Life 12.11.2026

Η ελληνική μόδα δίνει ραντεβού στο Κουκάκι για ένα ξεχωριστό fashion διήμερο

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Το Greek Fashion Market φέρνει 11 κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές στο Κουκάκι, με μοναδικές δημιουργίες και ειδικές τιμές έως -70%
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Greek Fashion Market, διοργανωμένο από την HFDA, θα πραγματοποιηθεί 14-15 Νοεμβρίου 2026 στο Κουκάκι.
  • Έντεκα Έλληνες σχεδιαστές θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους με εκπτώσεις έως 70%.
  • Η εκδήλωση συνδυάζει αγορές, μουσική, διασκέδαση και cocktails.
  • Στόχος είναι η ανάδειξη της ελληνικής μόδας, της εγχώριας παραγωγής και η ενθάρρυνση συνειδητών αγορών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας – Hellenic Fashion Designers Associa`on (HFDA) σας προσκαλεί στο Greek Fashion Market, μια νέα πρωτοβουλία που φέρνει την ελληνική μόδα πιο κοντά στο κοινό.

Στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2026, ο βιομηχανικός χώρος ΦΙΑΤ στο Κουκάκι μεταμορφώνεται σε έναν προορισμό μόδας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τις δημιουργίες των σχεδιαστών, να γνωρίσουν τα brands και να αποκτήσουν επιλεγμένα κομμάτια από τις συλλογές τους σε ειδικές τιμές (έως και -70%), αποκλειστικά για το διήμερο

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Έντεκα καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές, με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά και διεθνή δραστηριότητα, σας προσκαλούν σε έναν ξεχωριστό χώρο συνάντησης της σύγχρονης ελληνικής μόδας. Τα brands Parthenis, Yiorgos Elejheriades, Tassos Mitropoulos, Maison Zoulias, Konstan`nos Tsigaros, Kourbela, Maison Faliakos, Olga Karaververis, Myrto Dramountani, ISSI και Kathy Heyndels συνθέτουν ένα πολυφωνικό δημιουργικό σύνολο, αναδεικνύοντας τη δυναμική, την πολυμορφία και τις
διαφορετικές σχεδιαστικές τους ταυτότητες.

Πέρα από την εμπειρία των αγορών, το Greek Fashion Market φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από την ελληνική μόδα, συνδυάζοντας την με τη μουσική και τη διασκέδαση. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 20:00, ο χώρος αποκτά τον παλμό ενός μεγάλου fashion party, με τη Μαρία Παπδάκη του Best 92,6 να αναλαμβάνει τις μουσικές επιλογές. Την εμπειρία συμπληρώνει η Axia, με δροσιστικά cocktails που φέρουν την υπογραφή της και τον αυθεντικό extra-dry Mediterranean χαρακτήρα της, προσθέτοντας τη δική της ξεχωριστή γεύση σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική δημιουργία.

Σε μια εποχή όπου η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η σχεδιαστική ταυτότητα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αξία, το Greek Fashion Market είναι μια επιλογή που υποστηρίζει τους Έλληνες δημιουργούς, αναδεικνύει την εγχώρια παραγωγή και ενθαρρύνει τη συνειδητή αγορά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Greek Fashion Market
Ημερομηνίες & Ώρες
• Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 | 10:00–22:00
• Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 | 10:00–14:00
Τοποθεσία: χώρος ΦΙΑΤ, Κουκάκι
Είσοδος: Φαλήρου 97 ή Λεωφόρος Συγγρού 114
Διοργάνωση: Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας – Hellenic Fashion Designers Associawon (HFDA)

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Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας
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