Μια συνεργασία-έκπληξη που θα συζητηθεί: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Anelia τραγουδούν στη Σόφια!

Με μια ματιά Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Βουλγάρα τραγουδίστρια Anelia συνεργάζονται.

Θα τραγουδήσουν μαζί το τραγούδι «Don't Go» στην Σόφια.

Η κοινή τους εμφάνιση θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου στην Arena 8888.

Η συνεργασία στέλνει μήνυμα ενότητας και δύναμης της μουσικής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς τις μεγάλες μουσικές συναντήσεις που ξεπερνούν τα στενά σύνορα της χώρας μας, τότε σίγουρα γνωρίζεις πως όταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αποφασίζει να συνυπάρξει με σπουδαίους καλλιτέχνες του εξωτερικού, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένα εντυπωσιακό. Ο αγαπημένος Έλληνας δημιουργός και ερμηνευτής, που έχει σημαδέψει με τις επιτυχίες του ολόκληρες γενιές, συνεχίζει να εκπλήσσει ευχάριστα το κοινό του, επιβεβαιώνοντας πως η καλή μουσική δεν γνωρίζει περιορισμούς.

Η νεότερη εξέλιξη που έκανε το γύρο του διαδικτύου ήρθε μέσα από μια ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση που πραγματοποίησε η δημοφιλής Βουλγάρα τραγουδίστρια Anelia στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Έχοντας ως τοποθεσία τον γραφικό Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, η Anelia εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη της προς τον Μιχάλη Χατζηγιάννη για την απόφασή του να ερμηνεύσουν μαζί το αγαπημένο τραγούδι «Don’t Go», στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα για τη δύναμη της μουσικής που ενώνει τους λαούς.

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Η είδηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στους θαυμαστές και των δύο καλλιτεχνών, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη τους κοινή εμφάνιση έχει ξεκινήσει. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 28 Νοεμβρίου στην εντυπωσιακή Arena 8888 στη Σόφια, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει για πρώτη φορά ζωντανά αυτή τη σπάνια και ιδιαίτερα συγκινητική μουσική συνύπαρξη.

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Η συγκινητική ανάρτηση της Anelia από τον Χορτιάτη

Η Anelia δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για αυτή τη συνεργασία, γράφοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media όπου ευχαρίστησε θερμά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η ίδια χαρακτήρισε τη στιγμή ως ιδιαίτερα σημαντική και ξεχωριστή για την καριέρα της, εκφράζοντας την ανυπομονησία της να μοιραστεί τη σκηνή μαζί του και να τραγουδήσουν παρέα το «Don’t Go» μπροστά στο ευρύ κοινό της Βουλγαρίας.

Η μεγάλη συναυλία στην Arena 8888 Sofia στις 28 Νοεμβρίου

Η σκηνή της Arena 8888 στη Σόφια ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα της σεζόν. Στις 28 Νοεμβρίου, οι δύο καλλιτέχνες θα βρεθούν μαζί στο stage για να χαρίσουν στους παρευρισκόμενους μια μοναδική ερμηνεία, συνδυάζοντας την ελληνική και βουλγαρική μουσική κουλτούρα σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις και ασταμάτητο χειροκρότημα.

«Let music unite us all»: Το μήνυμα που ενώνει τις δύο χώρες

Με τη φράση «Let music unite us all» και τις σημαίες της Βουλγαρίας και της Ελλάδας να συνοδεύουν την δημοσίευσή της, η Anelia έδωσε το σύνθημα για μια βραδιά αφιερωμένη στην ενότητα και την αγάπη για το τραγούδι. Η σύμπραξη αυτή αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η τέχνη έχει την ιδιότητα να γεφυρώνει τις αποστάσεις και να δημιουργεί διαχρονικές στιγμές στη σκηνή.

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