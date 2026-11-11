Η Britney Spears μοιράστηκε την travel wishlist της και η Ελλάδα δεν λείπει

Η Britney Spears αποκάλυψε μέσα από μια νέα ανάρτηση στο Instagram τους επόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς που έχει στο μυαλό της, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσά τους

Με μια ματιά Η Britney Spears ανέφερε την Ελλάδα ως έναν από τους επιθυμητούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της.

Η pop star μοιράστηκε τα ταξιδιωτικά της σχέδια μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Στα σχέδιά της περιλαμβάνονται επίσης Ισπανία, Αυστραλία και Μεξικό.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το πότε ή πού ακριβώς θα επισκεφθεί την Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Britney Spears φαίνεται πως έχει βάλει την Ελλάδα στη λίστα με τους επόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς της. Η pop star μοιράστηκε με τους followers της ένα νέο βίντεο στο Instagram, στο οποίο χορεύει, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της αποκάλυψε ορισμένα από τα μέρη που θα ήθελε να επισκεφθεί το επόμενο διάστημα, ανάμεσά τους και τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ανέφερε πως σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Αυστραλία, αφού πρώτα έκανε μια στάση στο Μεξικό. Μάλιστα, φαίνεται πως απόλαυσε την επίσκεψή της εκεί, καθώς αποκάλυψε ότι αγόρασε 2 καινούργιες τσάντες και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, ενώ πρόσθεσε με χιούμορ πως χρειάζεται επειγόντως μια περιποίηση προσώπου.

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Η αναφορά στην Ελλάδα ήταν εκείνη που ξεχώρισε στην ανάρτησή της, καθώς η Britney Spears συμπεριέλαβε τη χώρα μας στα ταξιδιωτικά της σχέδια, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε σκοπεύει να την επισκεφθεί ή ποιον προορισμό θα επιλέξει. Έτσι, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για ένα ταξίδι που βρίσκεται ήδη στα άμεσα πλάνα της ή απλώς για μια επιθυμία που θέλει να πραγματοποιήσει στο μέλλον.

Στο βίντεο που συνόδευσε την ανάρτηση, η Britney Spears εμφανίζεται να χορεύει φορώντας ένα maxi καρό φόρεμα, το οποίο έχει συνδυάσει με ένα cropped πουλόβερ με ζιβάγκο, καπέλο και φούξια γάντια χωρίς δάχτυλα. Τα γυαλιά ηλίου και τα clogs ολοκληρώνουν την εμφάνισή της, ενώ η ίδια δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή, όπως συνηθίζει μέσα από τα προσωπικά της βίντεο στα social media.

Η πιθανότητα να δούμε την Britney Spears στην Ελλάδα είναι, φυσικά, μια είδηση που δεν περνά απαρατήρητη από τους θαυμαστές της, οι οποίοι θα περιμένουν να δουν αν η pop star θα κάνει τελικά πραγματικότητα τα ταξιδιωτικά της σχέδια.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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