Corporate News 16.11.2026

Festival Bazaar 2026: Το φεστιβαλικό καλοκαίρι συνεχίζεται με εκπτώσεις στην Πειραιώς 260

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Για 4 ημέρες, το κοινό θα βρει σε προσφορά τις εκδόσεις, τις αφίσες και τα αναμνηστικά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Festival Bazaar 2026 θα πραγματοποιηθεί για τέσσερις ημέρες τον Νοέμβριο στην Πειραιώς 260.
  • Θα πωλούνται προϊόντα του 2026 σε έκπτωση, όπως εκδόσεις, αφίσες, T-shirts και αξεσουάρ.
  • Παράλληλα, θα γίνουν δύο προβολές ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο των δράσεων «Φθινόπωρο – ΑΠΟΗΧΟΙ».
  • Οι προβολές αφορούν τα έργα «Πρόγονοι της Εύας» και «2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου του Ηλία Γιαννακάκη».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τέσσερις ημέρες τον Νοέμβριο, το πωλητήριο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επιστρέφει με το Festival Bazaar 2026. Στο φουαγιέ του Χώρου Ε της Πειραιώς 260, παράλληλα με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, το κοινό θα βρει όλα τα προϊόντα του 2026 σε έκπτωση.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ξεφυλλίσουν τις εκδόσεις και τα προγράμματα, να ανακαλύψουν τις αφίσες της φετινής διοργάνωσης και να διαλέξουν το δικό τους αναμνηστικό από το φεστιβαλικό καλοκαίρι. Στο bazaar θα βρουν επίσης T-shirts, τσάντες, παγούρια, μαντήλια, buffs και άλλα προϊόντα.

Festival Bazaar 2026

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Παρασκευή 20/11: 14.00–21.00
Σάββατο 21/11: 17.00–22.00
Σάββατο 28/11: 16.00–23.00
Δευτέρα 30/11: 11.00–20.30

aefestival.gr

Στο πλαίσιο της δέσμης δράσεων «Φθινόπωρο – ΑΠΟΗΧΟΙ», το Φεστιβάλ παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 (Χώρος Η) δύο προβολές:

Πρόγονοι της Εύας Στεφανή
Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 20:00 · Διάρκεια: 80′
Μια κιβωτός θραυσμάτων από ημιτελείς ιστορίες και φαινομενικά ασύνδετες στιγμές, που κινηματογραφήθηκαν σε διάστημα τριάντα ετών. Ένα μωσαϊκό παρόντος και μνήμης, όπου οι ζωές άσημων, μοναχικών προσώπων διασταυρώνονται με συνομιλίες δημιουργών και καλλιτεχνών.

Περισσότερα και εισιτήρια: https://aefestival.gr/festival_events/progonoi-2/

Festival Bazaar 2026 (2)

2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου του Ηλία Γιαννακάκη
Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 20:00 · Διάρκεια: 125′
Ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στον Γιώργο Λούκο, είκοσι χρόνια μετά την ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Φεστιβάλ. Βασίζεται σε σπάνιο υλικό που ο σκηνοθέτης κατέγραφε επί έναν χρόνο, το 2007-2008, και ανιχνεύει το αποτύπωμα εκείνης της δεκαετίας.

Περισσότερα και εισιτήρια: https://aefestival.gr/festival_events/2005-2015-sta-chronia-toy-loykoy-2/

Πληροφορίες

Πειραιώς 260 · Γενικές πληροφορίες: +30 210 9282900 · Κρατήσεις εισιτηρίων: +30 210 8938112 · www.aefestival.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Festival Bazaar 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μαριλένα Σούκουλη στο Happy Living: «Θέλω τα παιδιά μου να μη φοβηθούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους»

Η Μαριλένα Σούκουλη στο Happy Living: «Θέλω τα παιδιά μου να μη φοβηθούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους»

16.11.2026
Επόμενο
Ο Robert Pattinson είναι ο νέος James Bond και αλλάζει τα δεδομένα

Ο Robert Pattinson είναι ο νέος James Bond και αλλάζει τα δεδομένα

16.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

LABORA Career Experience: Η μεγαλύτερη εμπειρία επαγγελματικού προσανατολισμού έρχεται στη Θεσσαλονίκη!
Corporate News

LABORA Career Experience: Η μεγαλύτερη εμπειρία επαγγελματικού προσανατολισμού έρχεται στη Θεσσαλονίκη!

16.11.2026
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης
Corporate News

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης

12.11.2026
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 6 χρήσιμες συμβουλές στους δρομείς για τον 43o Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας
Corporate News

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 6 χρήσιμες συμβουλές στους δρομείς για τον 43o Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

04.11.2026
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ερυθροσταυρίτισσες ηρωίδες νοσηλεύτριες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Corporate News

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ερυθροσταυρίτισσες ηρωίδες νοσηλεύτριες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

27.10.2026
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποιεί δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποιεί δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

20.10.2026
Λ. Χριστόπουλος: Έρχονται funds για φεστιβάλ, gaming και AI! – Vidcast «Τυπολογίες»
Cinema

Λ. Χριστόπουλος: Έρχονται funds για φεστιβάλ, gaming και AI! – Vidcast «Τυπολογίες»

13.10.2026
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού
Corporate News

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

13.10.2026
«Μπήκαν όλοι μέσα στο κόμικ»: Η θεαματική έκθεση της Mafalda στο Buenos Aires που καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό
Corporate News

«Μπήκαν όλοι μέσα στο κόμικ»: Η θεαματική έκθεση της Mafalda στο Buenos Aires που καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό

05.10.2026
18ο Greece Race for the Cure®: Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ζωής
Corporate News

18ο Greece Race for the Cure®: Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ζωής

05.10.2026
Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου

Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου

Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα

Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα

Το λάθος που κάνεις τις πρώτες πρωινές ώρες που εκτοξεύει τη λιγούρα σου για ζάχαρη όλη μέρα!

Το λάθος που κάνεις τις πρώτες πρωινές ώρες που εκτοξεύει τη λιγούρα σου για ζάχαρη όλη μέρα!

Μικρό budget, μεγάλη αλλαγή: Πώς τα φυτά εσωτερικού χώρου μεταμορφώνουν το σπίτι σου

Μικρό budget, μεγάλη αλλαγή: Πώς τα φυτά εσωτερικού χώρου μεταμορφώνουν το σπίτι σου

Netflix: Το νέο AI εργαλείο που καταλαβαίνει τη διάθεσή σου και σου προτείνει τι να δεις

Netflix: Το νέο AI εργαλείο που καταλαβαίνει τη διάθεσή σου και σου προτείνει τι να δεις

Η τίγρης με τη γούνα-«φράουλα» που ξετρέλανε το internet: Γνώρισε την Ava από την Ταϊλάνδη!

Η τίγρης με τη γούνα-«φράουλα» που ξετρέλανε το internet: Γνώρισε την Ava από την Ταϊλάνδη!

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στα “ψηλά” και στα “μεσαία”

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στα “ψηλά” και στα “μεσαία”

Η Ελληνική Εκπομπή της Deutsche Welle δεν σώθηκε ακόμη – Μύθοι και αλήθειες

Η Ελληνική Εκπομπή της Deutsche Welle δεν σώθηκε ακόμη – Μύθοι και αλήθειες

Μπαίνει στο παιχνίδι και η GRIX- Οι συμμαχίες και οι συνεργασίες στη συνδρομητική TV

Μπαίνει στο παιχνίδι και η GRIX- Οι συμμαχίες και οι συνεργασίες στη συνδρομητική TV

ΤΡΟΜΑΖΕΙ η «βουβή» ψήφος

ΤΡΟΜΑΖΕΙ η «βουβή» ψήφος

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έρχονται νέες αυξήσεις του χρόνου – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έρχονται νέες αυξήσεις του χρόνου – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Χτυπάνε καμπάνες από τις Βρυξέλλες

Χτυπάνε καμπάνες από τις Βρυξέλλες