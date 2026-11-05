Η Μortasia στο MadWalk26 Vidcasts: «Το μεγαλύτερο fashion crime είναι να είσαι βαρετός»

Η Μortasia συναντά τη Super Foteini στα MadWalk26 Vidcasts by Three Cents και μιλά για το προσωπικό στιλ, τις fashion επιρροές της και όσα την εμπνέουν

Με μια ματιά Η Μortasia θεωρεί ότι η μόδα πρέπει να προκαλεί συναισθήματα και να εκφράζει την προσωπικότητα, όχι απλώς να ακολουθεί κανόνες.

Το προσωπικό της στιλ περιγράφεται ως εκλεκτικό, ανατρεπτικό και παιγνιώδες, με προτίμηση στο αυθόρμητο και το ασυνήθιστο.

Η μητέρα της, τα social media και διεθνείς σχεδιαστές όπως οι Fecal Matter και Vivienne Westwood αποτελούν βασικές της επιρροές.

Το μεγαλύτερο "fashion crime" κατά την Μortasia είναι η βαρεμάρα, ενώ για το μέλλον της ελληνικής μόδας τονίζει την ανάγκη για καλύτερες υποδομές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ξεκινήσει και τα MadWalk26 Vidcasts συνεχίζουν να φιλοξενούν δημιουργικούς ανθρώπους που έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στον κόσμο της μόδας. Αυτή τη φορά, η Μortasia συναντήθηκε με τη Super Foteini σε μια συζήτηση γεμάτη fashion αναφορές, προσωπικές ιστορίες και απόψεις για το στιλ που δεν φοβάται να ξεχωρίζει.

Με αφετηρία την προσωπική της αισθητική και την αγάπη της για το styling, η Μortasia μίλησε για τις δημιουργικές αναζητήσεις της, τις επιρροές που διαμόρφωσαν την πορεία της, αλλά και την ανάγκη να αντιμετωπίζουμε τη μόδα ως έναν τρόπο ελεύθερης έκφρασης. Άλλωστε, όπως ξεκαθάρισε, το ζητούμενο δεν είναι απαραίτητα να φοράς κάτι όμορφο, αλλά κάτι που προκαλεί ένα συναίσθημα.

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Η συζήτηση είχε φυσικά και αρκετές αναφορές στο MadWalk, έναν θεσμό που η ίδια αγαπά ιδιαίτερα, ενώ δεν έλειψαν τα παιχνίδια μόδας, οι αγαπημένοι σχεδιαστές και οι σκέψεις της για το μέλλον της ελληνικής δημιουργικής σκηνής.

Η μόδα πρέπει να προκαλεί συναισθήματα και όχι να ακολουθεί κανόνες

Η Μortasia περιέγραψε το προσωπικό της στιλ ως εκλεκτικό, ανατρεπτικό και παιγνιώδες, προσθέτοντας πως θα το χαρακτήριζε και λίγο «trashy». Όπως εξήγησε, δεν της αρέσει η υπερβολικά αποστειρωμένη αισθητική, καθώς προτιμά το αληθινό, το αυθόρμητο και οτιδήποτε ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Δεν επιθυμεί να περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη αισθητική, αλλά επιλέγει να πειραματίζεται και να περνά από διαφορετικά στιλ, ανακαλύπτοντας συνεχώς νέες πλευρές της δημιουργικής της ταυτότητας.

Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μόδα. «Βαριέμαι πάρα πολύ με τα απλά όμορφα πράγματα. Θέλω να νιώθω κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ένα outfit δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι συμβατικά ωραίο, αρκεί να τραβά την προσοχή και να δημιουργεί μια αντίδραση. Μάλιστα, δεν την απασχολούν ιδιαίτερα τα βλέμματα ή τα σχόλια των άλλων για τις εμφανίσεις της, αφού, όπως είπε, επιλέγει να ζει στη δική της φούσκα.

Η μητέρα της, τα social media και οι σχεδιαστές που την εμπνέουν

Μιλώντας για τις πρώτες της επιρροές, η Μortasia αναφέρθηκε στη μητέρα της, η οποία είχε σπουδάσει fashion design και αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της δημιουργικής της διαδρομής. Μεγαλώνοντας δίπλα της και βλέποντάς τη να σχεδιάζει ρούχα, άρχισε να ανακαλύπτει τη δική της κλίση προς τη μόδα.

Όσον αφορά τα social media και την επιρροή των trends στο προσωπικό στιλ, η ίδια βλέπει τη θετική τους πλευρά. Θεωρεί πως αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία πειραματισμού, καθώς δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψει κανείς αισθητικές από διαφορετικές πόλεις και κουλτούρες. Δεν έκρυψε, βέβαια, πως το Clean Girl trend δεν την εκφράζει ιδιαίτερα, αφού προτιμά πολύ πιο ανατρεπτικές επιλογές.

Στις σημερινές σχεδιαστικές επιρροές της ξεχώρισε τους Fecal Matter, τον Roy Myers και τον Eric Charalambous, ενώ αναφέρθηκε και στη Vivienne Westwood και τον Rick Owens. Από την ελληνική δημιουργική σκηνή, μίλησε με ενθουσιασμό για τη Σωράγια Ορφανίδου και τον Chris P., τονίζοντας πως εκτός από τη δουλειά του εκτιμά ιδιαίτερα και την προσωπικότητά του.

Το μέλλον της ελληνικής μόδας και η δημιουργία του δικού της brand

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες σχεδιαστές. Η Μortasia θεωρεί πως υπάρχει ταλέντο και διάθεση για πειραματισμό, ωστόσο το μεγαλύτερο εμπόδιο βρίσκεται στις υποδομές και στις δυνατότητες που προσφέρει η χώρα για την υποστήριξη των δημιουργών.

Η ίδια έχει ασχοληθεί με τη ραπτική και έχει εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της fashion brand. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της, καθώς θα ήθελε να εξερευνήσει περισσότερο το Creative Direction, ακόμη και μέσα από σπουδές στο εξωτερικό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν χρειάζεται να γίνουν όλα στα 20s μας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη δημιουργία ενός δικού της brand στο μέλλον.

«Το μεγαλύτερο fashion crime είναι να είσαι βαρετός»

Με αφορμή το φετινό θέμα του MadWalk 2026, «We Are All Made of Stars», η Μortasia στάθηκε σε κάτι που θεωρεί πολύ πιο σημαντικό από τα ρούχα και τα αξεσουάρ. Για εκείνη, αυτό που κάνει πραγματικά έναν άνθρωπο να ξεχωρίζει είναι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του, ενώ η εμφάνιση λειτουργεί συμπληρωματικά.

Στο fashion παιχνίδι της Super Foteini, αποκάλυψε πως προτιμά το color blocking από το total black, τα chunky boots από τα heels και το oversized από το bodycon. Αν έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στη δημιουργία ενός δικού της fashion brand και στη θέση της creative director σε έναν μεγάλο οίκο μόδας, προς το παρόν θα επέλεγε το δεύτερο.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις της ήταν και εκείνη για το μεγαλύτερο fashion crime, το οποίο για την ίδια είναι ένα και μοναδικό. «Το μεγαλύτερο fashion crime είναι να είσαι βαρετός», είπε, συνοψίζοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ολόκληρη τη φιλοσοφία της γύρω από το στιλ.

Κλείνοντας, η Μortasia αποκάλυψε πως αν μπορούσε να ταξιδέψει στον χρόνο, θα επέλεγε το 2300, καθώς προτιμά να ανακαλύπτει το μέλλον παρά να επιστρέφει στο παρελθόν. Και αν ανέβαινε στην πασαρέλα του MadWalk 2026, θα επέλεγε ένα χρωματιστό outfit με έντονους όγκους και prints.

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