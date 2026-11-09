Celeb World 09.11.2026

Οι Ariana Grande, Robert De Niro & Ben Stiller τραγουδούν το «O Christmas Tree» και γίνονται viral

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι πρωταγωνιστές της νέας ταινίας «Focker-in-Law» ένωσαν τις φωνές τους στο κλασικό «O Christmas Tree» και χάρισαν μια απρόσμενη στιγμή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande, ο Robert De Niro και ο Ben Stiller τραγούδησαν το «O Christmas Tree» στο «The Tonight Show».
  • Η ερμηνεία έγινε για την προώθηση της νέας τους ταινίας «Focker-in-Law».
  • Η ταινία «Focker-in-Law» είναι συνέχεια της σειράς «Meet the Parents».
  • Η εμφάνιση ήταν μέρος ειδικών εκπομπών μετά το Sunday Night Football.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στην επερχόμενη ταινία «Focker-in-Law», Robert De Niro και Ben Stiller, ένωσαν τις φωνές τους για μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη ερμηνεία. Το τρίο παρουσίασε το κλασικό τραγούδι «O Christmas Tree» σε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», το οποίο προβλήθηκε λίγο πριν από την ειδική κυριακάτικη εκπομπή της 8ης Νοεμβρίου.

https://www.instagram.com/fallontonight/
https://www.instagram.com/fallontonight/

Η εμφάνιση των τριών ηθοποιών στο δημοφιλές late-night show έγινε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας τους ταινίας, «Focker-in-Law», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου. Η ταινία αποτελεί τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «Meet the Parents», με την Ariana Grande να υποδύεται την Olivia Jones, σύντροφο του Henry Focker (τον οποίο υποδύεται ο Skyler Gisondo), του πλέον ενήλικου γιου των Greg και Pam Focker (τους οποίους υποδύονται οι Ben Stiller και Teri Polo αντίστοιχα).

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande και ο Jimmy Fallon τραγούδησαν τα «APT» και «A Whole New World» σε ένα ντουέτο-όνειρο που έγινε viral

Στο απόσπασμα, η Ariana Grande αναλαμβάνει την κύρια φωνητική γραμμή, ενθουσιάζοντας το κοινό με τις ψηλές νότες της. Ο Ben Stiller κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια να ακολουθήσει, ενώ η συμμετοχή του Robert De Niro στο χριστουγεννιάτικο τραγούδι είναι μια ευχάριστη έκπληξη που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς στο βίντεο.

Η Ariana Grande, ο Robert De Niro και ο Ben Stiller είχαν επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Jimmy Fallon κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η οποία περιλάμβανε και τη μουσική συμμετοχή του Lil Baby. Η ειδική αυτή εκπομπή προβλήθηκε μετά τον αγώνα Buccaneers vs. Bears στο NBC, σηματοδοτώντας ένα εορταστικό πρόγραμμα για τους τηλεθεατές.

Αυτή η εμφάνιση των πρωταγωνιστών του «Focker-in-Law» σηματοδοτεί τη δεύτερη από τις 4 ειδικές εκπομπές που προγραμματίστηκαν να προβληθούν μετά τις μεταδόσεις του Sunday Night Football κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η πρώτη ειδική μετάδοση είχε φιλοξενήσει τους Sylvester Stallone και Luke Bryan.

Η επόμενη ειδική εκπομπή μετά τον αγώνα football, που θα περιλαμβάνει τους Jennifer Lopez και Anthony Mackie, καθώς και τη μουσική εμφάνιση του Quavo, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Μια ακόμη εκπομπή μετά το Sunday Night Football έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιανουαρίου, με τους καλεσμένους να ανακοινώνονται αργότερα.

Η συνεργασία της Ariana Grande με τους Robert De Niro και Ben Stiller στο «The Tonight Show» αναδεικνύει την ευελιξία της τραγουδίστριας και ηθοποιού, ενώ παράλληλα ενισχύει την προβολή της νέας τους κινηματογραφικής δουλειάς.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Ariana Grande Ben stiller Jimmy Fallon Robert De Niro The Tonight Show
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Sony επαναφέρει τα θρυλικά ακουστικά του Walkman από το 1979

Η Sony επαναφέρει τα θρυλικά ακουστικά του Walkman από το 1979

09.11.2026
Επόμενο
Μήπως μας παρακολουθούν τελικά; Πώς ξέρει το κινητό μας τι προϊόντα ψάχνουμε

Μήπως μας παρακολουθούν τελικά; Πώς ξέρει το κινητό μας τι προϊόντα ψάχνουμε

09.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Νιώθω τύψεις που λείπω από τα παιδιά μου»: Η προσωπική εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού
Celeb News

«Νιώθω τύψεις που λείπω από τα παιδιά μου»: Η προσωπική εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

09.11.2026
Alanis Morissette: «Είμαι πανσέξουαλ» – Η αποκάλυψη στα 52 της!
Celeb News

Alanis Morissette: «Είμαι πανσέξουαλ» – Η αποκάλυψη στα 52 της!

09.11.2026
«Talk to MAD»: Η Όλγα Ποζέλη και ο Στρατής Νταλαγιώργος μιλούν για την παράσταση «Κομπλεξικό»
Celeb World

«Talk to MAD»: Η Όλγα Ποζέλη και ο Στρατής Νταλαγιώργος μιλούν για την παράσταση «Κομπλεξικό»

09.11.2026
Έχει beef ή είναι fan της Zara Larsson ο σκύλος του Ακύλα; Δες το viral βίντεο!
Celeb News

Έχει beef ή είναι fan της Zara Larsson ο σκύλος του Ακύλα; Δες το viral βίντεο!

09.11.2026
Taylor Swift & Karlie Kloss: Η απρόσμενη συνάντηση στο γήπεδο των Chiefs και τα σενάρια που φούντωσαν
Celeb News

Taylor Swift & Karlie Kloss: Η απρόσμενη συνάντηση στο γήπεδο των Chiefs και τα σενάρια που φούντωσαν

09.11.2026
Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η παρέα του φέρνουν το «Bangaranga» στα ελληνικά δεδομένα – Δες το βίντεο
Celeb News

Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η παρέα του φέρνουν το «Bangaranga» στα ελληνικά δεδομένα – Δες το βίντεο

09.11.2026
«Χρόνια πολλά γιε μου»: Η τρυφερή φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη με τον 13χρονο γιο του
Celeb News

«Χρόνια πολλά γιε μου»: Η τρυφερή φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη με τον 13χρονο γιο του

09.11.2026
Kourtney Kardashian: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού από τον Travis Barker
Celeb News

Kourtney Kardashian: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού από τον Travis Barker

06.11.2026
Η σύζυγος του Matt Damon έδωσε μάχη με εγκεφαλικό ανεύρυσμα – Η άγνωστη ιστορία της Luciana Barroso
Celeb News

Η σύζυγος του Matt Damon έδωσε μάχη με εγκεφαλικό ανεύρυσμα – Η άγνωστη ιστορία της Luciana Barroso

06.11.2026
Μια δυνατή ιστορία αγάπης: Πώς ένας πρώην πιλότος έσωσε την Leya και την έμαθε να επιβιώνει

Μια δυνατή ιστορία αγάπης: Πώς ένας πρώην πιλότος έσωσε την Leya και την έμαθε να επιβιώνει

Το απόλυτο finger food της παρέας – Αυθεντικά ιταλικά pizzette σε 2 εκδοχές

Το απόλυτο finger food της παρέας – Αυθεντικά ιταλικά pizzette σε 2 εκδοχές

Μπορεί η AI να μεταφράσει τη γλώσσα των ζώων; Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε

Μπορεί η AI να μεταφράσει τη γλώσσα των ζώων; Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε

Η βενζίνη δεν είναι η μόνη! 8 αλλόκοτες μυρωδιές που έχουν περισσότερους fans απ’ όσους φαντάζεσαι

Η βενζίνη δεν είναι η μόνη! 8 αλλόκοτες μυρωδιές που έχουν περισσότερους fans απ’ όσους φαντάζεσαι

Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες