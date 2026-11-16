Festival Bazaar 2026: Το φεστιβαλικό καλοκαίρι συνεχίζεται με εκπτώσεις στην Πειραιώς 260

Για 4 ημέρες, το κοινό θα βρει σε προσφορά τις εκδόσεις, τις αφίσες και τα αναμνηστικά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με μια ματιά Το Festival Bazaar 2026 θα πραγματοποιηθεί για τέσσερις ημέρες τον Νοέμβριο στην Πειραιώς 260.

Θα πωλούνται προϊόντα του 2026 σε έκπτωση, όπως εκδόσεις, αφίσες, T-shirts και αξεσουάρ.

Παράλληλα, θα γίνουν δύο προβολές ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο των δράσεων «Φθινόπωρο – ΑΠΟΗΧΟΙ».

Οι προβολές αφορούν τα έργα «Πρόγονοι της Εύας» και «2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου του Ηλία Γιαννακάκη». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τέσσερις ημέρες τον Νοέμβριο, το πωλητήριο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επιστρέφει με το Festival Bazaar 2026. Στο φουαγιέ του Χώρου Ε της Πειραιώς 260, παράλληλα με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, το κοινό θα βρει όλα τα προϊόντα του 2026 σε έκπτωση.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να ξεφυλλίσουν τις εκδόσεις και τα προγράμματα, να ανακαλύψουν τις αφίσες της φετινής διοργάνωσης και να διαλέξουν το δικό τους αναμνηστικό από το φεστιβαλικό καλοκαίρι. Στο bazaar θα βρουν επίσης T-shirts, τσάντες, παγούρια, μαντήλια, buffs και άλλα προϊόντα.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Παρασκευή 20/11: 14.00–21.00

Σάββατο 21/11: 17.00–22.00

Σάββατο 28/11: 16.00–23.00

Δευτέρα 30/11: 11.00–20.30

aefestival.gr

Στο πλαίσιο της δέσμης δράσεων «Φθινόπωρο – ΑΠΟΗΧΟΙ», το Φεστιβάλ παρουσιάζει στην Πειραιώς 260 (Χώρος Η) δύο προβολές:

Πρόγονοι της Εύας Στεφανή

Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 20:00 · Διάρκεια: 80′

Μια κιβωτός θραυσμάτων από ημιτελείς ιστορίες και φαινομενικά ασύνδετες στιγμές, που κινηματογραφήθηκαν σε διάστημα τριάντα ετών. Ένα μωσαϊκό παρόντος και μνήμης, όπου οι ζωές άσημων, μοναχικών προσώπων διασταυρώνονται με συνομιλίες δημιουργών και καλλιτεχνών.

Περισσότερα και εισιτήρια: https://aefestival.gr/festival_events/progonoi-2/

2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου του Ηλία Γιαννακάκη

Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 20:00 · Διάρκεια: 125′

Ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στον Γιώργο Λούκο, είκοσι χρόνια μετά την ανάληψη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Φεστιβάλ. Βασίζεται σε σπάνιο υλικό που ο σκηνοθέτης κατέγραφε επί έναν χρόνο, το 2007-2008, και ανιχνεύει το αποτύπωμα εκείνης της δεκαετίας.

Περισσότερα και εισιτήρια: https://aefestival.gr/festival_events/2005-2015-sta-chronia-toy-loykoy-2/

Πληροφορίες

Πειραιώς 260 · Γενικές πληροφορίες: +30 210 9282900 · Κρατήσεις εισιτηρίων: +30 210 8938112 · www.aefestival.gr

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