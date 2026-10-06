Celeb World 06.10.2026

«Για πάντα μαζί»: Ο Justin Timberlake και η Jessica Biel γιόρτασαν 14 χρόνια γάμου

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Δες τις γλυκές αναρτήσεις του Justin Timberlake και της Jessica Biel για την 14η επέτειο γάμου τους, με σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Justin Timberlake και η Jessica Biel γιόρτασαν 14 χρόνια γάμου με αναρτήσεις στο Instagram.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε σπάνιες προσωπικές στιγμές, φωτογραφίες και βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους.
  • Ο Timberlake αφιέρωσε συγκινητικές αναρτήσεις στην σύζυγό του και τους γιους τους.
  • Η Biel δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες, επαινώντας τον Timberlake για τον ρόλο του ως πατέρας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 14η επέτειος γάμου του Justin Timberlake και της Jessica Biel ήταν η αφορμή για το διάσημο ζευγάρι να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους σπάνιες στιγμές από την προσωπική τους ζωή. Οι δύο σταρ, μέσω ξεχωριστών αναρτήσεων στο Instagram, δημοσίευσαν φωτογραφίες που τους δείχνουν να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής θαλπωρής, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη δυνατή τους σχέση.

Η Jessica Biel με πορτοκαλί σατέν φόρεμα δίπλα στον Justin Timberlake με γκρι κοστούμι σε εξωτερικό χώρο.
https://www.instagram.com/justintimberlake

Ο Justin Timberlake, 45 ετών, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο όπου το ζευγάρι κρατιέται χέρι-χέρι σε έναν δρόμο πόλης, συνοδευόμενο από το τραγούδι «How sweet it is (To be loved by you)» του James Taylor. Στη συνέχεια, παρουσίασε μια αστεία φωτογραφία της Jessica Biel, 44 ετών, να φοράει μια μάσκα κόκκινου φωτός, σχολιάζοντας: «Το αγαπημένο μου πρόσωπο σε κάθε ζωή», με μουσική υπόκρουση το κλασικό «She’s a bad mama jama (She’s built, she’s stacked)» του Carl Carlton.

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Το αφιέρωμα του τραγουδιστή συνεχίστηκε με μια συγκινητική εικόνα όπου η Biel αγκαλιάζει τον μικρότερο γιο τους, Phineas, 6 ετών, ενώ ο Timberlake τοποθετεί απαλά το χέρι του στην πλάτη του μεγαλύτερου γιου τους, Silas, 11 ετών. Η λεζάντα έγραφε «και η καλύτερη μαμά», ενώ η ανάρτηση ολοκληρώθηκε με μια χαμογελαστή φωτογραφία της Biel να αγκαλιάζει τον Timberlake από πίσω, με την περιγραφή «14 χρόνια πέρασαν. Για πάντα μαζί».

https://www.instagram.com/justintimberlake
https://www.instagram.com/justintimberlake

Από την πλευρά της, η Jessica Biel αναδημοσίευσε την ίδια φωτογραφία με τα χέρια πιασμένα, αλλά και ένα παλαιότερο στιγμιότυπο του ζευγαριού όπου εκείνη χαμογελά δείχνοντας το σήμα της ειρήνης, συνοδευόμενο από το μήνυμα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου @justintimberlake ❤️». Επίσης, έδωσε τα εύσημα στον τραγουδιστή για τον ρόλο του ως πατέρας, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του να βρίσκεται στις πίστες του σκι με τα αγόρια, γράφοντας «Ο καλύτερος μπαμπάς». Η ανάρτησή της έκλεισε με μια γλυκιά φωτογραφία της να φιλά τον Timberlake στο μάγουλο και την φράση «Σ’ αγαπώ ❤️».

Η Jessica Biel σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/jessicabiel/

Το ιστορικό της σχέσης τους

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2007, χώρισε για σύντομο διάστημα τον Μάρτιο του 2011, αλλά επανασυνδέθηκε αργότερα την ίδια χρονιά. Αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2011 και παντρεύτηκαν στην Ιταλία τον Οκτώβριο του 2012. Ο Justin Timberlake έχει πραγματοποιήσει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις μετά το τέλος της παγκόσμιας περιοδείας του «Forget tomorrow world tour» για το άλμπουμ του «Everything I thought it was».

https://www.instagram.com/justintimberlake
https://www.instagram.com/justintimberlake

Ωστόσο, έχει κάνει κάποιες εκπλήξεις, όπως η εμφάνισή του στην εκδήλωση Recording Academy Honors Black Music Collective τον Ιανουάριο, καθώς και η συμμετοχή του στην εμφάνιση του Don Toliver στο Μαϊάμι τον Αύγουστο, ενώ τον περασμένο μήνα τραγούδησε στο πλευρό του Jay-Z στο Παρίσι, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του άλμπουμ «Reasonable doubt». Επιπλέον, ο Timberlake συμμετέχει στο νέο άλμπουμ του Quavo, «QRÖMELIFE», στο τραγούδι «House Music».

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Jessica Biel JUSTIN TIMBERLAKE
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