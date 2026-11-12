Cinema 12.11.2026

Η μεγάλη ανατροπή για τον Johnny Depp: Πόσα χρήματα θα πάρει για τη νέα του ταινία;

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Η νέα κινηματογραφική συμφωνία του ηθοποιού προκαλεί εντύπωση, καθώς επιχειρεί να ξαναχτίσει την παρουσία του στις μεγάλες παραγωγές του Hollywood
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Johnny Depp επιστρέφει με την ταινία «Ebenezer», μια gothic εκδοχή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας».
  • Η αμοιβή του Depp για τον ρόλο είναι 5 εκατομμύρια δολάρια, σημαντικά μειωμένη σε σχέση με προηγούμενες ταινίες.
  • Παρά τις προηγούμενες διαμάχες, η απήχηση του Depp στο κοινό παραμένει ισχυρή, σύμφωνα με έρευνες.
  • Ο ηθοποιός έχει ήδη κλείσει νέες συνεργασίες και φήμες κυκλοφορούν για επιστροφή στους «Πειρατές της Καραϊβικής».
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Ο Johnny Depp, ένας ηθοποιός που κάποτε κυριαρχούσε στις κινηματογραφικές επιτυχίες, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της καριέρας του. Μετά από μια περίοδο αποχής από τα μεγάλα στούντιο του Hollywood, που πυροδοτήθηκε από τις δημόσιες διαμάχες με την πρώην σύζυγό του, Amber Heard, ο 63χρονος σταρ ελπίζει ότι ο ρόλος του Ebenezer Scrooge στην ταινία «Ebenezer» θα του δώσει μια νέα αρχή.

Ο Johnny Depp ως Ebenezer Scrooge σε νέα χριστουγεννιάτικη ταινία, δείτε το trailer.
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η επιστροφή του «Jack Sparrow»

Η τελευταία μεγάλη παραγωγή στην οποία πρωταγωνίστησε ο Johnny Depp ήταν το «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» το 2018, για την οποία εισέπραξε 16 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία «Ebenezer», μια gothic εκδοχή του κλασικού «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Charles Dickens, σηματοδοτεί την επιστροφή του Johnny Depp στη μεγάλη οθόνη, αν και με σημαντικά μειωμένη αμοιβή. Για τον ρόλο του τσιγκούνη και γκρινιάρη Scrooge, ο Johnny Depp αμείφθηκε με 5 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό σαφώς χαμηλότερο από τα 30 εκατομμύρια που είχε λάβει για την τελευταία του εμφάνιση στους «Πειρατές της Καραϊβικής» ένα χρόνο νωρίτερα.

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Παρά τη χαμηλότερη αμοιβή, η ταινία αυτή αποτελεί μια στρατηγική κίνηση τόσο για τον ηθοποιό όσο και για την Paramount Pictures. Το στούντιο επένδυσε 38 εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή και περίπου 50 εκατομμύρια για το marketing, προσδοκώντας έσοδα γύρω στα 40 εκατομμύρια δολάρια από την αρχική προβολή, με την ελπίδα να καλύψει τα έξοδά του μακροπρόθεσμα.

Ο Johnny Depp με γυαλιά ηλίου και κοστούμι, μιλάει για την πιθανή επιστροφή του ως Jack Sparrow.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δημοτικότητα του Johnny Depp παραμένει ισχυρή

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η απήχηση του Johnny Depp στο κοινό παραμένει αξιοσημείωτη, παρά τις προηγούμενες καταγγελίες. Μια μελέτη του National Research Group, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Απρίλιο, κατέταξε τον ηθοποιό, γνωστό και ως «Jack Sparrow», στους 10 ηθοποιούς που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού για μια ταινία, τοποθετώντας τον δίπλα σε ονόματα όπως ο Tom Hanks και η Margot Robbie. Οι ιδιοκτήτες κινηματογράφων φαίνεται να συμμερίζονται αυτή την αισιοδοξία. Ο Mark O’Meara, ιδιοκτήτης κινηματογραφικών αιθουσών, τόνισε: «Κάποιοι ανυπομονούν, λατρεύουν τον Johnny Depp. Άλλοι απλώς προσπερνούν. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που διχάζει».

Ο Ebenezer Scrooge ζωντανεύει στους δρόμους της Νέας Υόρκης με καμπαρντίνα και καπέλο, κρατώντας ένα μπαστούνι.
https://www.imdb.com/

Στο δρόμο για νέες συνεργασίες

Η επιστροφή του Johnny Depp στο Χόλιγουντ δείχνει να προχωρά, με τον ηθοποιό να έχει ήδη κλείσει την επόμενη δουλειά του. Θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ δράσης της Lionsgate, «Day Drinker», στο πλευρό της Penélope Cruz. Επιπλέον, έντονες φήμες κυκλοφορούν για πιθανή επιστροφή του στο franchise των «Πειρατών της Καραϊβικής» με τη Disney. Ο ίδιος ο Johnny Depp έχει δηλώσει πρόσφατα: «Η μόνη εμπλοκή που ειλικρινά θα ήθελα, είναι απλώς να βοηθήσω να κλείσει το franchise με τον καλύτερο τρόπο».

Ο Johnny Depp με καπέλο, γυαλιά και μωβ κασκόλ, σε μια εμφάνιση που θυμίζει τον Jack Sparrow.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία «Ebenezer» αποτελεί, λοιπόν, ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Johnny Depp να ανακτήσει τη θέση του στην κινηματογραφική βιομηχανία, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κοινού για το ταλέντο του παραμένει ισχυρή.

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Johnny Depp Scrooge
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