Η Κατερίνα Παπουτσάκη μιλά στο MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents

Σε μια συζήτηση με τον Μάνο Καμακάρη, η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκαλύπτει τι την κερδίζει στη μουσική, πώς βλέπει τη μόδα και τι σημαίνει για εκείνη η συμμετοχή της στο MadWalk

Με μια ματιά Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε στο MADWALK VIDCAST για μόδα, μουσική, προσωπική εξέλιξη και ελευθερία.

Η ηθοποιός απολαμβάνει την ανεξαρτησία της και δεν θέλει να περιορίζεται σε σχέσεις.

Η μουσική της δίνει τη δυνατότητα να εκφράσει μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού της.

Η vintage αισθητική και ο πειραματισμός κυριαρχούν στο προσωπικό της στιλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στο MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents και συνομίλησε με τον Μάνο Καμακάρη σε μια συνέντευξη με επίκεντρο τη μόδα, τη μουσική, την προσωπική της εξέλιξη και τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της τα τελευταία χρόνια. Η αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια μίλησε για τις διαφορετικές δημιουργικές της αναζητήσεις, αλλά και για την ελευθερία που αισθάνεται πλέον τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στον τρόπο που εκφράζεται.

Αυτή την περίοδο, η Κατερίνα Παπουτσάκη βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική φάση. Συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο Dorsia, πραγματοποιεί γυρίσματα για τη σειρά Dirty στον ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα ετοιμάζει νέα μουσικά projects. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το τραγούδι «Συννεφιά», για το οποίο δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη, αποκαλύπτοντας πως σύντομα θα κυκλοφορήσει και το video clip του.

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Μιλώντας για τη σχέση της με την υποκριτική και το τραγούδι, εξήγησε πως η πρώτη αποτελεί το γνώριμο και ασφαλές της πεδίο, αφού είναι κάτι που κάνει από πολύ μικρή ηλικία. Ωστόσο, η μουσική έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη ζωή της, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζει μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το να συστήνεται στο κοινό ως Κατερίνα και όχι μέσα από την ασφάλεια ενός ρόλου έχει ένα διαφορετικό ρίσκο, το οποίο πλέον απολαμβάνει.

Η vintage αισθητική, η μόδα και η ελευθερία να πειραματίζεται

Η συζήτηση με τον Μάνο Καμακάρη πέρασε φυσικά και στη μόδα, με την ηθοποιό να αναφέρεται στην επιρροή που είχαν ορισμένοι τηλεοπτικοί της ρόλοι στο προσωπικό της στιλ. Ξεχώρισε την vintage αισθητική που τη χαρακτηρίζει, κάνοντας ειδική αναφορά στη σειρά Τα Καλύτερά μας Χρόνια, όπου οι διαφορετικές δεκαετίες έφεραν στην γκαρνταρόμπα της κομμάτια που θα επέλεγε να φορέσει ακόμη και σήμερα. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να θυμηθεί και την εποχή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, όταν χρειάστηκε να αλλάξει τα μαλλιά της για τις ανάγκες του ρόλου.

Όσο για τις επίσημες εμφανίσεις της, παραδέχτηκε πως δεν είναι από τους ανθρώπους που οργανώνουν πάντα από νωρίς κάθε outfit. Συχνά ζητά τη βοήθεια της στιλίστριάς της, Vivian Ρουβέλα, ενώ αποκάλυψε πως δεν απολαμβάνει ιδιαίτερα τα κοσμικά events. Αυτό που φαίνεται, ωστόσο, να έχει αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου είναι η διάθεσή της να πειραματίζεται περισσότερο. Πλέον, δεν την απασχολεί τόσο αν ένα ρούχο είναι συμβατικά κολακευτικό, αρκεί να αποτελεί ένα statement και να εκφράζει αυτό που πραγματικά της αρέσει.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε και στον σεξισμό που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες στα media, συγκρίνοντας το σήμερα με την εποχή των 00s. Όπως είπε, πριν από περίπου 20 χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ πιο έντονα, ενώ οι γυναίκες της δημοσιότητας βρίσκονταν συχνά αντιμέτωπες με προσβλητικά σχόλια και διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε σχέση με τους άντρες. Παράλληλα, σχολίασε πως εξακολουθεί να παρατηρεί διπλά standards στα social media, ακόμη κι αν η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Η εμπειρία του MADWALK και η προσωπική της λάμψη

Αναφερόμενη στη συνύπαρξη μόδας, μουσικής και performance, η ηθοποιός χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή τη δημιουργική συνάντηση, καθώς πιστεύει πως μπορεί να γεννήσει νέες μορφές τέχνης. Θυμήθηκε, μάλιστα, τη δική της εμφάνιση στο MADWALK το 2023, όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Θοδωρή Μαραντίνη για ένα disco performance. Παρότι τότε είχε νιώσει έντονο άγχος, η εμπειρία τής άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, κυρίως χάρη στην ενέργεια του κοινού, που έκανε τη σκηνή να μοιάζει με ένα μεγάλο live party.

Με αφορμή το φετινό θέμα «We Are All Made of Stars», ο Μάνος Καμακάρης τη ρώτησε πότε αισθάνεται πως λάμπει περισσότερο. Η απάντησή της είχε περισσότερο να κάνει με τους ανθρώπους παρά με τα φώτα της σκηνής, καθώς, όπως εξήγησε, νιώθει πως λάμπει όταν βρίσκεται σε μια όμορφη ομάδα και αισθάνεται ασφάλεια μέσα σε αυτή.

«Σε αυτή τη φάση είμαι τέλεια μόνη μου»

Μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της συνέντευξης ήρθε όταν η συζήτηση στράφηκε στην προσωπική της ζωή. Η Κατερίνα Παπουτσάκη μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που διανύει χωρίς σύντροφο, αποκαλύπτοντας πως απολαμβάνει περισσότερο από ποτέ την ανεξαρτησία της. Παρότι θεωρεί τον εαυτό της έναν άνθρωπο που αγαπά τη συντροφικότητα, παραδέχτηκε πως έχει κουραστεί από τις σχέσεις και πως πλέον αισθάνεται πολύ καλά μόνη της.

Μάλιστα, εξήγησε πως στο παρελθόν είχε συνηθίσει να βρίσκεται σχεδόν πάντα σε κάποια σχέση, ενώ τώρα έχει αρχίσει να ανακαλύπτει μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της. Όπως είπε, μέσα σε μια σχέση ένιωθε κάποιες φορές πως έπρεπε να περιορίσει τον εαυτό της ή να προσαρμοστεί στις ανασφάλειες του άλλου. Αυτή είναι μια συνθήκη που δεν θέλει να επαναλάβει, καθώς πλέον επιθυμεί να διατηρεί την ελευθερία της χωρίς να αισθάνεται ότι χρειάζεται να μικραίνει για να χωρέσει κάπου.

Παράλληλα, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπει τις δύσκολες προσωπικές εμπειρίες σε δημιουργική δύναμη. Όπως εξήγησε, ακόμη και η στεναχώρια ή μια δύσκολη περίοδος μπορεί να βρει διέξοδο μέσα από την υποκριτική, είτε σε έναν δραματικό είτε σε έναν κωμικό ρόλο. Για την ίδια, το ζητούμενο είναι να μη μένει κανείς εγκλωβισμένος στις δυσκολίες, αλλά να μπορεί να τις μεταμορφώνει σε κάτι δημιουργικό.

Το προσωπικό στιλ της Κατερίνας Παπουτσάκη σε ένα fashion παιχνίδι

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με δύο διασκεδαστικά παιχνίδια, μέσα από τα οποία η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε μερικές ακόμη λεπτομέρειες για τις στιλιστικές της προτιμήσεις. Ανάμεσα σε κόκκινο κραγιόν και smoky eyes επέλεξε το δεύτερο, ενώ δήλωσε πως προτιμά τα jeans με λευκό T-shirt, τα vintage κομμάτια και τα sneakers. Όσο για τη μουσική της ταυτότητα, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη, αφού επέλεξε το rock, ενώ για την επόμενη εμφάνισή της στο MADWALK θα προτιμούσε ένα εντυπωσιακό couture φόρεμα.

Όταν κλήθηκε να περιγράψει το προσωπικό της στιλ με 3 λέξεις, επέλεξε τις λέξεις «άνετο, cool, σέξι». Αποκάλυψε, επίσης, πως αν τα παιδιά της αναλάμβαναν το styling μιας επίσημης εμφάνισής της, ο γιος της Κίμωνας θα είχε σίγουρα άποψη για το outfit, καθώς φαίνεται πως έχει ήδη αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μόδα και την περιποίηση των μαλλιών.

Κλείνοντας, κλήθηκε να περιγράψει την τωρινή περίοδο της ζωής της με ένα χρώμα και ένα τραγούδι. Επέλεξε το λευκό και το νέο της κομμάτι «Συννεφιά», δίνοντας έτσι ένα μικρό μουσικό teaser για όσα ετοιμάζει.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη ήταν μία από τις ξεχωριστές καλεσμένες του MADWALK VIDCAST 2026 by Three Cents, σε μια συζήτηση που συνδύασε τη μόδα και τη μουσική με πιο προσωπικές εξομολογήσεις, αποκαλύπτοντας μια γυναίκα που αισθάνεται πλέον πιο ελεύθερη να δοκιμάζει, να δημιουργεί και να ακολουθεί τους δικούς της κανόνες.

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