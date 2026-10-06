Νέα ανατροπή στη δικαστική διαμάχη της Halle Berry με τον Olivier Martinez για την επιμέλεια τους παιδιού τους

Με μια ματιά Η Halle Berry προσφεύγει ξανά στη δικαιοσύνη για την επιμέλεια του 12χρονου γιου της, Maceo.

Η Berry ισχυρίζεται ότι ο γιος της επιστρέφει θυμωμένος και επιθετικός από τον πατέρα του, υιοθετώντας τις θέσεις του.

Ο Olivier Martinez κατηγορεί την Berry για σωματική επίθεση στον γιο τους, κάτι που η ίδια απορρίπτει.

Το δικαστήριο έχει ορίσει προσωρινό πρόγραμμα επικοινωνίας και η Berry ζητά την επαναφορά της κοινής επιμέλειας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες και επώδυνες δικαστικές διαμάχες στην ιστορία της showbiz φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Η 60χρονη σταρ Halle Berry βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, προσφεύγοντας εκ νέου στη δικαιοσύνη με σκοπό να ανακτήσει τον έλεγχο και τη συνεπιμέλεια του 12χρονου γιου της, Maceo, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Olivier Martinez. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στην προσωρινή αλλαγή του καθεστώτος επιμέλειας, η οποία είχε παραχωρηθεί στον Γάλλο ηθοποιό μετά από εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες που διατύπωσε εκείνος σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Στα νέα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το περιοδικό People, η Halle Berry περιγράφει με μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία επιστρέφει το παιδί της από το σπίτι του πατέρα του. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποστηρίζει ότι ο Maceo γυρίζει πίσω «θυμωμένος και επιθετικός» απέναντί της, υιοθετώντας πλήρως τις θέσεις και τις απόψεις του Olivier Martinez γύρω από τις ιδιωτικές διαφωνίες των γονιών του. Η ίδια τονίζει ότι η άρνηση του πρώην συζύγου της να συνεργαστεί στις εκπαιδευτικές και ψυχολογικές ανάγκες του ανηλίκου έχει επηρεάσει αρνητικά την ευημερία του, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του δικαστηρίου.

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Βασικό αίτημα της Halle Berry είναι να επανέλθει σε ισχύ η αρχική συμφωνία του Αυγούστου του 2023, η οποία όριζε από κοινού συνεπιμέλεια, αλλά και να διατηρήσει η ίδια τη δυνατότητα λήψης της τελικής απόφασης σε περίπτωση διαφωνίας. Παράλληλα, ζητά να υποχρεωθεί ο 60χρονος Olivier Martinez να συμμετέχει στις συνεδρίες θεραπείας που έχουν ήδη οριστεί, ώστε να εξμαλυνθεί η μεταξύ τους ένταση. Ετοιμάσου να διαβάσεις όλες τις λεπτομέρειες για το σκοτεινό παρασκήνιο, τις σοκαριστικές κατηγορίες σωματικής βίας και το αυστηρό πρόγραμμα επικοινωνίας που ισχύει αυτή τη στιγμή.

Οι σοκαριστικές καταγγελίες του Olivier Martinez για σωματική βία

Η πλευρά του Olivier Martinez ζητά την πλήρη απόρριψη του αιτήματος της ηθοποιού, ισχυριζόμενη ότι τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ λόγω «άμεσης απειλής» για τον γιο τους. Ο Γάλλος ηθοποιός ισχυρίζεται ότι στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Halle Berry επιτέθηκε στον Maceo ενώ εκείνος έπαιζε φορώντας ακουστικά, σπρώχνοντάς τον και βάζοντας τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό, κάνοντας λόγο για προηγούμενες περιπτώσεις σωματικής, λεκτικής και συναισθηματικής κακοποίησης, τις οποίες η πλευρά της ηθοποιού απορρίπτει ως αβάσιμες.

Το προσωρινό πρόγραμμα επικοινωνίας και η στάση του δικαστηρίου

Μετά τις καταγγελίες, το δικαστήριο προχώρησε σε προσωρινή τροποποίηση του προγράμματος, επιτρέποντας στην Halle Berry να βλέπει τον Maceo τις ημέρες Δευτέρα και Τρίτη από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, καθώς και το Σαββατοκύριακο τις ίδιες ώρες. Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Olivier Martinez για τακτικό έλεγχο της νηφαλιότητας της ηθοποιού, επικαλούμενο ανεπαρκείς πληροφορίες. Η Halle Berry από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ο πρώην σύζυγός της ενθαρρύνει το παιδί να παίρνει αποφάσεις μόνο του για το σχολείο ή το ποδόσφαιρο, παρακάμπτοντας τους γονεϊκούς κανόνες.

Το οικονομικό υπόβαθρο και το πολυετές διαζύγιο των 8 ετών

Η σχέση των δύο ηθοποιών υπήρξε επεισοδιακή από την πρώτη στιγμή, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται μόλις το 2023, έπειτα από σχεδόν οκτώ χρόνια εξαντλητικών δικαστικών διαμαχών. Στο πλαίσιο της τότε συμφωνίας, η Halle Berry είχε δεχτεί να καταβάλλει στον Olivier Martinez το ποσό των 8.000 δολαρίων μηνιαίως ως διατροφή για το παιδί, καθώς και ένα πρόσθετο ποσοστό 4,3% επί οποιουδήποτε εισοδήματός της ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Η νέα αυτή δικαστική τροπή αποδεικνύει ότι οι οικονομικές και γονεϊκές ισορροπίες παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.

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