Celeb World 02.11.2026

Jessica Lange: Η ηθοποιός που σημάδεψε το Hollywood μιλά ανοιχτά για το τέλος της πορείας της

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Η αποκαλυπτική συνέντευξη στο Rolling Stone όπου η εμβληματική πρωταγωνίστρια εξηγεί γιατί η τελευταία της ταινία αποτελεί τον ιδανικό επίλογο
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Jessica Lange, 77 ετών, αφήνει να εννοηθεί ότι η καριέρα της πλησιάζει στο τέλος της.
  • Θεωρεί την τελευταία της ταινία, "Long Day's Journey Into Night", ιδανικό επίλογο στην πορεία της.
  • Η σημερινή κινηματογραφική βιομηχανία δεν διευκολύνει τη δημιουργία ταινιών που την ενδιαφέρουν.
  • Επιθυμεί να τη θυμάται το κοινό ως μια "ειλικρινή ηθοποιό".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις μεγαλώσει βλέποντας μερικές από τις πιο καθηλωτικές ερμηνείες στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου και της τηλεόρασης, η είδηση ότι μια από τις μεγαλύτερες εν ενεργεία πρωταγωνίστριες σκέφτεται να κατεβάσει οριστικά αυλαία είναι σίγουρο ότι θα σε συγκινήσει. Η πολυβραβευμένη Jessica Lange, σε ηλικία 77 ετών, άνοιξε την καρδιά της σε μια πρόσφατη, εξαιρετικά εξομολογητική συνέντευξη στο περιοδικό Rolling Stone, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η καλλιτεχνική της πορεία πλησιάζει στο φυσικό της τέλος. Η ίδια ανέφερε ότι η τελευταία της κινηματογραφική δουλειά, η μεταφορά του κλασικού θεατρικού έργου του Eugene O’Neill με τίτλο Long Day’s Journey Into Night, θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργήσει ως ο ιδανικός και πιο ταιριαστός επίλογος σε μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη στην τέχνη.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που την χαρακτηρίζει σε όλη τη διάρκεια της πορείας της, η Jessica Lange δήλωσε χαρακτηριστικά πως αισθάνεται ότι πράγματι φτάνει στο τέλος αυτού του τεράστιου ταξιδιού, τονίζοντας ότι το εν λόγω φιλμ αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο για να ολοκληρωθεί η πορεία της στη μεγάλη οθόνη. Παράλληλα, εξήγησε πως αν και υπάρχουν ορισμένα επαγγελματικά project που βρίσκονται στα σκαριά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η υλοποίησή τους παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η σημερινή κινηματογραφική βιομηχανία δεν καθιστά πλέον εύκολη τη δημιουργία ταινιών, τουλάχιστον όχι εκείνου του είδους που καταφέρνουν να κεντρίσουν το δικό της βαθύ καλλιτεχνικό ενδιαφέρον.

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Η ίδια δεν δίστασε να κάνει έναν συγκινητικό απολογισμό των δεκαετιών που πέρασαν, φέρνοντας στη μνήμη της τις συνεργασίες της με τιτάνες της σκηνοθεσίας και της υποκριτικής, όπως ο Bob Fosse, ο Bob Rafelson, ο Costa-Gavras, ο Dustin Hoffman, ο Jack Nicholson και ο Martin Scorsese. Αν και η ισορροπία ανάμεσα στις απαιτητικές τοποθεσίες των γυρισμάτων και την ανατροφή των παιδιών της υπήρξε δύσκολη, η ίδια χαρακτηρίζει ολόκληρη αυτή τη διαδρομή ως μια ανεπανάληπτη περιπέτεια για την οποία νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη. Αν θέλεις να μάθεις πώς θέλει να τη θυμάται το κοινό και όλες τις λεπτομέρειες από την αποχαιρετιστήρια εξομολογησή της, συνέχισε να διαβάζεις.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η τελευταία ταινία ως συμβολικός επίλογος της καριέρας

Η συμμετοχή της στην κινηματογραφική μεταφορά του Long Day’s Journey Into Night φαίνεται πως λειτούργησε απελευθερωτικά για την ηθοποιό, καθώς η ίδια συνειδητοποίησε ότι το συγκεκριμένο έργο κλείνει κύκλους δεκαετιών με τον πιο αξιοπρεπή τρόπο. Η Jessica Lange εξήγησε ότι η καλλιτεχνική πληρότητα που νιώθει από αυτή τη δουλειά τής επιτρέπει να σκέφτεται το ενδεχόμενο της απόσυρσης χωρίς καμία απολύτως πικρία ή αίσθηση ανολοκλήρωτου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ο απολογισμός μιας θρυλικής πορείας με τεράστια ονόματα

Κοιτάζοντας πίσω, η Jessica Lange στάθηκε στις χρυσές συνεργασίες που σημάδεψαν την πορεία της στον κινηματογράφο, αναφέροντας ονόματα που άλλαξαν τη ρουστίκ και δραματική ιστορία της τέχνης. Από τους κορυφαίους σκηνοθέτες μέχρι τους συμπρωταγωνιστές της, κάθε βήμα ήταν ένα σχολείο αφοσίωσης, κάνοντάς την να αγαπήσει την υποκριτική με έναν τρόπο που τη βοήθησε να ξεπερνά κάθε δυσκολία της καθημερινότητας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η επιθυμία να μείνει στη μνήμη ως «ειλικρινής ηθοποιός»

Όταν η συζήτηση έφτασε στο πώς θα ήθελε να την κρατήσει χαραγμένη στη μνήμη του το θεατρόφιλο και κινηματογραφικό κοινό, η Jessica Lange δεν ζήτησε μεγαλόσχητους τίτλους ή αναφορές σε βραβεία. Η μοναδική της επιθυμία είναι να τη θυμούνται απλώς ως μια ειλικρινή ηθοποιό, κάτι που αποτυπώνει την αυθεντικότητα και την ψυχή που κατέθεσε σε κάθε της ρόλο.

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Jessica Lange ηθοποιός καριέρα
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