Celeb World 02.11.2026

«Δεν ήθελα να το ξανατραγουδήσω»: Η Hilary Duff αποκαλύπτει τι ένιωθε για το «What Dreams Are Made Of»

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Η Hilary Duff αποκαλύπτει γιατί είχε κουραστεί από τον ρόλο της Lizzie McGuire και πώς άλλαξε η σχέση της με το «What Dreams Are Made Of»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Hilary Duff ένιωθε εξαντλημένη από τον ρόλο της Lizzie McGuire μετά την ταινία του 2003.
  • Αισθανόταν ότι η ταυτότητά της είχε συνδεθεί υπερβολικά με τον χαρακτήρα.
  • Αρχικά, δεν ήθελε να ξανατραγουδήσει το «What Dreams Are Made Of» λόγω εξάντλησης.
  • Τώρα, νιώθει ότι το τραγούδι της ανήκει και απολαμβάνει να το ερμηνεύει.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hilary Duff αποκάλυψε πρόσφατα την έντονη κόπωση και την επιθυμία της να απομακρυνθεί από τον εμβληματικό ρόλο της Lizzie McGuire, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ταινίας «The Lizzie McGuire Movie» το 2003. Η σειρά, που την ανέδειξε σε παγκόσμιο αστέρι, προβλήθηκε για δύο σεζόν και 65 επεισόδια, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα.

Η Hilary Duff ποζάρει με το νέο της στυλ, δείχνοντας την αλλαγή στην εμφάνισή της.
https://www.instagram.com/hilaryduff/

Η Hilary Duff, μιλώντας στο περιοδικό Paper, εξήγησε ότι μετά από έναν χρόνο γυρισμάτων 30 επεισοδίων και έναν δεύτερο με 35, ένιωθε εξαντλημένη. «Ήμουν σχεδόν έτοιμη να πω «αντε γεια» στην Lizzie», δήλωσε, περιγράφοντας πώς η ταυτότητά της είχε πλέον συνδεθεί άρρηκτα με τον χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να την αποκαλούν όλοι «Lizzie». Η μετακίνησή της στην Ιταλία για τα γυρίσματα της ταινίας αποτέλεσε την τελική αφορμή για να πει: «Είσαι πια, τέλος». Η επιθυμία της ήταν να την δει το κοινό ως τον εαυτό της, ξεχωριστά από τον ρόλο που την έκανε διάσημη.

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Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταινίας «The Lizzie McGuire Movie» είναι το τραγούδι «What Dreams Are Made Of», το οποίο η Hilary Duff επανηχογράφησε πρόσφατα για το EP της «(Mine)» και το ερμήνευσε ζωντανά για πρώτη φορά στην περιοδεία της «Small Rooms, Big Nerves». Η σχέση της με αυτό το τραγούδι, ωστόσο, δεν ήταν πάντα αρμονική.

Η Hilary Duff ποζάρει με τζιν και μπλε τοπ, αναδεικνύοντας το sibling moment που μοιράστηκε.
https://www.instagram.com/hilaryduff/

«Τώρα που το τραγουδάω, νιώθω πολύ καλύτερα», ανέφερε η Hilary Duff. «Μπορώ να γίνω μέρος της γιορτής για ό,τι σήμαινε για τους ανθρώπους, και τι σημαίνει για μένα τώρα. Δεν θέλω να ακουστώ αγνώμων, αλλά εκείνη την εποχή, ήμουν απλά εξαντλημένη από αυτό. Προσπαθούσα να δημιουργήσω την Hilary Duff ξεχωριστά από την Lizzie, οπότε αυτό ήταν ακριβώς στη μέση της πορείας μου, όπου σκεφτόμουν «Ποτέ ξανά δεν θα τραγουδήσω αυτό το τραγούδι»».

Η Hilary Duff παραδέχτηκε ότι δεν ένιωθε ότι το τραγούδι της ανήκε. «Δεν το κατείχα καν. Δεν ήταν δικό μου τραγούδι για να το τραγουδήσω. Αλλά τώρα νιώθω ότι είναι». Το EP «(Mine)» περιλαμβάνει επανηχογραφημένες εκδοχές επτά από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, οι οποίες αρχικά είχαν κυκλοφορήσει ως bonus tracks σε βινύλιες εκδόσεις του άλμπουμ της «Luck… or Something».

Η εξέλιξη της καριέρας και η νέα οπτική

Κοιτάζοντας πίσω στην εποχή που πρωταγωνιστούσε ως Lizzie McGuire, η Hilary Duff δηλώνει: «Ω Θεέ μου, θα ήθελα μια επανάληψη». Η όλη εμπειρία ήταν «τρελή», αλλά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της που το έργο της είχε απήχηση στο κοινό τόσα χρόνια μετά. «Όταν το εκτελώ τώρα, σκέφτομαι «Είμαι μέσα σε αυτό». Τότε, απλά ένιωθα ότι δεν ήμουν ακόμα στον σώμα μου».

Η Hilary Duff με υψωμένα χέρια και μικρόφωνο, χαρούμενη στη σκηνή, μοιράζεται ένα όμορφο sibling moment.
https://www.instagram.com/hilaryduff/

Η Hilary Duff πρωταγωνίστησε ως Lizzie McGuire στη σειρά που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2001, μαζί με τους Lalaine, Adam Lamberg, Jake Thomas, Hallie Todd και Robert Carradine. Η σειρά ολοκληρώθηκε το 2004, αφήνοντας πίσω της ένα πλούσιο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό έργο που αγαπήθηκε από εκατομμύρια.

Η Hilary Duff συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της στην μουσική και την υποκριτική, χτίζοντας μια καριέρα που ξεπερνά κατά πολύ τον αρχικό της ρόλο. Η πρόσφατη επανεκτίμησή της προς το τραγούδι «What Dreams Are Made Of» και η χαρά που αντλεί πλέον από την ερμηνεία του, δείχνουν μια ωριμότητα και μια νέα οπτική γωνία απέναντι σε ένα κομμάτι της καριέρας της που κάποτε την είχε εξαντλήσει.

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Hilary Duff
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