Celeb News 11.11.2026

Η Kylie Jenner έρχεται αντιμέτωπη με νέα μήνυση από πρώην οικιακή βοηθό – Η απάντηση του δικηγόρου της

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Μάθε για τη νέα αγωγή που δέχεται η Kylie Jenner από πρώην οικιακή βοηθό για περιστατικά κατά την εργασία της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Πρώην οικιακή βοηθός μηνύει την Kylie Jenner για τραυματισμούς και κακομεταχείριση.
  • Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι υπέστη εγκαύματα από σπρέι πιπεριού και δάγκωμα σκύλου.
  • Η Kylie Jenner αρνείται τους ισχυρισμούς, μέσω του δικηγόρου της, κάνοντας λόγο για εκβιασμό.
  • Η νέα αγωγή έρχεται μετά από παρόμοιες μηνύσεις από άλλες πρώην οικιακές βοηθούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kylie Jenner αντιμετωπίζει μια νέα νομική διαμάχη, καθώς μια πρώην οικιακή βοηθός της την μηνύει, ισχυριζόμενη ότι υπέστη τραυματισμούς και κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της. Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, περιλαμβάνει ισχυρισμούς για εργασιακή εκφοβισμό, άρνηση υπερωριών και σοβαρούς τραυματισμούς που φέρεται να μην αντιμετωπίστηκαν κατάλληλα.

Η Kim Kardashian εμφανίζεται σε οθόνη, ενώ μια γυναίκα με λευκό μπλουζάκι βρίσκεται δίπλα της, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για thriller.
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η ενάγουσα, Dinora Cabria Amaya, η οποία ξεκίνησε να εργάζεται για την Kylie Jenner τον Μάρτιο του 2025, υποστηρίζει ότι υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας της, οι οποίοι δεν αντιμετωπίστηκαν με την πρέπουσα σοβαρότητα. Σε μια από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, η Cabria Amaya ισχυρίζεται ότι καθαρίζοντας ένα πλυντήριο, ένα απασφάλιστο σπρέι πιπεριού εκτοξεύτηκε κατά λάθος στο πρόσωπό της, προκαλώντας της «σοβαρά εγκαύματα και προβλήματα όρασης». Παρόλο που ανέφερε το περιστατικό στον προϊστάμενό της μέσω μηνύματος, η ανταπόκριση ήταν περιορισμένη, και φέρεται να της ζητήθηκε να συμπληρώσει μια αναφορά πριν επισκεφθεί γιατρό.

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Σύμφωνα με την αγωγή, η Cabria Amaya υπέστη «σημαντικό πόνο στα μάτια, θολή όραση, πονοκεφάλους, κάψιμο, ερεθισμό και ευαισθησία» μετά το συμβάν, τα οποία επηρέασαν την απόδοσή της. Η αγωγή αναφέρει ότι όσο περισσότερο παραπονιόταν για τους τραυματισμούς της, τόσο δυσκολότερη γινόταν η εργασία της. Περιγράφεται επίσης μια περίπτωση όπου φέρεται να εγκλωβίστηκε σε μια ντουλάπα, υποφέροντας από κρίση πανικού, ενώ η απάντηση που έλαβε από τη διοίκηση ήταν ότι δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι για να την απελευθερώσει και ότι δεν μπορούσε να δώσει τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν άλλον.

Μια γυναίκα με μακριά μαύρα μαλλιά και αθλητικό σουτιέν κάθεται στο αυτοκίνητο, ετοιμάζοντας μια νέα μεταμόρφωση.
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Ένα άλλο περιστατικό που αναφέρεται στην αγωγή αφορά ένα δάγκωμα από τον σκύλο της Kylie Jenner. Στις 28 Οκτωβρίου 2025, ενώ καθάριζε το σπίτι του σκύλου, η Cabria Amaya ισχυρίζεται ότι δαγκώθηκε από το ζώο. Αν και ανέφερε αμέσως το περιστατικό, η αγωγή υποστηρίζει ότι δεν της παρασχέθηκε καμία ουσιαστική βοήθεια και ότι αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την πληγή μόνη της με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Η Kylie Jenner ποζάρει με το κολιέ της έξω από την έπαυλη που χτίζει εδώ και 6 χρόνια.
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Η Cabria Amaya απολύθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2026, αφού ζήτησε να της καταβληθεί αποζημίωση για τις μετακινήσεις μεταξύ των κατοικιών της Kylie Jenner για την εκτέλεση ανατεθειμένων καθηκόντων σε μία βάρδια. Η ίδια πιστεύει ότι η απόλυσή της ήταν αποτέλεσμα των παραπόνων της σχετικά με τους μισθούς και την εργασιακή της μεταχείριση. Η αγωγή στρέφεται εναντίον της Kylie Jenner, της εταιρείας της Kylie Jenner Inc., των επόπτων Laura Dooley και Itzel Sibrian, καθώς και των Tri Star Services και La Maison Family Services. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παράνομη απόλυση, ψευδή φυλάκιση, διακρίσεις λόγω αναπηρίας, παράλειψη παροχής εύλογων διευκολύνσεων, αντίποινα κατά πληροφοριοδοτών, πρόληψη διακρίσεων και αντιποίνων, και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας.

Η αντίδραση της Kylie Jenner

Ο δικηγόρος της Kylie Jenner, Michael Rhodes, δήλωσε ότι οι νέοι ισχυρισμοί προέρχονται από τον ίδιο δικηγόρο που εκπροσωπεί και άλλες πρώην οικιακές βοηθούς που είχαν μηνύσει την πελάτισσά του νωρίτερα εντός του έτους. «Είναι σαφές ότι αυτός ο δικηγόρος θέλει να χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητα για να προσπαθήσει να αποσπάσει μια αδικαιολόγητη αμοιβή», δήλωσε ο Michael Rhodes. «Δεν θα εκβιαστούμε για να το κάνουμε αυτό. Ως εκ τούτου, θα υπερασπιστούμε σθεναρά αυτές τις αβάσιμες υποθέσεις και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε την πλευρά μας στην ιστορία».

Η δικηγόρος της Cabria Amaya, από την πλευρά της, δηλώνει ότι δεν υποχωρεί. «Για τους εργαζόμενους σε οικίες υψηλού προφίλ, ο φόβος απώλειας μελλοντικών ευκαιριών απασχόλησης μπορεί να είναι συντριπτικός. Όταν το εισόδημά σας εξαρτάται από τη διακριτικότητα, τις συστάσεις και τις ισχυρές επαγγελματικές σχέσεις, η έκφραση γνώμης μπορεί να φαντάζει αδύνατη. Αλλά κανένας εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να αντεκδικεί εναντίον εργαζομένων για προστατευμένα παράπονα», δήλωσε. «Η αλήθεια δεν πρέπει ποτέ να θαφτεί πίσω από τον πλούτο, τον φόβο ή τη σιωπή».

 

Η νέα αγωγή έρχεται μετά από παρόμοιες μηνύσεις που κατατέθηκαν τον περασμένο Απρίλιο από τις πρώην οικιακές βοηθούς Angelica Hernandez Vasquez και Juana Delgado Soto. Και οι τρεις γυναίκες ισχυρίζονται κακομεταχείριση και αντίποινα κατά πληροφοριοδοτών.

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