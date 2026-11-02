Η Selma Blair μιλά για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της: «Δεν ήθελα ποτέ να τρομάξω κανέναν»

Η Selma Blair μιλά για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της για το επεισόδιο σε πτήση, ζητά συγγνώμη και αναφέρεται στη δικαστική υπόθεση

Με μια ματιά Η Selma Blair μίλησε δημόσια για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της, ζητώντας συγγνώμη.

Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να τρομάξει ή να πληγώσει κάποιον.

Η Blair δεν μπορεί να αναφερθεί λεπτομερώς στο περιστατικό λόγω νομικής διαδικασίας.

Οι δικηγόροι της συνέδεσαν το περιστατικό με την υγεία της και την παράλειψη φαρμακευτικής αγωγής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selma Blair έσπασε τη σιωπή της μετά τη σύλληψή της για το επεισόδιο που σημειώθηκε σε πτήση από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη, στις αρχές Οκτωβρίου, επιλέγοντας να απευθυνθεί απευθείας στους followers της μέσα από ένα συγκινησιακά φορτισμένο βίντεο στο Instagram. Η ηθοποιός, γνωστή από τις ταινίες «Cruel Intentions» και «Legally Blonde», παραδέχτηκε πως άργησε να μιλήσει δημόσια, εξήγησε όμως ότι υπάρχει σε εξέλιξη νομική διαδικασία και οι δικηγόροι της τής έχουν ζητήσει να μην αναφερθεί στα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Παράλληλα, θέλησε να στείλει ένα προσωπικό μήνυμα σε όσους ανησύχησαν ή ένιωσαν φόβο εξαιτίας όσων συνέβησαν, ζητώντας συγγνώμη και τονίζοντας πως δεν είχε ποτέ πρόθεση να προκαλέσει κακό σε κανέναν.

Η 54χρονη ηθοποιός δημοσίευσε το βίντεο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, κάνοντας την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες σιωπής. «Γεια, είμαι εγώ. Ξέρω ότι έχω μείνει σιωπηλή για μερικές εβδομάδες, από τις 11 Οκτωβρίου. Αξίζετε να με ακούσετε απευθείας και λυπάμαι που άργησα τόσο», ανέφερε στην αρχή της ανάρτησής της.

Διάβασε επίσης: Αναστάτωση σε πτήση από το Λος Άντζελες – Γιατί συνελήφθη η ηθοποιός Selma Blair

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νομική υπόθεση. «Υπάρχει ένα νομικό ζήτημα σε εξέλιξη και οι δικηγόροι μου μού έχουν ζητήσει να μη μιλήσω για εκείνη την ημέρα, και τους ακούω. Το αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η Selma Blair θέλησε να μοιραστεί κάτι που, όπως είπε, θεωρεί βαθιά αληθινό για τον εαυτό της: «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πολύ απλό και είναι το πιο αληθινό πράγμα που γνωρίζω για τον εαυτό μου. Δεν υπήρξε ούτε μία ημέρα στη ζωή μου που να ήθελα να πληγώσω ή να τρομάξω κάποιον».

Σε εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή του βίντεο, η ηθοποιός απευθύνθηκε σε όσους ενδεχομένως απογοήτευσε, πλήγωσε, φόβισε ή ανησύχησε με τη συμπεριφορά που της αποδίδεται. «Λυπάμαι πάρα πολύ», είπε, προσθέτοντας πως τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης που έλαβε από ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί της είχαν τεράστια σημασία τόσο για την ίδια όσο και για τον γιο της, Arthur Saint Bleick.

«Ο γιος μου είναι όλος μου ο κόσμος, όπως και ο Scout, που είναι επίσης καλά», ανέφερε, αναφερόμενη στον σκύλο της. Κλείνοντας, εξήγησε πως αυτή την περίοδο θέλει να επικεντρωθεί στην υγεία της, στη φροντίδα του παιδιού της και στους ανθρώπους που στέκονται στο πλευρό της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της.

Τι συνέβη στην πτήση που οδήγησε στη σύλληψή της

Η υπόθεση που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν η Selma Blair συνελήφθη μετά από περιστατικό σε πτήση της Delta Airlines από το Λος Άντζελες προς τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν τότε, η ηθοποιός φέρεται να γρονθοκόπησε μία αεροσυνοδό και να δάγκωσε μία δεύτερη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Όπως μεταδόθηκε, χρειάστηκε να της περάσουν περιοριστικά μέσα ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν ακόμη στον αέρα, ενώ μετά την προσγείωση συνελήφθη από τις αρχές. Οι καταγγελίες δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς φέρεται επίσης να κλώτσησε επανειλημμένα στο κεφάλι έναν αστυνομικό της Port Authority κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Επιπλέον, κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο, η οποία στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση σε βάρος της.

Η σοβαρότητα του περιστατικού αποτυπώθηκε και σε ηχητικό υλικό από την κλήση στο 911. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο πιλότος ζήτησε να βρίσκονται στο αεροδρόμιο ιατρική βοήθεια και αστυνομικοί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένας επιβάτης που περιέγραφε ως «επιθετικό». Μάλιστα, φέρεται να ενημέρωσε τις αρχές ότι μία αεροσυνοδός είχε ματωμένη μύτη, ενώ μία άλλη έφερε εμφανή σημάδια από δαγκώματα.

Η δικαστική εξέλιξη και όσα ανέφεραν οι δικηγόροι της

Λίγο μετά το περιστατικό, η Selma Blair εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όπου δήλωσε αθώα για δύο κατηγορίες επίθεσης δεύτερου βαθμού και αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση. Σε περίπτωση καταδίκης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ποινής φυλάκισης από δύο έως επτά χρόνια.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της συνέδεσαν το περιστατικό με την κατάσταση της υγείας της, αναφέροντας ότι η ηθοποιός είχε παραλείψει τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής που της έχει συνταγογραφηθεί για την αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Παράλληλα, έκαναν λόγο για ιδιαίτερα εξαντλητικά και παρατεταμένα ωράρια εργασίας στα γυρίσματα τις ημέρες πριν από την πτήση.

Εκπρόσωπος της Selma Blair είχε δηλώσει τότε ότι η ηθοποιός αντιμετώπισε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό, το οποίο οδήγησε στην καταγγελλόμενη συμπεριφορά. Η Delta Airlines, από την πλευρά της, ξεκαθάρισε ότι δεν ανέχεται απείθαρχη ή παράνομη συμπεριφορά, υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Προς το παρόν, η ηθοποιός αποφεύγει να σχολιάσει περαιτέρω όσα συνέβησαν, ακολουθώντας τη συμβουλή των νομικών εκπροσώπων της. Η πρώτη της δημόσια τοποθέτηση, ωστόσο, δείχνει πως επέλεξε να απευθυνθεί προσωπικά σε όσους ανησύχησαν, χωρίς να τοποθετηθεί επί της ουσίας της υπόθεσης που παραμένει ανοιχτή.

Διάβασε επίσης: