Social & Tech 06.11.2026

Κολλάει το Wi-Fi σου; 5 αντικείμενα του σπιτιού που το επηρέαζουν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τον φούρνο μικροκυμάτων μέχρι τους καθρέφτες, δες τι μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στο Wi-Fi στο σπίτι σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μεγάλοι καθρέφτες, μεταλλικά αντικείμενα και χοντροί τοίχοι εμποδίζουν τη διάδοση του σήματος Wi-Fi.
  • Ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε δίκτυα 2,4 GHz, ειδικά κοντά στο router.
  • Το νερό σε μεγάλα ενυδρεία απορροφά ενέργεια ραδιοκυμάτων, μειώνοντας την εμβέλεια του Wi-Fi.
  • Η τοποθέτηση του router σε ανοιχτό, κεντρικό σημείο, μακριά από εμπόδια, βελτιώνει την κάλυψη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις παρατηρήσει ότι το Wi-Fi σου ξαφνικά γίνεται πιο αργό, ενώ το router φαίνεται να λειτουργεί κανονικά; Πριν αρχίσεις να κατηγορείς τον πάροχο ή να σκέφτεσαι αλλαγή router, ίσως αξίζει να κοιτάξεις λίγο καλύτερα τον χώρο γύρω σου. Κάποια καθημερινά αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την εμβέλεια του ασύρματου σήματος.

Pexels
Pexels

Το Wi-Fi ταξιδεύει μέσω ραδιοκυμάτων, τα οποία δεν περνούν πάντα εύκολα από κάθε επιφάνεια ή συσκευή. Μεγάλοι καθρέφτες, μεταλλικά αντικείμενα, χοντροί τοίχοι και ακόμη και ένα μεγάλο ενυδρείο μπορούν να λειτουργήσουν ως εμπόδια. Το αποτέλεσμα; Στο δωμάτιό σου έχεις μία γραμμή και το βίντεο συνεχίζει να κάνει loading.

Διάβασε επίσης: Αν μπορεί να γυαλίζει, κάνε το να γυαλίζει – Το viral trend που έχει λατρέψει η Gen Z

Και μετά υπάρχουν οι ηλεκτρικές συσκευές. Ο φούρνος μικροκυμάτων, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε δίκτυα που χρησιμοποιούν τη συχνότητα των 2,4 GHz, ειδικά όταν βρίσκεται πολύ κοντά στο router. Γι’ αυτό η θέση του router είναι πολύ σημαντική και μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά απ’ όση περιμένεις.

Pexels
Pexels

Τι μπορεί να επηρεάζει το σήμα

  1.  Καθρέφτες: Οι μεγάλοι καθρέφτες μπορούν να επηρεάσουν τη διάδοση του ασύρματου σήματος, ειδικά όταν βρίσκονται ακριβώς δίπλα στο router.
  2. Φούρνος μικροκυμάτων: Επειδή λειτουργεί σε συχνότητα κοντά στα 2,4 GHz, μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές όταν χρησιμοποιείται και βρίσκεται πολύ κοντά στο router.
  3. Ενυδρείο: Το νερό απορροφά μέρος της ενέργειας των ραδιοκυμάτων, οπότε ένα μεγάλο ενυδρείο ανάμεσα στο router και τη συσκευή σου δεν είναι ό,τι καλύτερο.
  4. Χοντροί τοίχοι: Μπετόν, τούβλα και άλλες πυκνές επιφάνειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την εμβέλεια του Wi-Fi.
  5. Ηλεκτρονικές συσκευές: Όταν το router είναι στριμωγμένο ανάμεσα σε πολλές συσκευές, καλώδια και μεταλλικά αντικείμενα, δεν έχει τις ιδανικές συνθήκες για να διανείμει σωστά το σήμα.
Pexels
Pexels

Το πιο απλό hack

Βάλε το router σε ανοιχτό, κεντρικό και σχετικά ψηλό σημείο, μακριά από μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές και μεταλλικές επιφάνειες. Μερικές φορές μια απλή αλλαγή θέσης αρκεί για να δεις αισθητή διαφορά στην κάλυψη του σπιτιού.

Pexels
Pexels

Οπότε, την επόμενη φορά που το Wi-Fi αποφασίσει να κάνει… διακοπές, μην κοιτάξεις μόνο το router. Ρίξε μια ματιά και γύρω του — μπορεί ο πραγματικός ένοχος να είναι το τελευταίο πράγμα που θα περίμενες.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

wifi σπίτι σύνδεση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Dakota Johnson & Machine Gun Kelly: Το νέο ραντεβού που φουντώνει τις φήμες για ειδύλλιο

Dakota Johnson & Machine Gun Kelly: Το νέο ραντεβού που φουντώνει τις φήμες για ειδύλλιο

06.11.2026
Επόμενο
Το 4 hair looks που ταιριάζουν με κάθε χειμερινό κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου

Το 4 hair looks που ταιριάζουν με κάθε χειμερινό κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου

06.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μιλά στο MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents
MadWalk

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μιλά στο MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents

06.11.2026
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα επιτρέψω να εγκλωβιστώ ξανά σε μια σχέση»
MadWalk

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα επιτρέψω να εγκλωβιστώ ξανά σε μια σχέση»

06.11.2026
Το σπίτι σου σκέφτεται πριν από εσένα: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την καθημερινότητά σου
Social & Tech

Το σπίτι σου σκέφτεται πριν από εσένα: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την καθημερινότητά σου

05.11.2026
Cosmo: Ο μπαμπάς που έδωσε ζωή στις ερωτήσεις της κόρης του με animation video
Social & Tech

Cosmo: Ο μπαμπάς που έδωσε ζωή στις ερωτήσεις της κόρης του με animation video

05.11.2026
«SMS of Death»: Η νέα απειλή που μπορεί να «ρίξει» τα Android κινητά
Social & Tech

«SMS of Death»: Η νέα απειλή που μπορεί να «ρίξει» τα Android κινητά

05.11.2026
Η Μortasia στο MadWalk26 Vidcasts: «Το μεγαλύτερο fashion crime είναι να είσαι βαρετός»
MadWalk

Η Μortasia στο MadWalk26 Vidcasts: «Το μεγαλύτερο fashion crime είναι να είσαι βαρετός»

05.11.2026
Ποια επαγγέλματα θα αντέξουν στην AI; Η πρόβλεψη του Bill Gates για το μέλλον της εργασίας
Social & Tech

Ποια επαγγέλματα θα αντέξουν στην AI; Η πρόβλεψη του Bill Gates για το μέλλον της εργασίας

05.11.2026
Η Google ξέρει περισσότερα για σένα απ’ όσα φαντάζεσαι
Social & Tech

Η Google ξέρει περισσότερα για σένα απ’ όσα φαντάζεσαι

04.11.2026
Το μεγάλο δίλημμα των smartphones – Αξίζει τελικά να επενδύσεις σε ένα foldable phone φέτος;
Social & Tech

Το μεγάλο δίλημμα των smartphones – Αξίζει τελικά να επενδύσεις σε ένα foldable phone φέτος;

03.11.2026
Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Πώς θα φτιάξεις την πιο αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη – Εύκολη συνταγή με λίγα υλικά

Πώς θα φτιάξεις την πιο αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη – Εύκολη συνταγή με λίγα υλικά

Το καρό της γιαγιάς έγινε η πιο hot τάση της σεζόν και η Gigi Hadid το απογείωσε

Το καρό της γιαγιάς έγινε η πιο hot τάση της σεζόν και η Gigi Hadid το απογείωσε

Warm Minimalism: Το μυστικό πίσω από τα πιο cozy και ατμοσφαιρικά σπίτια του χειμώνα

Warm Minimalism: Το μυστικό πίσω από τα πιο cozy και ατμοσφαιρικά σπίτια του χειμώνα

«Eyemaxxing»: Το νέο beauty trend που αλλάζει τον τρόπο που βάφουμε τα μάτια μας

«Eyemaxxing»: Το νέο beauty trend που αλλάζει τον τρόπο που βάφουμε τα μάτια μας

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Η αμυντική ισχύς δεν θέλει μόνο όπλα, θέλει και πολιτική βούληση

Η αμυντική ισχύς δεν θέλει μόνο όπλα, θέλει και πολιτική βούληση