Life 16.11.2026

Βίκυ Καγιά: «Το τέλειο που βλέπουμε στα social media δεν είναι αληθινό»

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Η Βίκυ Καγιά μιλά για τη διαφορετικότητα στη μόδα, τα πρότυπα ομορφιάς και την επίδραση των social media στα νέα κορίτσια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Βίκυ Καγιά τονίζει την ανάγκη η μόδα να απομακρυνθεί από την εικόνα της απόλυτης τελειότητας.
  • Τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς στα social media βλάπτουν την αυτοεκτίμηση των νέων κοριτσιών.
  • Η συνεχής έκθεση σε "τέλειες" εικόνες δημιουργεί ανασφάλειες και την αίσθηση ότι δεν είναι αρκετά όμορφα.
  • Η ομορφιά δεν έχει έναν τύπο, όλοι οι σωματότυποι είναι τέλειοι και χρειάζεται αποδοχή και αυθεντικότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βίκυ Καγιά μίλησε στη Μαριαγάπη Ξυπολιά για τα πρότυπα ομορφιάς στη μόδα, την εκπροσώπηση διαφορετικών σωμάτων και την επίδραση των social media στην αυτοεκτίμηση των νέων κοριτσιών, στο MadWalk 2026 Vidcast by Three Cents, λίγο πριν από τη μεγάλη διοργάνωση που έρχεται στις 23 Νοεμβρίου.

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Με αφορμή τη συζήτηση για τη διαφορετικότητα στο modeling, η Βίκυ Καγιά τόνισε την ανάγκη να απομακρυνθεί η μόδα από την εικόνα της απόλυτης τελειότητας, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι τα νέα κορίτσια να βλέπουν διαφορετικά πρόσωπα και σωματότυπους.

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Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «είναι πάρα πολύ σωστό και για τη μόδα και για την κοινωνία και για τα νέα κορίτσια που βλέπουν αυτό το picture perfect, filtered πρόσωπο ή σώμα που δεν είναι αληθινό».


Στάθηκε, μάλιστα, στην επίδραση των μη ρεαλιστικών προτύπων στην αυτοεκτίμηση, εξηγώντας ότι η συνεχής έκθεση σε εικόνες με τέλειους κοιλιακούς, γλουτούς και επιδερμίδες μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλειες.

«Έχουμε μπει σε μια εποχή που όλο αυτό το τέλειο κάνει πολύ κακό στα νέα παιδιά και στα νέα κορίτσια, που θεωρούν ότι δεν είναι αρκετά καλά ή ότι πρέπει να κάνουν κακό στον εαυτό τους γιατί δεν είναι αρκετά όμορφες», είπε.

Το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο, καθώς υπογράμμισε ότι η ομορφιά δεν έχει έναν συγκεκριμένο τύπο. «Όλα τα κορίτσια, όλοι οι σωματότυποι είναι τέλειοι, έτσι ακριβώς όπως τους έχει κάνει ο Θεός», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερη αποδοχή και αυθεντικότητα.

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Τέλος, επισήμανε ότι οι ανασφάλειες γύρω από την εμφάνιση μπορούν να ξεκινήσουν πολύ νωρίς, ακόμη και πριν από την εφηβεία, γι’ αυτό και τα παιδιά χρειάζεται να κατανοούν ότι οι εικόνες που βλέπουν στα social media δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την πραγματικότητα.

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