Οι Ariana Grande, Robert De Niro & Ben Stiller τραγουδούν το «O Christmas Tree» και γίνονται viral

Οι πρωταγωνιστές της νέας ταινίας «Focker-in-Law» ένωσαν τις φωνές τους στο κλασικό «O Christmas Tree» και χάρισαν μια απρόσμενη στιγμή

Με μια ματιά Η Ariana Grande, ο Robert De Niro και ο Ben Stiller τραγούδησαν το «O Christmas Tree» στο «The Tonight Show».

Η ερμηνεία έγινε για την προώθηση της νέας τους ταινίας «Focker-in-Law».

Η ταινία «Focker-in-Law» είναι συνέχεια της σειράς «Meet the Parents».

Η εμφάνιση ήταν μέρος ειδικών εκπομπών μετά το Sunday Night Football. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στην επερχόμενη ταινία «Focker-in-Law», Robert De Niro και Ben Stiller, ένωσαν τις φωνές τους για μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη ερμηνεία. Το τρίο παρουσίασε το κλασικό τραγούδι «O Christmas Tree» σε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», το οποίο προβλήθηκε λίγο πριν από την ειδική κυριακάτικη εκπομπή της 8ης Νοεμβρίου.

Η εμφάνιση των τριών ηθοποιών στο δημοφιλές late-night show έγινε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας τους ταινίας, «Focker-in-Law», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου. Η ταινία αποτελεί τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «Meet the Parents», με την Ariana Grande να υποδύεται την Olivia Jones, σύντροφο του Henry Focker (τον οποίο υποδύεται ο Skyler Gisondo), του πλέον ενήλικου γιου των Greg και Pam Focker (τους οποίους υποδύονται οι Ben Stiller και Teri Polo αντίστοιχα).

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Στο απόσπασμα, η Ariana Grande αναλαμβάνει την κύρια φωνητική γραμμή, ενθουσιάζοντας το κοινό με τις ψηλές νότες της. Ο Ben Stiller κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια να ακολουθήσει, ενώ η συμμετοχή του Robert De Niro στο χριστουγεννιάτικο τραγούδι είναι μια ευχάριστη έκπληξη που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς στο βίντεο.

Η Ariana Grande, ο Robert De Niro και ο Ben Stiller είχαν επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Jimmy Fallon κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η οποία περιλάμβανε και τη μουσική συμμετοχή του Lil Baby. Η ειδική αυτή εκπομπή προβλήθηκε μετά τον αγώνα Buccaneers vs. Bears στο NBC, σηματοδοτώντας ένα εορταστικό πρόγραμμα για τους τηλεθεατές.

Αυτή η εμφάνιση των πρωταγωνιστών του «Focker-in-Law» σηματοδοτεί τη δεύτερη από τις 4 ειδικές εκπομπές που προγραμματίστηκαν να προβληθούν μετά τις μεταδόσεις του Sunday Night Football κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η πρώτη ειδική μετάδοση είχε φιλοξενήσει τους Sylvester Stallone και Luke Bryan.

Η επόμενη ειδική εκπομπή μετά τον αγώνα football, που θα περιλαμβάνει τους Jennifer Lopez και Anthony Mackie, καθώς και τη μουσική εμφάνιση του Quavo, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Μια ακόμη εκπομπή μετά το Sunday Night Football έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιανουαρίου, με τους καλεσμένους να ανακοινώνονται αργότερα.

Η συνεργασία της Ariana Grande με τους Robert De Niro και Ben Stiller στο «The Tonight Show» αναδεικνύει την ευελιξία της τραγουδίστριας και ηθοποιού, ενώ παράλληλα ενισχύει την προβολή της νέας τους κινηματογραφικής δουλειάς.

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