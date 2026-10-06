Μαίρη Χρονοπούλου: 3 χρόνια από την απώλεια της θρυλικής ντίβας του ελληνικού σινεμά

Από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου μέχρι τις τελευταίες της στιγμές, θυμόμαστε τη ζωή και η πορεία της Μαίρης Χρονοπούλου

Με μια ματιά Η Μαίρη Χρονοπούλου, εμβληματική ηθοποιός του ελληνικού σινεμά, έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 90 ετών.

Η ηθοποιός διέθετε ευρύ ερμηνευτικό φάσμα, υποδυόμενη επιτυχώς διάφορους χαρακτήρες σε εμπορικές ταινίες και έργα δημιουργών.

Η Μαίρη Χρονοπούλου έδωσε μάχες για την προσωπική της ελευθερία και ανεξαρτησία, ζώντας τον έρωτα με τους δικούς της όρους.

Άφησε όλη της την περιουσία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και ακολούθησε τελετή αποτέφρωσης, όπως ήταν η τελευταία της επιθυμία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ημέρα που η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη Μαίρη Χρονοπούλου, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάματος. Η σπουδαία ηθοποιός, που μεσουράνησε στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά, έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 90 ετών, μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε στο σπίτι της και νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Η Μαίρη Χρονοπούλου δεν ήταν απλώς μια ταλαντούχα ηθοποιός. Ήταν μια ολόκληρη εποχή, μια γυναίκα με μοναδική παρουσία, εκρηκτικό ταμπεραμέντο και απαράμιλλη φινέτσα. Η ικανότητά της να υποδύεται με την ίδια ευκολία τη μοιραία γυναίκα, τη δυναμική ντάμα, την ευαίσθητη ηρωίδα ή την κωμική πρωταγωνίστρια, την καθιέρωσε ως μια από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Η ερμηνεία της κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα, από τις εμπορικές ταινίες μέχρι τα έργα δημιουργών όπως ο Θόδωρος Αγγελόπουλος.

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Γεννημένη στην Αθήνα το 1933, η Μαίρη Χρονοπούλου ξεκίνησε την καριέρα της από το θέατρο, τον κινηματογράφο και το τραγούδι. Η πρώτη της επαφή με την κινηματογραφική οθόνη ήταν το 1954, ως κομπάρσος στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα» της Φίνος Φιλμ. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1958, συμμετείχε στο «Τελευταίο Ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη. Ωστόσο, η δεκαετία του ’60 σηματοδότησε την εκτόξευσή της στη φήμη.

Η επιβλητική της παρουσία, η χαρακτηριστική βελούδινη φωνή της, η κομψότητά της και το εκφραστικό της βλέμμα την ανέδειξαν σε ιδανική πρωταγωνίστρια δίπλα σε σπουδαίους συναδέλφους της, όπως ο Νίκος Κούρκουλος, ο Φαίδωνας Γεωργίτσης, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Γιώργος Φούντας, ο Αλέκος Αλεξανδράκης και ο Κώστας Καζάκος.

Μια από τις πιο εμβληματικές της ερμηνείες ήταν στα «Κόκκινα Φανάρια» του Βασίλη Γεωργιάδη, μια ταινία που είχε βραβευτεί και είχε προταθεί για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας το 1964. Ακολούθησαν δεκάδες επιτυχημένες ταινίες, όπως τα «Πολύ Αργά για Δάκρυα», «Οι Αδίστακτοι», «Κοινωνία Ώρα Μηδέν», «Η Λεωφόρος του Μίσους» και «Ορατότης Μηδέν», ταινίες που άφησαν εποχή στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Η ηθοποιός που τόλμησε να πειραματιστεί

Η Μαίρη Χρονοπούλου δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν συγκεκριμένο τύπο ρόλου. Ακόμη και στην κορυφή της δόξας της, τόλμησε να δοκιμάσει διαφορετικούς χαρακτήρες, αποδεικνύοντας το ευρύ ερμηνευτικό της εύρος. Η συνεργασία της με τον σπουδαίο σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο στις ταινίες «Κυνηγοί» και «Ταξίδι στα Κύθηρα» ανέδειξε μια άλλη, πιο σύνθετη πλευρά της υποκριτικής της δεινότητας.

Η αφοσίωσή της στην τέχνη αναγνωρίστηκε ποικιλοτρόπως. Το 1987, απέσπασε το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στα «Παιδιά της Χελιδόνας». Αργότερα, τον Ιούνιο του 2021, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου την τίμησε με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα Βραβεία Ίρις. Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Μαίρη Χρονοπούλου δήλωσε συγκινημένη: «Τον κινηματογράφο τον λάτρεψα από την πρώτη στιγμή κι αυτός με αγάπησε με τη σειρά του». Με το γνωστό της χιούμορ, πρόσθεσε: «Δείξτε μου έναν άνθρωπο που να μην του αρέσει να παίρνει βραβεία και θα σας δείξω έναν μεγάλο ψεύτη».

Ένα από τα πιο λαμπερά κεφάλαια της κινηματογραφικής της πορείας είναι αναμφίβολα τα ελληνικά μιούζικαλ. Τρεις ταινίες ήταν αρκετές για να τη στιγματίσουν ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη. Στο «Μια Κυρία στα Μπουζούκια», με το εμβληματικό μαύρο φόρεμα, χάρισε αξέχαστες ερμηνείες, τραγουδώντας «Του αγοριού απέναντι πείτε του πως το θέλω» και χορεύοντας ένα εκρηκτικό τσιφτετέλι στο τραγούδι «Είμαι γυναίκα του γλεντιού».

Η σκηνή του τσιφτετελιού, μάλιστα, είχε ένα απρόσμενο παρασκήνιο. Σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει ο στενός της φίλος, Μάκης Δελαπόρτας, η ηθοποιός αρχικά δίσταζε να χορέψει, ανησυχώντας για το image της ως ποιοτική ηθοποιός, ενώ και η μητέρα της είχε εκφράσει την αντίρρησή της. Τελικά, πείστηκε να το χορέψει υπό την επήρεια αλκοόλ, προκειμένου να ξεπεράσει τις αναστολές της. «Για να πει την “Γυναίκα του Γλεντιού”, έγινε ντίρλα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Πήρε μια πορτοκαλάδα, την άδειασε κι έβαλε κονιάκ», είχε αναφέρει ο ίδιος.

Στις «Θαλασσιές τις Χάντρες» ερμήνευσε το «Έκλαψα χθες», ενώ στις «Γοργόνες και Μάγκες» χόρεψε το «Τόσα καλοκαίρια» μαζί με τον Λάκη Κομνηνό, επιβεβαιώνοντας την αξεπέραστη της ικανότητα να μαγνητίζει το κοινό.

Μια ζωή γεμάτη προσωπικές μάχες και ανεξαρτησία

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα της σταρ, κρυβόταν μια γυναίκα που έδωσε πολλές μάχες για την προσωπική της ελευθερία. Με πατέρα που έφυγε από το σπίτι όταν εκείνη ήταν μόλις 8 ετών και μια αυστηρή μητέρα, η Μαίρη Χρονοπούλου βίωσε μια καταπιεσμένη παιδική ηλικία. Η επανάστασή της ήρθε στα 28 της, όταν απέκτησε οικονομική ανεξαρτησία, νοίκιασε δικό της σπίτι και αγόρασε αυτοκίνητο, απομακρυνόμενη από το πατρικό της. «Απερίγραπτο συναίσθημα να ανοίγεις την πόρτα του δικού σου σπιτιού», είχε περιγράψει, τονίζοντας τη σημασία της αυτονομίας.

Η Μαίρη Χρονοπούλου έζησε τον έρωτα με τους δικούς της όρους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν πάντα ο άντρας της ζωής μου». Έκανε σχέσεις, αρραβωνιάστηκε και παντρεύτηκε τον Δημήτρη Μπότσαρη το 1975, αλλά ο γάμος δεν κράτησε. Ωστόσο, ποτέ δεν άφησε τον εαυτό της να χαθεί μέσα σε μια σχέση. Ξεχώρισε ιδιαίτερα η βαθιά φιλία της με τον Νίκο Κούρκουλο, τον οποίο έβλεπε ως αδελφό και πηγή προστασίας.

Η κληρονομιά και η τελευταία επιθυμία

Η ζωή, ωστόσο, δεν ήταν πάντα εύκολη. Το 1999, ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα της άφησε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Αργότερα, το 2020, παραλίγο να καεί ζωντανή στο σπίτι της, μια εμπειρία που την οδήγησε σε 11 χειρουργικές επεμβάσεις.

Η Μαίρη Χρονοπούλου άφησε την τελευταία της πνοή στην εντατική του «Ευαγγελισμού», λίγες ημέρες μετά το ατύχημα στο σπίτι της. Σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, ακολούθησε μια τελετή αποτέφρωσης στη Ριτσώνα, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως το «τελευταίο μου “πάρτι”» και «έναν εξαγνισμό».

Η κληρονομιά της Μαίρης Χρονοπούλου ζει μέσα από τις ταινίες της, τις ερμηνείες της και τις αναμνήσεις που έχει αφήσει σε όσους την αγάπησαν. Με μια πράξη αγάπης, άφησε όλη της την περιουσία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», αποδεικνύοντας την αγάπη της για τα παιδιά.

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