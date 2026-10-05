TV & Media 05.10.2026

«Μπήκαν όλοι μέσα στο κόμικ»: Η θεαματική έκθεση της Mafalda στο Buenos Aires που καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μετατρέποντας 1.300 τετραγωνικά μέτρα σε ένα ζωντανό σκηνικό, οι λάτρεις του εμβληματικού κόμικ νιώθουν πως δραπετεύουν από τις έντυπες σελίδες
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Στο Μπουένος Άιρες πραγματοποιείται η διαδραστική έκθεση «Mafalda Inmersive».
  • Η έκθεση προσφέρει μια αισθητηριακή εμπειρία 60 λεπτών σε 1.300 τ.μ.
  • Περιλαμβάνει 13 θεματικές αίθουσες με ανακατασκευασμένα σκηνικά της δεκαετίας του 1960.
  • Στόχος είναι ο επισκέπτης να νιώσει ότι βρίσκεται μέσα στις σελίδες του κόμικ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μεγάλωσες ξεφυλλίζοντας τις αθάνατες σελίδες των κόμικς και αγάπησες την αφοπλιστική ειλικρίνεια, την οξύνοια και τις φιλοσοφικές ανησυχίες της πιο διάσημης μικρής του κόσμου, τότε αυτά τα νέα πρόκειται να σε ενθουσιάσουν. Η Mafalda, η θρυλική ηρωίδα που δημιούργησε ο Αργεντίνος σκιτσογράφος Joaquin Salvador Lavado, ευρύτερα γνωστός ως Quino, επιστρέφει στο προσκήνιο με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Το σύμπαν της, γεμάτο χιούμορ, κοινωνική κριτική και μια γλυκιά νοσταλγία για τα χρόνια της αθωότητας, ζωντανεύει ξανά για να χαρίσει στους λάτρεις της μια μοναδική εμπειρία που ξεπερνά κάθε φαντασία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Buenos Aires, φιλοξενεί τη διαδραστική έκθεση «Mafalda Inmersive», ένα πρωτοποριακό εγχείρημα που υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό πίσω στον χρόνο. Οι επισκέπτες έχουν τη σπάνια ευκαιρία να περιηγηθούν ανάμεσα στους αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς, η οποία μεταφράστηκε σε περισσότερες από 20 γλώσσες και εξελίχθηκε σε διεθνές πολιτιστικό φαινόμενο. Η Mafalda, ο Manolito, η Susanita, ο Felipe και ολόκληρη η παρέα τους σε περιμένουν να ξαναζήσετε μαζί τις πιο εμβληματικές στιγμές μιας ολόκληρης εποχής.

Διάβασε επίσης: Το Harley-Davidson Demo Truck 2026 έκανε στάση στην Αθήνα – Όλα όσα έγιναν

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη έκθεση να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να καταργήσει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, μετατρέποντας την ανάγνωση σε μια απόλυτα βιωματική περιπέτεια. Στήνοντας ένα σκηνικό που αναβιώνει αυτούσια την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1960, οι δημιουργοί της έκθεσης πέτυχαν να προσφέρουν μια εμπειρία που αγγίζει τόσο τους παλιούς γνώριμους όσο και τις νεότερες γενιές. Πρόκειται για ένα αληθινό προσκύνημα στην τέχνη του Quino που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η αισθητηριακή εμπειρία στο Centro Cultural Recoleta

Η έκθεση φιλοξενείται στο ιστορικό Centro Cultural Recoleta και αποτελεί μια ολοκληρωμένη αισθητηριακή εμπειρία διάρκειας 60 λεπτών. Απλωμένη σε μια τεράστια έκταση 1.300 τετραγωνικών μέτρων, προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να χαθούν στον κόσμο του κόμικ. Οι λάτρεις της Mafalda μπορούν να αισθανθούν τους ήχους, τις εικόνες και την ατμόσφαιρα μιας εποχής που άφησε εποχή, κάνοντας ένα ουσιαστικό ταξίδι στον χρόνο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Οι 13 θεματικές αίθουσες και τα εμβληματικά σκηνικά του 1960

Ο χώρος της έκθεσης είναι χωρισμένος σε 13 διαφορετικές θεματικές αίθουσες, κάθε μία από τις οποίες είναι αφιερωμένη σε ξεχωριστές πτυχές του έργου του Quino. Τα εμβληματικά σκηνικά της δεκαετίας του 1960 έχουν ανακατασκευαστεί με εκπληκτική λεπτομέρεια, επιτρέποντας στον κόσμο να δει από κοντά το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν και έδρασαν αυτοί οι αγαπημένοι χαρακτήρες, ανακαλύπτοντας ξανά τις διαχρονικές ατάκες τους.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πώς ο επισκέπτης γίνεται πρωταγωνιστής μέσα στις σελίδες του κόμικ

Ο βασικός στόχος των δημιουργών του «Mafalda Inmersive» είναι να νιώσει ο κάθε επισκέπτης σαν να βγήκε από το χαρτί και να μεταφέρθηκε απευθείας μέσα στο ίδιο το κόμικ. Αυτή η διαδραστική προσέγγιση επιτρέπει στο κοινό να αλληλεπιδράσει με τα εκθέματα, να φωτογραφηθεί δίπλα στη Mafalda και τους φίλους της και να νιώσει μέρος μιας αιώνιας παρέας που συνεχίζει να εμπνέει με το πνεύμα και τη σοφία της.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Mafalda Mafalda Inmersive Έκθεση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kangaroo jumps: Το fitness trend που σε κάνει να χοροπηδάς και να γυμνάζεσαι

Kangaroo jumps: Το fitness trend που σε κάνει να χοροπηδάς και να γυμνάζεσαι

05.10.2026
Επόμενο
Miu Miu SS27: Η Miuccia Prada ξαναγράφει τους κανόνες του καθημερινού styling

Miu Miu SS27: Η Miuccia Prada ξαναγράφει τους κανόνες του καθημερινού styling

05.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Back to Mad» με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα – 5 τραγούδια που θα έχεις στο repeat τη νέα σεζόν
Mad Radio News

«Back to Mad» με τον Πέτρο Τριανταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα – 5 τραγούδια που θα έχεις στο repeat τη νέα σεζόν

05.10.2026
18ο Greece Race for the Cure®: Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ζωής
Corporate News

18ο Greece Race for the Cure®: Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ζωής

05.10.2026
«Τα Φαντάσματα»: Το επεισόδιο που έκανε το X να «λυθεί» στα γέλια
TV

«Τα Φαντάσματα»: Το επεισόδιο που έκανε το X να «λυθεί» στα γέλια

05.10.2026
Το Harley-Davidson Demo Truck 2026 έκανε στάση στην Αθήνα – Όλα όσα έγιναν
Corporate News

Το Harley-Davidson Demo Truck 2026 έκανε στάση στην Αθήνα – Όλα όσα έγιναν

02.10.2026
Η Δάφνη Καραβοκύρη λέει «Back to Fantasy» και εμείς σου προτείνουμε 5 sci-fi σειρές για να δεις
Mad Radio News

Η Δάφνη Καραβοκύρη λέει «Back to Fantasy» και εμείς σου προτείνουμε 5 sci-fi σειρές για να δεις

01.10.2026
Eurovision 2027: Νέοι ρόλοι για τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου στην ΕΡΤ
EUROVISION

Eurovision 2027: Νέοι ρόλοι για τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου στην ΕΡΤ

01.10.2026
«Ριφιφί»: Το καθηλωτικό φινάλε που συγκλόνισε το κοινό – Όσα έγιναν στο τελευταίο επεισόδιο
TV

«Ριφιφί»: Το καθηλωτικό φινάλε που συγκλόνισε το κοινό – Όσα έγιναν στο τελευταίο επεισόδιο

01.10.2026
Η Νάντια Κοντογεώργη κάνει θραύση στο «Κάμπινγκ» και το X θυμάται το «Κάτω Παρτάλι»
TV

Η Νάντια Κοντογεώργη κάνει θραύση στο «Κάμπινγκ» και το X θυμάται το «Κάτω Παρτάλι»

01.10.2026
«The Voice of Greece»: Πότε θα προβληθεί το μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη
TV

«The Voice of Greece»: Πότε θα προβληθεί το μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

30.09.2026
4 τρόποι που τα social media αλλάζουν την καθημερινότητά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

4 τρόποι που τα social media αλλάζουν την καθημερινότητά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις

5 τρόποι να κάνεις πιο stylish το σπίτι σου χρησιμοποιώντας μόνο ένα πουφ

5 τρόποι να κάνεις πιο stylish το σπίτι σου χρησιμοποιώντας μόνο ένα πουφ

Το φθινοπωρινό φρούτο που αξίζει να γνωρίσεις καλύτερα – Δεν είναι μόνο για γλυκό του κουταλιού

Το φθινοπωρινό φρούτο που αξίζει να γνωρίσεις καλύτερα – Δεν είναι μόνο για γλυκό του κουταλιού

Αν αγαπάς τα cozy απογεύματα, πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το κέικ καρότου

Αν αγαπάς τα cozy απογεύματα, πρέπει να δοκιμάσεις αυτό το κέικ καρότου

Οι 7 πιο τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων από τις πασαρέλες για τα φθινοπωρινά σου outfits

Οι 7 πιο τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων από τις πασαρέλες για τα φθινοπωρινά σου outfits

Η απόλυτη διακοσμητική τάση του Pinterest: Τα μυστικά για να εντάξεις το πετρόλ στο σαλόνι σου

Η απόλυτη διακοσμητική τάση του Pinterest: Τα μυστικά για να εντάξεις το πετρόλ στο σαλόνι σου

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ σε παρακμή με φαινόμενα διάλυσης και αποδιοργάνωσης

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ σε παρακμή με φαινόμενα διάλυσης και αποδιοργάνωσης

Προϋπολογισμός 2027: Όλες οι αλλαγές σε μισθούς-φόρους – Αυξήσεις, ελαφρύνσεις και ΑΕΠ

Προϋπολογισμός 2027: Όλες οι αλλαγές σε μισθούς-φόρους – Αυξήσεις, ελαφρύνσεις και ΑΕΠ

Άρχισε το ξήλωμα της… αμαρτωλής Πολεοδομίας Μυκόνου

Άρχισε το ξήλωμα της… αμαρτωλής Πολεοδομίας Μυκόνου