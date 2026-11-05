Social & Tech 05.11.2026

Ποια επαγγέλματα θα αντέξουν στην AI; Η πρόβλεψη του Bill Gates για το μέλλον της εργασίας

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Ο συνιδρυτής της Microsoft σκιαγραφεί το μέλλον της εργασίας, ενώ η εταιρεία του εφαρμόζει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για χιλιάδες εργαζομένους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Bill Gates πιστεύει ότι οι προγραμματιστές, οι βιολόγοι, οι εργαζόμενοι στον ενεργειακό τομέα και οι αθλητές είναι ανθεκτικοί στην AI.
  • Η Microsoft προσφέρει εθελούσια έξοδο σε χιλιάδες εργαζομένους της, αντικατοπτρίζοντας τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.
  • Η AI αναμένεται να μετασχηματίσει την αγορά εργασίας, μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση σε πολλές εργασίες.
  • Το World Economic Forum προβλέπει σημαντικούς μετασχηματισμούς στις δραστηριότητες των εργοδοτών λόγω της AI.
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Ο Bill Gates, η εμβληματική μορφή πίσω από την τεχνολογική αυτοκρατορία της Microsoft, επανέφερε στο προσκήνιο την έντονη συζήτηση για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην αγορά εργασίας. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Bill Gates επισήμανε 4 κατηγορίες επαγγελμάτων που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, θα είναι πιο ανθεκτικές στην αναμενόμενη επέλαση της AI. Παράλληλα, η ίδια η Microsoft προχωρά σε μια κίνηση που αντανακλά τις ραγδαίες αλλαγές, προσφέροντας πακέτα εθελούσιας εξόδου σε χιλιάδες εργαζομένους της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συζήτηση γύρω από την AI δεν αφορά πλέον ένα μακρινό τεχνολογικό σενάριο, αλλά μια αλλαγή που έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Από την αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών μέχρι την αντικατάσταση ορισμένων ανθρώπινων δεξιοτήτων, η νέα τεχνολογία αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις επαγγελματικές επιλογές εκατομμυρίων ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση του Bill Gates για τους κλάδους που ενδέχεται να διατηρήσουν τη σημασία τους τα επόμενα χρόνια.

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Μιλώντας στην εκπομπή «The Tonight Show» με τον Jimmy Fallon, ο Bill Gates εξέφρασε την άποψη ότι η AI πρόκειται να μετασχηματίσει την αγορά εργασίας σε πρωτοφανή βαθμό, αφήνοντας λίγες επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά απρόσβλητες. Συγκεκριμένα, ο Bill Gates ανέδειξε τους εξής τέσσερις τομείς:

Προγραμματιστές (Developers)

Η συνεχής εξέλιξη και οι ανάγκες για ανάπτυξη νέων λογισμικών και εφαρμογών διατηρούν την υψηλή ζήτηση για ειδικούς στον προγραμματισμό.

Pexels
Pexels

Βιολόγοι (Biologists)

Η έρευνα και η ανάπτυξη στον τομέα της βιολογίας, από την ιατρική έως τη γεωργία, απαιτούν ανθρώπινη εξειδίκευση και κριτική σκέψη που η AI δύσκολα θα αντικαταστήσει πλήρως.

Pexels
Pexels

Εργαζόμενοι στον ενεργειακό τομέα (Energy Sector Workers)

Η μετάβαση σε βιώσιμες πηγές ενέργειας και η διαχείριση των υφιστάμενων υποδομών δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Pexels
Pexels

Επαγγελματίες αθλητές (Professional Athletes)

Με χιουμοριστική διάθεση, ο Bill Gates ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη αθλητική ικανότητα και το θέαμα, τονίζοντας ότι κανείς δεν θα ήθελε να βλέπει υπολογιστές να αγωνίζονται σε αθλήματα όπως το μπέιζμπολ.

Pexels
Pexels

Η τοποθέτηση του Bill Gates εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα ανησυχίας για τον βαθμό στον οποίο η AI θα αντικαταστήσει τις ανθρώπινες θέσεις εργασίας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι για «τα περισσότερα πράγματα», η ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση θα μειωθεί σημαντικά, κάτι που υπογραμμίζει την ένταση της συζήτησης γύρω από τις τεχνολογικές αλλαγές.

Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Microsoft

Την ίδια περίπολο, η Microsoft, η εταιρεία που συνίδρυσε ο Bill Gates, έχει υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου (Voluntary Exit Offer) για επιλέξιμους εργαζομένους σε ΗΠΑ, Καναδά, Ινδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με αναφορές, η προσφορά αυτή μπορεί να επηρεάσει έως και 60.000 άτομα, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο του συνολικού προσωπικού της εταιρείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Amy Coleman, Executive Vice President και Chief People Officer της Microsoft, περιέγραψε το πρόγραμμα ως μια χρονικά περιορισμένη δυνατότητα για τους εργαζομένους να αποχωρήσουν από την εταιρεία με οικονομική στήριξη και υποστήριξη για τον επαγγελματικό τους σχεδιασμό. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την Amy Coleman, αντικατοπτρίζει την προσέγγιση της Microsoft για μεγαλύτερη ευελιξία και ενίσχυση των ευκαιριών για τους εργαζομένους να διαμορφώσουν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Η προσφορά αφορά εργαζομένους σε συγκεκριμένα επίπεδα ιεραρχίας (επίπεδο 70 και κάτω), εξαιρουμένων των πωλήσεων, ορισμένων ομάδων μηχανικών και κάποιων επιχειρησιακών λειτουργιών. Οι εργαζόμενοι που πληρούν τα κριτήρια έχουν προθεσμία έως τις αρχές Δεκεμβρίου για να αποφασίσουν, με τις αποχωρήσεις να αναμένονται στο τέλος του έτους.

Η ευρύτερη εικόνα: AI και μέλλον της απασχόλησης

Η κίνηση της Microsoft δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Εταιρείες τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο προσαρμόζουν τις δομές τους ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων. Το World Economic Forum, στην έκθεση Future of Jobs Report 2025, εκτιμά ότι περίπου το 60% των εργοδοτών αναμένει σημαντικούς μετασχηματισμούς στις δραστηριότητές τους έως το 2030, με την AI να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και την απώλεια θέσεων εργασίας.

Pexels
Pexels

Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Bill Gates και τις ενέργειες της Microsoft, υπογραμμίζουν ότι η συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην τεχνολογία, αλλά αφορά ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η εργασία στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου και πώς αυτή επηρεάζει το μέλλον των επαγγελμάτων.

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Bill Gates επαγγέλματα μέλλον Τεχνητή Νοημοσύνη
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