώσει τη ζημιά και θα εμπόδιζε να συμβεί το ίδιο πράγμα ξανά», αναφέρουν οι δικηγόροι. «Αντ’ αυτού, οι εναγόμενοι αναδημιούργησαν, και επιδείνωσαν σημαντικά, τις ίδιες συνθήκες που ο Mosley τους είχε εμπιστευτεί να αποτρέψουν». Ο Bruce Seckendorf δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η αγωγή κατηγορεί και τους δύο άνδρες για αθέτηση καθήκοντος εμπιστοσύνης, δόλια απόκρυψη και αστική κλοπή. Συγκεκριμένα, ο Gary Marella κατηγορείται επίσης για απάτη, αθέτηση σύμβασης και υπεξαίρεση της εικόνας του, ενώ ο Bruce Seckendorf κατηγορείται για επαγγελματική αμέλεια και συνέργεια σε αθέτηση καθήκοντος εμπιστοσύνης. Το δικαστήριο ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και άλλες χρηματικές ποινές και ασφαλιστικά μέτρα.

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