Suki Waterhouse – Robert Pattinson: Τέλος στις φήμες για τον γάμο τους – Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

Η αποκαλυπτική συνέντευξη της διάσημης ηθοποιού που βάζει τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με τις φήμες περί κρυφής τελετής

Με μια ματιά Η Suki Waterhouse διέψευσε τις φήμες για μυστικό γάμο με τον Robert Pattinson.

Το ζευγάρι σχεδιάζει ένα μεγάλο πάρτι για τον γάμο του, όταν αποφασίσουν να παντρευτούν.

Η ανατροφή της δίχρονης κόρης τους είναι προτεραιότητα για τους δύο καλλιτέχνες.

Η σχέση τους παραμένει δυνατή παρά τα απαιτητικά προγράμματά τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς στενά τα νέα της showbiz, αποκλείεται να σου έχουν ξεφύγει οι ασταμάτητες εικασίες των τελευταίων μηνών που ήθελαν τη Suki Waterhouse και τον Robert Pattinson να έχουν ανέβει μυστικά τα σκαλιά της εκκλησίας. Το αγαπημένο ζευγάρι, που μετρά ήδη σχεδόν 8 χρόνια κοινής πορείας από το 2018 και υποδέχτηκε την κόρη του τον Μάρτιο του 2024, βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ωστόσο, η 34χρονη ηθοποιός αποφάσισε να βάλει οριστικό τέλος στα σενάρια, παραχωρώντας μια εξαιρετικά ειλικρινή συνέντευξη στην εφημερίδα Sunday Times, όπου ξεκαθάρισε την αλήθεια πίσω από τις φήμες περί κρυφής τελετής.

Με το αφοπλιστικό της στυλ, η Suki Waterhouse εξήγησε πως αν αποφασίσουν τελικά να κάνουν το μεγάλο βήμα, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στα κρυφά αλλά με μια εντυπωσιακή γιορτή που θα μείνει σε όλους αξέχαστη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η νοοτροπία τους γύρω από το ζήτημα είναι «ή θα το κάναμε κανονικά ή καθόλου», τονίζοντας ότι προς το παρόν τα όποια σχέδια έχουν μπει στον «πάγο» μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα χρονιά. Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη ευτυχία που νιώθει δίπλα στον Robert Pattinson, αναφέροντας με συγκίνηση πόσο απίστευτο της φαίνεται το γεγονός ότι διατηρούν μια τόσο δυνατή σχέση παρά τα φορτωμένα και απαιτητικά προγράμματά τους.

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Η ίδια αναφέρθηκε και στη μητρότητα, δηλώνοντας εξαιρετικά σίγουρη για τον τρόπο με τον οποίο ανατρέφουν τη 2χρονη πλέον κόρη τους μέσα σε ένα γεμάτο αγάπη περιβάλλον, παρά τις ιδιαιτερότητες της καθημερινότητάς τους. Οι συζητήσεις για την προσωπική τους ζωή είχαν φουντώσει ξανά στην πρεμιέρα της ταινίας The Drama, όπου ο Robert Pattinson πρωταγωνιστεί μαζί με τη Zendaya, αφήνοντας αινιγματικά υπονοούμενα για μυστικά γάμων, ενώ πρόσφατα το ζευγάρι έκλεψε την παράσταση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στην προώθηση της ταινίας Primetime. Αν θέλεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για τις δηλώσεις της και τους λόγους που αναβάλλουν το πάρτι, συνέχισε να διαβάζει.

Η ξεκάθαρη διάψευση και το πάρτι που σχεδιάζουν

Η Suki Waterhouse δεν άφησε κανένα περιθώριο για παρερμηνείες σχετικά με τη φημολογούμενη τελετή. Εξήγησε ότι αν και ο αρραβώνας τους συζητιέται έντονα από τον Δεκέμβριο του 2023 –όταν εθεάθη στο Λονδίνο με ένα λαμπερό διαμαντένιο δαχτυλίδι– ο γάμος δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Όταν αποφασίσουν να το κάνουν, ο στόχος τους είναι να διοργανώσουν ένα τεράστιο πάρτι για να το γιορτάσουν όπως ακριβώς τους αξίζει.

Η ισορροπία στην οικογένεια και η δίχρονη κόρη τους

Η αφοσίωση στην ανατροφή της κόρης τους αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και για τους δύο καλλιτέχνες. Η ηθοποιός τόνισε ότι νιώθει απόλυτη σιγουριά για τη διαχείριση της οικογενειακής τους ζωής, αναφέροντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Robert Pattinson είναι εξαιρετικά δεμένοι με τη μικρή, την οποία χαρακτήρισε ως ένα υπέροχο και απόλυτα χαρούμενο κορίτσι.

Τα αινιγματικά σχόλια και οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Οι φήμες τροφοδοτήθηκαν έντονα κατά τη διάρκεια των προωθητικών ενεργειών για την ταινία The Drama, όταν ο Robert Pattinson απάντησε με χιούμορ σε ερώτηση για μυστικά, κλείνοντας το μάτι στη συμπαραγωγό του Zendaya. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του ζευγαριού στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία Primetime απέδειξε ότι η σχέση τους παραμένει πιο δυνατή από ποτέ, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν θερμά φιλιά μπροστά στις φωτογραφικές μηχανές.

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