Celeb News 12.11.2026

Ο Travis Scott έχει στα χέρια του το «GTA 6» πριν από όλους – Η φωτογραφία που έγινε viral

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Ο Travis Scott δημοσίευσε φωτογραφίες με μια φερόμενη κόπια του GTA 6 πριν από την κυκλοφορία του παιχνιδιού και προκάλεσε αντιδράσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Travis Scott δημοσίευσε φωτογραφίες με μια φερόμενη κόπια του "GTA 6", προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Η κυκλοφορία του "Grand Theft Auto VI" αναμένεται στις 19 Νοεμβρίου, με προ-παραγγελίες διαθέσιμες.
  • Ο Travis Scott συμμετέχει στο soundtrack του παιχνιδιού και στο σχετικό φεστιβάλ.
  • Η εμπλοκή του Scott εντείνει το ενδιαφέρον για το "GTA 6", πιθανώς ως μέρος προώθησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Travis Scott φαίνεται να προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του «Grand Theft Auto VI» με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο ράπερ, λίγες ημέρες πριν την επίσημη διάθεση του παιχνιδιού, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και σχόλια από τους ακολούθους του.

Ο Travis Scott με μαύρα γυαλιά ηλίου και μακρυμάνικη μπλούζα σε αθλητικό χώρο
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ανάρτηση, ο Travis Scott έγραψε: «Τι κάνετε; Προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Beats, πίτσα, φέρτε το δικό σας χειριστήριο. Ποιος είναι μέσα;». Ωστόσο, το στοιχείο που τράβηξε την προσοχή του κοινού ήταν η εμφάνιση μιας ανεπίστρωτης, φυσικής κόπιας του παιχνιδιού για PlayStation στις πρώτες και τρίτες φωτογραφίες της δημοσίευσης. Αυτό οδήγησε σε μια πληθώρα αστείων στα σχόλια, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι «Ο Travis Scott πήρε το GTA 6 πριν το GTA 6».

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Η κυκλοφορία του «Grand Theft Auto VI» αναμένεται να γίνει στις 19 Νοεμβρίου. Για όσους έχουν ήδη προ-παραγγείλει το παιχνίδι, η λήψη του αρχείου των 212GB έχει ήδη ξεκινήσει. Προς τιμήν της αναμονής, η Rockstar Games κυκλοφόρησε ένα trailer, με μουσική υπόκρουση το νέο single της Σουηδής τραγουδοποιού Tove Lo, με τίτλο «Blood In Your Eyes».

Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα ο Travis Scott να κατέχει πράγματι μια φυσική κόπια του «GTA 6′ νωρίτερα από το κοινό. Ο ράπερ δεν θα συμμετέχει μόνο στο soundtrack του παιχνιδιού, το ‘Grand Theft Auto VI: The Album», το οποίο περιλαμβάνει 34 νέα κομμάτια, με το δικό του τραγούδι να έχει τον τίτλο «Rhyno». Επιπλέον, θα συμπρωταγωνιστήσει στο «Grand Theft Auto VI: The Festival», μαζί με την Cardi B, στο Μαϊάμι στις 21 Νοεμβρίου. Στη διοργάνωση αυτή θα συμμετέχουν επίσης οι Don Toliver, Kodak Black και Rauw Alejandro, μεταξύ άλλων.

Μέχρι να κυκλοφορήσει το παιχνίδι, οι φίλοι της σειράς μπορούν να πάρουν μια γεύση από τους 6 ραδιοφωνικούς σταθμούς που θα περιλαμβάνονται στο πολυαναμενόμενο τίτλο. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι Cocoteo FM με οικοδεσπότες τους Bad Bunny και RaiNao, Back Country Radio με τους Lana Del Rey και Morgan Wallen, AfroBank FM με τον Burna Boy, Flash FM με την Robyn και Dirty South Classics με τους Trick Daddy και Trina.

Ο Travis Scott στην ταινία του Christopher Nolan για την Τροία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εμπλοκή του Travis Scott με το «Grand Theft Auto VI» δεν περιορίζεται μόνο στην πιθανή κατοχή του παιχνιδιού πριν την κυκλοφορία του. Η παρουσία του στο soundtrack και στο φεστιβάλ που σχετίζεται με το παιχνίδι υπογραμμίζει τη στενή σχέση του με τον κόσμο της μουσικής και της ψυχαγωγίας, καθώς και τη δική του σύνδεση με τη gaming βιομηχανία.

Η ανακοίνωση του «Grand Theft Auto VI» έχει δημιουργήσει τεράστιο ενθουσιασμό παγκοσμίως, και η εμπλοκή διασήμων όπως ο Travis Scott μόνο εντείνει το ενδιαφέρον. Η εμφάνιση της φερόμενης κόπιας του παιχνιδιού στα χέρια του, αν και πιθανόν να είναι μέρος μιας καλοσχεδιασμένης προώθησης, έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης και πηγή έμπνευσης για χιουμοριστικά σχόλια, αναδεικνύοντας την απήχηση του παιχνιδιού και του ίδιου του καλλιτέχνη.

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Grand Theft Auto VI travis scott
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