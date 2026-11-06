Κολλάει το Wi-Fi σου; 5 αντικείμενα του σπιτιού που το επηρέαζουν

Από τον φούρνο μικροκυμάτων μέχρι τους καθρέφτες, δες τι μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στο Wi-Fi στο σπίτι σου

Με μια ματιά Μεγάλοι καθρέφτες, μεταλλικά αντικείμενα και χοντροί τοίχοι εμποδίζουν τη διάδοση του σήματος Wi-Fi.

Ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε δίκτυα 2,4 GHz, ειδικά κοντά στο router.

Το νερό σε μεγάλα ενυδρεία απορροφά ενέργεια ραδιοκυμάτων, μειώνοντας την εμβέλεια του Wi-Fi.

Η τοποθέτηση του router σε ανοιχτό, κεντρικό σημείο, μακριά από εμπόδια, βελτιώνει την κάλυψη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις παρατηρήσει ότι το Wi-Fi σου ξαφνικά γίνεται πιο αργό, ενώ το router φαίνεται να λειτουργεί κανονικά; Πριν αρχίσεις να κατηγορείς τον πάροχο ή να σκέφτεσαι αλλαγή router, ίσως αξίζει να κοιτάξεις λίγο καλύτερα τον χώρο γύρω σου. Κάποια καθημερινά αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την εμβέλεια του ασύρματου σήματος.

Το Wi-Fi ταξιδεύει μέσω ραδιοκυμάτων, τα οποία δεν περνούν πάντα εύκολα από κάθε επιφάνεια ή συσκευή. Μεγάλοι καθρέφτες, μεταλλικά αντικείμενα, χοντροί τοίχοι και ακόμη και ένα μεγάλο ενυδρείο μπορούν να λειτουργήσουν ως εμπόδια. Το αποτέλεσμα; Στο δωμάτιό σου έχεις μία γραμμή και το βίντεο συνεχίζει να κάνει loading.

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Και μετά υπάρχουν οι ηλεκτρικές συσκευές. Ο φούρνος μικροκυμάτων, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε δίκτυα που χρησιμοποιούν τη συχνότητα των 2,4 GHz, ειδικά όταν βρίσκεται πολύ κοντά στο router. Γι’ αυτό η θέση του router είναι πολύ σημαντική και μπορεί να κάνει μεγαλύτερη διαφορά απ’ όση περιμένεις.

Τι μπορεί να επηρεάζει το σήμα

Καθρέφτες: Οι μεγάλοι καθρέφτες μπορούν να επηρεάσουν τη διάδοση του ασύρματου σήματος, ειδικά όταν βρίσκονται ακριβώς δίπλα στο router. Φούρνος μικροκυμάτων: Επειδή λειτουργεί σε συχνότητα κοντά στα 2,4 GHz, μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές όταν χρησιμοποιείται και βρίσκεται πολύ κοντά στο router. Ενυδρείο: Το νερό απορροφά μέρος της ενέργειας των ραδιοκυμάτων, οπότε ένα μεγάλο ενυδρείο ανάμεσα στο router και τη συσκευή σου δεν είναι ό,τι καλύτερο. Χοντροί τοίχοι: Μπετόν, τούβλα και άλλες πυκνές επιφάνειες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την εμβέλεια του Wi-Fi. Ηλεκτρονικές συσκευές: Όταν το router είναι στριμωγμένο ανάμεσα σε πολλές συσκευές, καλώδια και μεταλλικά αντικείμενα, δεν έχει τις ιδανικές συνθήκες για να διανείμει σωστά το σήμα.

Το πιο απλό hack

Βάλε το router σε ανοιχτό, κεντρικό και σχετικά ψηλό σημείο, μακριά από μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές και μεταλλικές επιφάνειες. Μερικές φορές μια απλή αλλαγή θέσης αρκεί για να δεις αισθητή διαφορά στην κάλυψη του σπιτιού.

Οπότε, την επόμενη φορά που το Wi-Fi αποφασίσει να κάνει… διακοπές, μην κοιτάξεις μόνο το router. Ρίξε μια ματιά και γύρω του — μπορεί ο πραγματικός ένοχος να είναι το τελευταίο πράγμα που θα περίμενες.

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