18ο Greece Race for the Cure®: Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ζωής

Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο 18ο Greece Race for the Cure®, στέλνοντας 1 δυνατό μήνυμα πρόληψης, ελπίδας και αλληλεγγύης

Με μια ματιά Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο 18ο Greece Race for the Cure®, στέλνοντας μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης.

Η διοργάνωση περιλάμβανε δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης, ομαδικά προγράμματα γυμναστικής και συμβολικό αγώνα δρόμου.

Το Greece Race for the Cure® υποστηρίζει δωρεάν προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού.

Ο αγώνας, θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού, διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο «Άλμα Ζωής». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με δυνατά μηνύματα πρόληψης και συγκινητικές στιγμές στήριξης και αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε το 18ο Greece Race for the Cure®, ο αγώνας-θεσμός ενάντια στον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα! Περισσότεροι από 58.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε όλη την Ελλάδα ένωσαν τις δυνάμεις και τα βήματά τους στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα: ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Η διοργάνωση ξεκίνησε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με μια γιορτή γεμάτη δράσεις πρόληψης & ενημέρωσης, ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, παιδική γωνιά και το expo των υποστηρικτών της διοργάνωσης.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, χιλιάδες άνθρωποι πήραν μέρος στον συμβολικό αγώνα δρόμου των 5 χλμ και τον περίπατο των 2 χλμ, μετατρέποντας το Πεδίον του Άρεως και τους δρόμους της Αθήνας σε μια μεγάλη γιορτή για τη ζωή. Παράλληλα, δυναμική ήταν και η απομακρυσμένη συμμετοχή σε όλη την Ελλάδα. Survivors, οικογένειες, φίλοι, δρομείς και περιπατητές κάθε ηλικίας πήραν μέρος και απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι, μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Το Greece Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα και 2η μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® στην Ευρώπη, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν:

η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου

ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Χάρης Δούκας,

ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας, κύριος Κωνσταντίνος Ζώμπος

η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κύρια Ρωξάνη Μπέη,

η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Αχαΐας, κυρία Αγγελική Στεφανάκη,

η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Ν. Θεσσαλονίκης, κυρία Κούλα Δερεκενάρη,

η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών-Πάρκων & Υγείας Ζώων, κυρία Ελευθερία Πικρού-Μωραϊτάκη

η Διοικήτρια της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κυρία Όλγα Μπαλαούρα

Υγειονομικής Περιφέρειας, κυρία Όλγα Μπαλαούρα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ), κύριος Βασίλειος Βενιζέλος

ο Γεν. Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), κύριος Μιχάλης Λιόντος

η Ιδρυτική Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ), κυρία Αθηνά Βούρτση

Η συμμετοχή σας μας κάνει πιο δυνατές από τον καρκίνο του μαστού

Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης, ΜΑΖΙ καταφέρνουμε να παρέχουμε όλο τον χρόνο δωρεάν προγράμματα:

Για την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενημέρωση των γυναικών με καρκίνο μαστού

Για την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου που σώζουν ζωές

Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Για τη διεκδίκηση ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας των ασθενών με καρκίνο μαστού

Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, δήλωσε:

«Το 18ο Greece Race for the Cure® μπορεί να έφτασε στο τέλος του, αλλά το μήνυμά του θα συνεχίσει να ακούγεται δυνατά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας περπατήσαμε, τρέξαμε, συγκινηθήκαμε, με ένα κοινό σκοπό: να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ζωής, ελπίδας και αλληλεγγύης ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν και φέτος μαζί μας. Η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή σας ενισχύουν ουσιαστικά το έργο του Συλλόγου μας, προσφέροντάς μας τους απαραίτητους πόρους για να μπορούμε να είμαστε σταθερά, όλο τον χρόνο, δίπλα σε κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει τον καρκίνο του μαστού, σε κάθε οικογένεια που βρίσκεται στο πλευρό της και σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος σε αυτόν τον αγώνα.

Η ανταπόκρισή σας μας γεμίζει συγκίνηση, αλλά και ευθύνη. Μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά τον αγώνα για μια κοινωνία με περισσότερη ενημέρωση, πρόληψη και φροντίδα για την υγεία μας.

Σας ευχαριστούμε που δώσατε νόημα σε κάθε βήμα.

Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!».

Ευχαριστούμε:

Την Ελληνική Αστυνομία και την Περιφέρεια Αττικής, υπό την αιγίδα των οποίων πραγματοποιήθηκε το 18ο Greece Race for the Cure®.

Την οργάνωση Think Pink Europe® για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο «Άλμα Ζωής» και για την άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια

Τον Δήμο Αθηναίων

Τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και την Πρόεδρο, κυρία Ρωξάνη Μπέη, για την πολύτιμη βοήθεια στη διοργάνωση αυτού του μεγάλου αγώνα

Τη Διεύθυνση Πάρκων & Αλσών

Τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών

Τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

Την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών

Τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (ΕΔΟΚ)

Τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ Α.Ε.)

Τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων

Τον Μέγα Χορηγό του 18ου Greece Race for the Cure®: Μastercard

Μastercard Τον διακεκριμένο χορηγό: UTC Διεθνείς Μεταφορές A.E.

UTC Διεθνείς Μεταφορές A.E. Με την ευγενική υποστήριξη: ZeniΘ

ZeniΘ Τους επίσημους χορηγούς: Εθνική Ασφαλιστική, Chiquita, DHL Express, Groupama Ασφαλιστική, Medtronic,New Balance, Samsung Electronics Hellas, Skip, Voltarol από την εταιρία Haleon

Εθνική Ασφαλιστική, Chiquita, DHL Express, Groupama Ασφαλιστική, Medtronic,New Balance, Samsung Electronics Hellas, Skip, Voltarol από την εταιρία Haleon Τους χορηγούς δρομέων: InterMed & UNI-PHARMA

InterMed & UNI-PHARMA Τον χορηγό πρόληψης: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τον χορηγό survivors: Pfizer

Pfizer Τον χορηγό εθελοντικής ομάδας: TP Greece

TP Greece Τον χορηγό μικρών δρομέων: MIBS Group

MIBS Group Τον χορηγό baby runners: Κλινική ΡΕΑ

Κλινική ΡΕΑ Τον χορηγό pet runners: Purina®

Purina® Τους υποστηρικτές : Campeón, Όμιλος Χρηματιστήριου Ενέργειας – EnExGroup, Όμιλος Euromedica, Gilead Sciences, Karavan Clothing, NATURE VALLEY, Pantene

Campeón, Όμιλος Χρηματιστήριου Ενέργειας – EnExGroup, Όμιλος Euromedica, Gilead Sciences, Karavan Clothing, NATURE VALLEY, Pantene Τους βασικούς χορηγούς : ΕΥΔΑΠ, Κάμπος Χίου, Sakos, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, Anita, BEAUTY GREECE TSIRIMOKOU, FITNESS®, FRIGO STAHL, IDEAL Holdings, Imel Professional, IPSEN Greece, LAMDA Development, MSD Ελλάδος, MyPlanet, NN Hellas, οrizon

ΕΥΔΑΠ, Κάμπος Χίου, Sakos, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, Anita, BEAUTY GREECE TSIRIMOKOU, FITNESS®, FRIGO STAHL, IDEAL Holdings, Imel Professional, IPSEN Greece, LAMDA Development, MSD Ελλάδος, MyPlanet, NN Hellas, οrizon Τους χορηγούς ημέρας και ενημέρωσης : ΔΕΣΦΑ, D-Marin, Enaon – Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων, Generali Hellas, interworks.cloud, STELLAR TRAVELS

ΔΕΣΦΑ, D-Marin, Enaon – Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων, Generali Hellas, interworks.cloud, STELLAR TRAVELS Τους χορηγούς σήμανσης : ΗΡΑΚΛΗΣ Όμιλος Εταιρειών, ΙΟΝ Α.Ε., AECOM, Becton Dickinson Hellas Α.Ε., Inalan, Όμιλος Ravago Greece, Starbucks Greece, Validata Group

ΗΡΑΚΛΗΣ Όμιλος Εταιρειών, ΙΟΝ Α.Ε., AECOM, Becton Dickinson Hellas Α.Ε., Inalan, Όμιλος Ravago Greece, Starbucks Greece, Validata Group Τους κρίκους ζωής : ΑΒ Βασιλόπουλος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ALG Manousakis Law Firm, ARTION A.E., Bally’s Intralot, Bernitsas, BOSTON SCIENTIFIC ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε., Deloitte, DKG Telephone Media Services, Farmasyn, GENEPHARM Α.Ε., Hack The Box, Innovis Pharma, MindWave, ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ, POTAMITISVEKRIS, STIHL, SUNEL Group

ΑΒ Βασιλόπουλος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ALG Manousakis Law Firm, ARTION A.E., Bally’s Intralot, Bernitsas, BOSTON SCIENTIFIC ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε., Deloitte, DKG Telephone Media Services, Farmasyn, GENEPHARM Α.Ε., Hack The Box, Innovis Pharma, MindWave, ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ, POTAMITISVEKRIS, STIHL, SUNEL Group Τους μικρούς κρίκους ζωής : Ιωνίς ελαιόλαδο από τη NUTRIA AE, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ., Athenian Yachts Enterprises S.A., Bodytalk, ΒUSINESS CARE ΕΞΥΠΠ, Electra Designers of Hospitality, Comninos Xylas ΑΜΚΕ, Ergonomia, Flexopack, Grivalia Hospitality, Grivalia Management, HELLAGRO Α.Ε., Kärcher , LCI Law, Luna Splendida, MAT&PIL, miramira, Mobiak, NOISIS – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., Pink Woman, Politech Power, Rivulis, SEPHORA, SingularLogic, Telmaco

Ιωνίς ελαιόλαδο από τη NUTRIA AE, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ., Athenian Yachts Enterprises S.A., Bodytalk, ΒUSINESS CARE ΕΞΥΠΠ, Electra Designers of Hospitality, Comninos Xylas ΑΜΚΕ, Ergonomia, Flexopack, Grivalia Hospitality, Grivalia Management, HELLAGRO Α.Ε., Kärcher , LCI Law, Luna Splendida, MAT&PIL, miramira, Mobiak, NOISIS – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., Pink Woman, Politech Power, Rivulis, SEPHORA, SingularLogic, Telmaco Τους χορηγούς διανομής προωθητικού υλικού : 3ΑΛΦΑ, Always, ΑtLife της Petsiavas, Bayer/ Bepanthol®, To Borotalco της Bolton Hellas, Dimitra Fotou Jewelry, Ever Clean, ICTS Hellas Security Solutions, Izzy, MrPhone.gr, Neutrogena®, Pharmalead Vitorgan, PHARMASEPT, SpitiSpiti Property Management, VORWERK HELLAS, WILD SOULS

3ΑΛΦΑ, Always, ΑtLife της Petsiavas, Bayer/ Bepanthol®, To Borotalco της Bolton Hellas, Dimitra Fotou Jewelry, Ever Clean, ICTS Hellas Security Solutions, Izzy, MrPhone.gr, Neutrogena®, Pharmalead Vitorgan, PHARMASEPT, SpitiSpiti Property Management, VORWERK HELLAS, WILD SOULS Τους χορηγούς ειδών και υπηρεσιών: ΑΝΟΔΙΚΗ Services, ΤΥΠΕΤ, Allianz Ελλάδος, Clip News Α.Ε.,

ΑΝΟΔΙΚΗ Services, ΤΥΠΕΤ, Allianz Ελλάδος, Clip News Α.Ε., Electra Designers of Hospitality, Euronet Merchant Services Greece “epay”, Globe Williams International – Facility Services, Hard Rock Café Athens, ICC COURIER, MEGA GROUP SECURITY, Nevma, Operon IT Architects, SOS ΙΑΤΡΟΙ 1016

Τον χορηγό ενυδάτωσης: ΖΑΓΟΡΙ Φυσικό Μεταλλικό Νερό

ΖΑΓΟΡΙ Φυσικό Μεταλλικό Νερό Τον branding partner: The Weekend Agency

The Weekend Agency Τον buy & support partner: IL TOTO

IL TOTO Τους χορηγούς προμηθειών διοργάνωσης: Ε.Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ, DS Smith Hellas, Fitness Meals, forlabels AE. -Packaging Applications, Fylliana,το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων, στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα, Mailo’s – The Pasta Project, SKAG (Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.), UNIPAKHELLAS, Wellness Core

Ε.Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ, DS Smith Hellas, Fitness Meals, forlabels AE. -Packaging Applications, Fylliana,το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων, στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα, Mailo’s – The Pasta Project, SKAG (Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.), UNIPAKHELLAS, Wellness Core Τους χορηγούς επικοινωνίας : MAD, OPEN TV, Sfera 102.2, Music 89.2, Ελληνικός2, Nitro 98.6, Health Daily, jenny.gr, LadyLike, mad.gr, Queen.gr, reader.gr, _ROSA, Runner Magazine & www.runnermagazine.gr, SHAPE & shape.gr

MAD, OPEN TV, Sfera 102.2, Music 89.2, Ελληνικός2, Nitro 98.6, Health Daily, jenny.gr, LadyLike, mad.gr, Queen.gr, reader.gr, _ROSA, Runner Magazine & www.runnermagazine.gr, SHAPE & shape.gr Τους υποστηρικτές επικοινωνίας : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ Α.Ε..), Ο.ΣΥ. –Οδικές Συγκοινωνίες Μ.Α.Ε., Atrapos Media, e-daily.gr, Gazzetta Women, The Business Events Calendar

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ Α.Ε..), Ο.ΣΥ. –Οδικές Συγκοινωνίες Μ.Α.Ε., Atrapos Media, e-daily.gr, Gazzetta Women, The Business Events Calendar Τους υποστηρικτές προγράμματος Σ /Κ : ΑΠΛΕΣΟ – Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, Σύλλογος Όραμα Ελπίδας, Asimina Dourida, Batala Atenas, Fabric Republic, Fun Tour Games, Kiss my booth, Pilates by mandy, Maria Skordaki, DJ Pavlina, sipalma., TAMTOOM, Tumbao Fitness and Dance, Women’s Health First, Irini Tzedaki and ZIN members

ΑΠΛΕΣΟ – Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, Σύλλογος Όραμα Ελπίδας, Asimina Dourida, Batala Atenas, Fabric Republic, Fun Tour Games, Kiss my booth, Pilates by mandy, Maria Skordaki, DJ Pavlina, sipalma., TAMTOOM, Tumbao Fitness and Dance, Women’s Health First, Irini Tzedaki and ZIN members Τους συνεργάτες της δράσης «Η πόλη γιορτάζει μαζί μας»: Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη, Νομισματικό Μουσείο, Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά, Ο Τζίτζικας κι Μέρμηγκας, Bartesera, Hard Rock Café

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη, Νομισματικό Μουσείο, Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά, Ο Τζίτζικας κι Μέρμηγκας, Bartesera, Hard Rock Café Τους δωροθέτες: Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, Aroma Dryos Spa & Eco Hotel Μέτσοβο, ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Ελληνικός Κόσμος, Ζιγκοάλα, Θέατρο Αυλαία, ΘΕΑΤΡΟ RADAR, Κλακάζ, Κυψέλη Μελίσσια, Λυκόφως, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Νέα Οδός, Σερσέ Λα Φαμ, Το Σπίρτο, Φουάρ, Ψαροκόκκαλο Μελίσσια, ACTIVE SUNDAYS, Alas Resort Μονεμβασιά, Anemolia Mountain Resort Αράχωβα, Anna Maria Mazaraki, Ariadne Athens Skin Wellness, Ashtanga Yoga Athens 2002 / Ελευθερία Λαγουδάκη, Ateno Greek Cuisine, BIOAPTA, Blue Star Ferries |Attica group, BlueFish Vouliagmeni, Brazzo di Maina, CANAL KΠΙΣΝ, Celestyal, Character Jewels, Coral Hotel Αττική, Curves Cyprus Greece, Dexamenes Seaside Hotel, Diesblon, Dimitra Fotou Jewelry, DK Skinhall, Elia Ermou Athens Hotel, Elia Island Resort, Epirus Palace Ιωάννινα, Esperia Group Ammades All Suites Beach Hotel & Spa, Fujifilm Hellas, Gandhi’s Cup of Tea Yoga & Pilates Studio, Gems of Pinakates, GetAp Studio, Grand Hyatt Athens, Green Park, Hair Goals Anna Vouzouneraki, Hard Rock Café Athens, Herve Restaurant, Hondos Center, Hotel Grande Bretagne, HotelBrain, IMEL Professional, In[n]Athens, K.BADOUVAS S.A., Κastalia Hotel Δελφοί, Kastelorizo Group, King George Hotel, Koko Di Alma by Anny Almasidou, KOKKORIS OPTICS, Kymi Palace Εύβοια, KYNISKA HOTELS, La Vaca Loca, Lazaro |Voulgarakis Group, Lecadin Hotel & Resort Καρπενήσι, Likouresi Village Chalet Καρπενήσι, Luna Splendida, LVJ La Vie Jewelry, Mayor Hotels & Resorts, MEDIDROPS, MEIGMA, Messinian Spa, Metropolitan Pearl Boutique Hotel, MMShowroom, MONTANEMA Λ.Πλαστήρα, MORCOS REAL ESTATE, Nataraja Yoga Dance Center, Nikki Beach Porto Heli, NIKO Seaside Resort MGALLERY, Ortigia |Voulgarakis Group, PORTOHELI AKS HOTELS, PRATYAHARA YOGA, Radisson Blu, SAY HOTEL (Nobilis), Seahorse Dive Center, SPAradise, Spiros & Vasilis, Spiti Yoga, SYMMETRIA®, Tabula Rasa, The Margi, The Ranch Κορινθία, To Rini Δίπλα στο Μουσείο, Tzouma Clinic, VOULGARIS HOSPITALITY

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, Aroma Dryos Spa & Eco Hotel Μέτσοβο, ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Ελληνικός Κόσμος, Ζιγκοάλα, Θέατρο Αυλαία, ΘΕΑΤΡΟ RADAR, Κλακάζ, Κυψέλη Μελίσσια, Λυκόφως, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Νέα Οδός, Σερσέ Λα Φαμ, Το Σπίρτο, Φουάρ, Ψαροκόκκαλο Μελίσσια, ACTIVE SUNDAYS, Alas Resort Μονεμβασιά, Anemolia Mountain Resort Αράχωβα, Anna Maria Mazaraki, Ariadne Athens Skin Wellness, Ashtanga Yoga Athens 2002 / Ελευθερία Λαγουδάκη, Ateno Greek Cuisine, BIOAPTA, Blue Star Ferries |Attica group, BlueFish Vouliagmeni, Brazzo di Maina, CANAL KΠΙΣΝ, Celestyal, Character Jewels, Coral Hotel Αττική, Curves Cyprus Greece, Dexamenes Seaside Hotel, Diesblon, Dimitra Fotou Jewelry, DK Skinhall, Elia Ermou Athens Hotel, Elia Island Resort, Epirus Palace Ιωάννινα, Esperia Group Ammades All Suites Beach Hotel & Spa, Fujifilm Hellas, Gandhi’s Cup of Tea Yoga & Pilates Studio, Gems of Pinakates, GetAp Studio, Grand Hyatt Athens, Green Park, Hair Goals Anna Vouzouneraki, Hard Rock Café Athens, Herve Restaurant, Hondos Center, Hotel Grande Bretagne, HotelBrain, IMEL Professional, In[n]Athens, K.BADOUVAS S.A., Κastalia Hotel Δελφοί, Kastelorizo Group, King George Hotel, Koko Di Alma by Anny Almasidou, KOKKORIS OPTICS, Kymi Palace Εύβοια, KYNISKA HOTELS, La Vaca Loca, Lazaro |Voulgarakis Group, Lecadin Hotel & Resort Καρπενήσι, Likouresi Village Chalet Καρπενήσι, Luna Splendida, LVJ La Vie Jewelry, Mayor Hotels & Resorts, MEDIDROPS, MEIGMA, Messinian Spa, Metropolitan Pearl Boutique Hotel, MMShowroom, MONTANEMA Λ.Πλαστήρα, MORCOS REAL ESTATE, Nataraja Yoga Dance Center, Nikki Beach Porto Heli, NIKO Seaside Resort MGALLERY, Ortigia |Voulgarakis Group, PORTOHELI AKS HOTELS, PRATYAHARA YOGA, Radisson Blu, SAY HOTEL (Nobilis), Seahorse Dive Center, SPAradise, Spiros & Vasilis, Spiti Yoga, SYMMETRIA®, Tabula Rasa, The Margi, The Ranch Κορινθία, To Rini Δίπλα στο Μουσείο, Tzouma Clinic, VOULGARIS HOSPITALITY Τα 745 μέλη της εθελοντικής μας ομάδας που βοήθησαν για τη διεξαγωγή του αγώνα!

Ευχαριστούμε τη Μαρία Κωνσταντάκη που για ακόμα μια χρονιά ήταν δίπλα μας, εθελοντικά, ως παρουσιάστρια της φετινής διοργάνωσης.

Πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε όλους εσάς που για ακόμα μια χρονιά ήσασταν δίπλα μας στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού!

Χορηγοί επικοινωνίας: MAD, Mad.gr