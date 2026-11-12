Celeb News 12.11.2026

«Νιώθω τυχερή που μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου»: Η τρυφερή αφιέρωση της Kris Jenner στον σύντροφό της

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Μάθε πώς η Κρις Τζένερ γιόρτασε τα γενέθλια του συντρόφου της, Corey Gamble, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kris Jenner ευχήθηκε στον σύντροφό της Corey Gamble για τα 46α γενέθλιά του με τρυφερή ανάρτηση.
  • Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του και την αγάπη που τους δίνει.
  • Τόνισε την αφοσίωση και τη χαρά που φέρνει στις ζωές τους.
  • Η σχέση τους μετράει χρόνια, με φήμες για γάμο να κάνουν κατά καιρούς την εμφάνισή τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kris Jenner γιόρτασε τα 46α γενέθλια του επί χρόνια συντρόφου της, Corey Gamble, με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα social media. Η 71χρονη τηλεπερσόνα, γνωστή για την επιρροή της στον κόσμο της τηλεόρασης και της ψυχαγωγίας, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, συνοδεύοντας τις με συγκινητικά λόγια.

https://www.instagram.com/krisjenner
https://www.instagram.com/krisjenner

«Χρόνια πολλά στον έρωτά μου, @coreygamble», έγραψε η Κρις Τζένερ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του στη ζωή της. «Νιώθω πολύ τυχερή που μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σου. Σε ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις για μένα και για όλους εμάς, κάθε μέρα». Η Kris Jenner συνέχισε, τονίζοντας την αφοσίωση του Corey Gamble: «Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί για εμάς, για την αγάπη που μας δίνεις, για το γέλιο και τη χαρά που φέρνεις και που κάνεις ακόμη και τις πιο συνηθισμένες στιγμές να μοιάζουν ξεχωριστές. Σε αγαπώ, μωρό μου!!!».

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Η σχέση της Kris Jenner και του Corey Gamble μετράει αρκετά χρόνια, με τις φήμες για έναν ενδεχόμενο γάμο να κάνουν κατά καιρούς την εμφάνισή τους. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Kris Jenner είχε επίσης τα γενέθλιά της, με τον Corey Gamble να της στέλνει τις δικές του ευχές. Τότε, ο Corey Gamble είχε αποκαλέσει την Τζένερ «γυναικούλα του», πυροδοτώντας εκ νέου τα σενάρια περί κρυφού γάμου, κάτι που η οικογένεια Kardashian-Jenner δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ.

https://www.instagram.com/krisjenner
https://www.instagram.com/krisjenner

Στην ανάρτησή του, ο Corey Gamble είχε γράψει: «Τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια στο ιερό δισκοπότηρο. Σε αγαπώ για πάντα. Συνέχισε να είσαι υπέροχη. Είσαι η καλύτερη μητέρα, η πιο αγαπημένη και γλυκιά για όλα σου τα παιδιά και αισθάνομαι ευλογημένος που σε έχω στη ζωή μου, γυναικούλα μου. Εύχομαι να έχουμε πολλά ακόμη υπέροχα χρόνια. Σε αγαπώ πολύ». Η Kris Jenner είχε απαντήσει στα σχόλια του συντρόφου της με ένα λιτό «σε αγαπώ».

https://www.instagram.com/krisjenner
https://www.instagram.com/krisjenner

Η Kris Jenner είναι γνωστή για τον ρόλο της ως «μήτηρ» (momager) των παιδιών της, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner και Kylie Jenner, τα οποία έχει βοηθήσει να χτίσουν αυτοκρατορίες στον χώρο της μόδας, της ομορφιάς και της τηλεόρασης. Η παρουσία του Corey Gamble δίπλα της φαίνεται να της προσφέρει σταθερότητα και χαρά, όπως άλλωστε και η ίδια δηλώνει.

Η Kris Jenner και ο Corey Gamble αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της showbiz, με την κοινή τους πορεία να τραβά συνεχώς τα φώτα της δημοσιότητας. Οι αναρτήσεις τους στα social media, είτε αφορούν προσωπικές στιγμές είτε επαγγελματικές επιτυχίες, προκαλούν πάντα έντονο ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας την αδιαμφισβήτητη δύναμη των Kardashian-Jenner στον χώρο των media.

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Corey Gamble Instagram ΓΕΝΕΘΛΙΑ Κρις Τζένερ Σύντροφος
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