Celeb News 08.10.2026

«Προσπαθεί να την ελέγξει»: Οι νέες αιχμές κατά του Brad Pitt από τη δικηγόρο της Angelina Jolie

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Η δικηγόρος της Angelina Jolie κατηγορεί τον Brad Pitt για «παρενόχληση» και προσπάθεια ελέγχου, μετά την απόρριψη δικαστικού αιτήματός του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η δικηγόρος της Angelina Jolie κατηγορεί τον Brad Pitt για "παρενόχληση" και προσπάθεια ελέγχου της αφήγησης.
  • Δικαστής απέρριψε αίτημα Pitt για οικονομικά στοιχεία της Jolie, αλλά του επέτρεψε να τα επαναφέρει υπό προϋποθέσεις.
  • Η Jolie ισχυρίζεται ότι ανέστειλε την καριέρα της και παραιτήθηκε από απολαβές μετά τον χωρισμό τους.
  • Η πλευρά της Jolie θεωρεί τη διαμάχη για τα οικονομικά στοιχεία σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητάς της.
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Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Angelina Jolie και του Brad Pitt, που έχει απασχολήσει τα διεθνή ΜΜΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα, φτάνει σε νέα κορύφωση με αιχμηρές κατηγορίες από την πλευρά της ηθοποιού. Η δικηγόρος της Angelina Jolie, σε δήλωσή της, κατηγόρησε τον Brad Pitt ότι επιδιώκει «παρενόχληση» και προσπαθεί να ελέγξει την αφήγηση της υπόθεσής τους, μετά από μια δικαστική απόφαση που έκρινε υπέρ της Angelina Jolie.

Η Angelina Jolie με μαύρο φόρεμα σε εκδήλωση του Hollywood, αναδεικνύοντας την επιδραστική της παρουσία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκεκριμένα, ένας δικαστής απέρριψε την Τρίτη το αίτημα του Brad Pitt να υποχρεωθεί η Angelina Jolie να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία. Ωστόσο, ο 62χρονος ηθοποιός έλαβε την άδεια να επαναφέρει τα αιτήματά του εάν προκύψουν στοιχείa σχετικά με το «εισόδημα ή την οικονομική κατάσταση» της Angelina Jolie από το 2017 έως το 2019 κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του Daily Mail. Τα εν λόγω αιτήματα κατατέθηκαν μετά από ισχυρισμούς της 51χρονης Angelina Jolie ότι είχε «σε μεγάλο βαθμό αναστείλει την καριέρα της» και είχε «παραιτηθεί από ετήσιες απολαβές» μετά τον χωρισμό τους το 2016.

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Η δικηγόρος της Angelina Jolie, σε μια άμεση και αιχμηρή δήλωση που παραχώρησε στο Daily Mail, επέκρινε δριμύτατα το αίτημα του Brad Pitt, χαρακτηρίζοντάς το ως «την τελευταία εκδήλωση των προσπαθειών του να την ελέγξει και να ελέγξει τις αφηγήσεις σε αυτή την υπόθεση». Πρόσθεσε: «Αυτό που θέλει η Angelina και ήθελε πάντα είναι να διαχωρίσει την προσωπική και οικονομική της ζωή από τον πρώην σύζυγό της».

Η Angelina Jolie, ο Brad Pitt και ο γιος τους Maddox σε επίσημη εκδήλωση.
Η Angelina Jolie και ο Brad Pitt ποζάρουν μαζί με τον γιο τους, Maddox, σε επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Η νομική εκπρόσωπος της Angelina Jolie συνέχισε, τονίζοντας ότι αντί ο Brad Pitt να πράξει το σωστό και να την εξαγοράσει σε συμφωνημένη τιμή, «την τελευταία στιγμή προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την αποχώρησή της από την Miraval ως μοχλό πίεσης για να την αναγκάσει να υπογράψει μια συμφωνία μη αποκάλυψης (NDA) για να καλύψει την κακοποίησή της και των παιδιών τους. Αυτό είναι το θέμα αυτής της υπόθεσης, όχι το προσωπικό της εισόδημα από πέντε χρόνια πριν πουλήσει το μερίδιό της».

 

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης

Οι νομικοί σύμβουλοι του Brad Pitt είχαν ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά της Angelina Jolie, μετά τους ισχυρισμούς της ότι είχε μείνει «χωρίς απολαβές για χρόνια» μετά τον χωρισμό τους. Η Angelina Jolie φέρεται να είχε συμφωνήσει να προσκομίσει οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2017 έως 2021, αλλά φαίνεται να παρέδωσε μόνο έγγραφα για τα έτη 2020 και 2021.

Ο Brad Pitt εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί, προμοτάροντας το νέο του trailer ως Cliff Booth.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δικηγόροι του Brad Pitt ζήτησαν πρόσφατα από το δικαστήριο να διατάξει την Angelina Jolie να προσκομίσει έγγραφα που να δείχνουν το εισόδημά της από το 2017 έως το 2019, υποστηρίζοντας ότι είχε αποκρύψει συγκεκριμένα οικονομικά έγγραφα, παρόλο που είχε συμφωνήσει να τα παραδώσει.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έχει εξετάσει το Daily Mail, η πλευρά του Brad Pitt ισχυρίζεται ότι η Angelina Jolie «ανέστειλε την καριέρα της, παραιτούμενη από ετήσιες απολαβές» μετά τον χωρισμό τους το 2016, και ότι ο Brad Pitt κατείχε «σημαντική επιρροή και έλεγχο» επί αυτής, εν μέρει λόγω της οικονομικής της κατάστασης εκείνη την περίοδο. Η Angelina Jolie, όπως αναφέρεται, κατέληξε το 2019 στην ανάγκη να πουλήσει το μερίδιό της στην Château Miraval για να αποκτήσει «οικονομική ανεξαρτησία» από αυτόν.

Ο Brad Pitt στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πλευρά του Brad Pitt ισχυρίζεται επίσης ότι η Angelina Jolie απέρριψε μια πρόταση να δηλώσει ότι δεν βρισκόταν υπό «οικονομική πίεση» πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και ότι ο πρώην σύζυγός της δεν άσκησε «οικονομικό εξαναγκασμό» πάνω της μεταξύ 2017 και 2019. Η Angelina Jolie, από την άλλη πλευρά, είχε αντικρούσει προηγουμένως τους ισχυρισμούς του Brad Pitt, υποστηρίζοντας ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις της σχετικά με την «οικονομική ανεξαρτησία» και ότι είχε ήδη παράσχει οικονομικά στοιχεία, παρόλο που δεν είχε «καμία υποχρέωση να το πράξει».

Η ηθοποιός με μακριά ξανθά μαλλιά και μαύρο φόρεμα σε εκδήλωση, αποχαιρετά την έπαυλη στο Los Feliz.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η διαμάχη τους για τα οικονομικά στοιχεία, ειδικά για την περίοδο 2017-2019, θεωρείται από την πλευρά της Angelina Jolie ως «σοβαρή παραβίαση» των δικαιωμάτων της στην ιδιωτικότητα.

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ANGELINA JOLIE Brad Pitt
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