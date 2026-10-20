Corporate News 20.10.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποιεί δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

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Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει στην Πλατεία Συντάγματος δωρεάν δράση ενημέρωσης και πρόληψης, με κλινική εξέταση μαστού
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού τον Οκτώβριο.
  • Στις 23 Οκτωβρίου 2026, θα γίνει δράση στην Πλατεία Συντάγματος με δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης.
  • Η δράση περιλαμβάνει κλινική εξέταση, εκπαίδευση αυτοεξέτασης και συνταγογράφηση εξετάσεων.
  • Παρέχεται ενημέρωση για παράγοντες κινδύνου και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να διαδώσει ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης και έμπρακτης υποστήριξης προς όλες τις γυναίκες. Η Κινητή Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ. ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού, θα πραγματοποιήσει ανοιχτή προς το κοινό δράση, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, από τις 09:00 έως τις 14:00, στην Πλατεία Συντάγματος (πλησίον σταθμού Μετρό).

ellinikos erythros stavros karkinos mastos (1)

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ. θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και ενημέρωσης στο κοινό. Συγκεκριμένα, η δράση περιλαμβάνει:

  • Κλινική εξέταση (ψηλάφηση) μαστού από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών ευρημάτων.
  • Βιωματική εκπαίδευση στην τεχνική της αυτοεξέτασης του μαστού, με τη χρήση ειδικών εκπαιδευτικών προπλασμάτων, ώστε οι συμμετέχουσες να εξοικειωθούν με τη σωστή τεχνική και τη σημασία της αυτοφροντίδας.
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις ενδεδειγμένες ιατρικές οδηγίες.

ellinikos erythros stavros karkinos mastos (1)

Παράλληλα, θα παρέχεται στοχευμένη ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου, τη σημασία του τακτικού προληπτικού ελέγχου και τον καθοριστικό ρόλο της πρώιμης ανίχνευσης. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα επιδιώκεται η διασύνδεση των ατόμων με πιθανά ευρήματα με αρμόδιες δημόσιες δομές υγείας για περαιτέρω διερεύνηση και συνέχεια της φροντίδας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί το κοινό να συμμετάσχει στη δράση, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη, η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την προστασία της υγείας.

«Η πρόληψη είναι δύναμη!» Ενημερώνομαι – Εκπαιδεύομαι – Φροντίζω τον εαυτό μου!

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