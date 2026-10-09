Shopping List: Τα foundation με βάση το νερό που αξίζει να ανακαλύψεις

Όσα αξίζει να γνωρίζεις για τη δημοφιλή τάση στο μακιγιάζ και τις επιλογές που ταιριάζουν σε διαφορετικούς τύπους επιδερμίδας

Με μια ματιά Τα water-based foundations έχουν βάση το νερό, προσφέρουν ανάλαφρη αίσθηση και φυσικό αποτέλεσμα.

Η υφή τους είναι λεπτόρρευστη, διευκολύνει την εφαρμογή και επιτρέπει ελαφριά έως μέτρια κάλυψη.

Διαφέρουν από τα silicone-based foundations στην υφή και το τελείωμα, προσφέροντας πιο φυσική όψη.

Ταιριάζουν σε διάφορους τύπους επιδερμίδας, ανάλογα με τα επιπλέον συστατικά και το τελείωμά τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το μακιγιάζ αλλάζει κατεύθυνση και η φυσικότητα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Η επιδερμίδα δεν χρειάζεται να δείχνει τέλεια καλυμμένη για να δείχνει όμορφη. Αντίθετα, η σύγχρονη προσέγγιση θέλει το δέρμα να διατηρεί τη φρεσκάδα, τη ζωντάνια και την πραγματική υφή του, χωρίς το makeup να δημιουργεί μια βαριά ή υπερβολικά επεξεργασμένη εικόνα.

Σε αυτή τη φιλοσοφία έρχονται να προστεθούν τα water-based foundations, δηλαδή τα foundation με βάση το νερό. Οι ανάλαφρες συνθέσεις τους προσφέρουν ομοιόμορφο αποτέλεσμα, ενώ απλώνονται εύκολα και αφήνουν μια πιο φυσική αίσθηση στην επιδερμίδα. Το ζητούμενο δεν είναι να καλύψεις κάθε ατέλεια, αλλά να αναδείξεις τον τόνο του δέρματός σου, διατηρώντας την όψη του όσο το δυνατόν πιο φρέσκια.

Τι είναι το water-based foundation;

Πρόκειται για ένα υγρό foundation στο οποίο το νερό αποτελεί το βασικό συστατικό και συνήθως βρίσκεται ψηλά στη λίστα των συστατικών της σύνθεσης. Η υφή του είναι συχνά λεπτόρρευστη, γεγονός που διευκολύνει την εφαρμογή και επιτρέπει τη δημιουργία ενός αποτελέσματος που μοιάζει περισσότερο με φυσική επιδερμίδα παρά με μια επιπλέον στρώση μακιγιάζ.

Σε αντίθεση με αρκετές πιο πλούσιες συνθέσεις, τα συγκεκριμένα foundation μπορούν να προσφέρουν ελαφριά έως μεσαία κάλυψη, χωρίς να βαραίνουν την όψη του προσώπου. Αν θέλεις μεγαλύτερη κάλυψη, μπορείς να εφαρμόσεις επιπλέον λεπτές στρώσεις στα σημεία που το χρειάζονται, αντί να χρησιμοποιήσεις μεγάλη ποσότητα προϊόντος από την αρχή.

Αξίζει, ωστόσο, να γνωρίζεις πως η παρουσία νερού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα foundation δεν περιέχει έλαια ή σιλικόνες. Για να καταλάβεις πώς συμπεριφέρεται μια σύνθεση, χρειάζεται να εξετάσεις συνολικά τα συστατικά και το τελείωμά της.

Water-based ή silicone-based foundation: Ποια είναι η διαφορά;

Η βασική διαφορά βρίσκεται στη σύνθεση, στην υφή και στο αποτέλεσμα που αφήνει κάθε προϊόν. Τα water-based foundations έχουν συχνά πιο ανάλαφρη και ρευστή υφή, με φυσικό τελείωμα που μπορεί να κυμαίνεται από δροσερό και φωτεινό έως πιο ματ, ανάλογα με τη φόρμουλα.

Από την άλλη πλευρά, τα silicone-based foundations αξιοποιούν συστατικά όπως οι σιλικόνες, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το προϊόν να απλωθεί ομοιόμορφα, να εξομαλύνει οπτικά την υφή της επιδερμίδας και να προσφέρει πιο λείο αποτέλεσμα. Ορισμένες συνθέσεις τους διαθέτουν επίσης μεγαλύτερη διάρκεια ή πιο σταθερή κάλυψη.

Δεν υπάρχει, επομένως, μία επιλογή που να υπερέχει σε όλες τις περιπτώσεις. Αν προτιμάς ένα διακριτικό, φυσικό makeup look, ένα water-based foundation μπορεί να ανταποκριθεί ιδανικά στις ανάγκες σου. Αν αναζητάς πιο έντονη κάλυψη και ένα ομοιόμορφο, σχεδόν βελούδινο τελείωμα, μια σύνθεση με βάση τη σιλικόνη ίσως σε εξυπηρετήσει περισσότερο.

Σε ποιους τύπους επιδερμίδας ταιριάζει;

Ένα από τα πλεονεκτήματα των water-based foundations είναι ότι μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ανάγκες, ανάλογα πάντα με τα συστατικά και το τελικό τους αποτέλεσμα.

Αν έχεις ξηρή ή αφυδατωμένη επιδερμίδα, μπορείς να αναζητήσεις συνθέσεις που περιέχουν ενυδατικά συστατικά, όπως γλυκερίνη ή υαλουρονικό οξύ. Αυτά συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας και μπορούν να βοηθήσουν το makeup να δείχνει πιο φρέσκο, χωρίς να τονίζει τόσο εύκολα τις ξηρές περιοχές. Η σωστή προετοιμασία του δέρματος πριν από την εφαρμογή παραμένει σημαντική.

Αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα, μια λεπτόρρευστη σύνθεση χωρίς πολλά έλαια μπορεί να σου προσφέρει άνετη εφαρμογή, χωρίς την αίσθηση ενός βαριού στρώματος προϊόντος. Αναζήτησε, αν αυτό είναι το ζητούμενό σου, φόρμουλες με συστατικά που βοηθούν στον έλεγχο της λιπαρότητας και προτίμησε ένα τελείωμα που δεν ενισχύει τη γυαλάδα. Το γεγονός ότι ένα foundation έχει ως βάση το νερό, πάντως, δεν εγγυάται από μόνο του ότι θα είναι κατάλληλο για λιπαρό δέρμα.

Αν έχεις μεικτή επιδερμίδα, μπορείς να επιλέξεις ένα foundation με φυσικό τελείωμα και να προσαρμόσεις την ποσότητα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής του προσώπου. Μια μικρή ποσότητα πούδρας στη ζώνη Τ μπορεί να βοηθήσει, εφόσον θέλεις να περιορίσεις τη γυαλάδα.

Αν προτιμάς ένα no-makeup makeup look, τα συγκεκριμένα foundation αποτελούν μια ενδιαφέρουσα επιλογή, καθώς μπορούν να εξισορροπήσουν τον τόνο της επιδερμίδας χωρίς να καλύπτουν πλήρως τη φυσική της υφή.

Πώς να πετύχεις ένα φυσικό αποτέλεσμα

Ξεκίνησε με καθαρή επιδερμίδα και χρησιμοποίησε μια ενυδατική κρέμα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Άφησέ τη να απορροφηθεί πριν προχωρήσεις στο μακιγιάζ, ώστε τα προϊόντα να απλωθούν πιο ομοιόμορφα.

Εφάρμοσε μικρή ποσότητα foundation στο κέντρο του προσώπου και άπλωσέ την προς τα έξω με τα δάχτυλα, ένα νωπό σφουγγαράκι ή ένα πινέλο. Πρόσθεσε προϊόν μόνο στα σημεία όπου χρειάζεσαι περισσότερη κάλυψη, όπως γύρω από τη μύτη ή σε περιοχές με ανομοιόμορφο τόνο.

Αν θέλεις να διατηρήσεις τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας, απόφυγε την υπερβολική ποσότητα πούδρας σε όλο το πρόσωπο. Εφάρμοσέ τη τοπικά, όπου είναι απαραίτητο, και ολοκλήρωσε το look με προϊόντα που ενισχύουν τη φρεσκάδα χωρίς να δημιουργούν ένα υπερβολικά βαρύ αποτέλεσμα.

5 προϊόντα που θα αγαπήσεις:

1. Korres/Natural Sheer Foundation

2. L’Oréal Paris/ True Match Foundation

3. NYX PROFESSIONAL MAKEUP/ WONDER FOUNDATION

4. MAC Cosmetics/ Studio Waterweight SPF 30 Foundation

5. LANCÔME/ TEINT MIRACLE FOUNDATION

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