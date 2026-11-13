Το θρυλικό ζαφείρι Ρομανόφ που σάρωσε τα ταμεία: Πωλήθηκε για 4,4 εκατομμύρια ευρώ στο Sotheby’s

Η εντυπωσιακή πορεία του πολύτιμου λίθου από τα χέρια των τσάρων και της Ganna Walska μέχρι τη σύγχρονη μεταμόρφωση από τον οίκο Cartier

Με μια ματιά Το "Ζαφείρι Ρομανόφ" πωλήθηκε για 4,4 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία του Sotheby's.

Η τιμή πώλησης διπλασίασε σχεδόν την αρχική εκτίμηση του οίκου δημοπρασιών.

Το ζαφείρι, προερχόμενο από την Κεϋλάνη, ανήκε στην αυτοκρατορική αυλή της Ρωσίας.

Το 2015, ο οίκος Cartier το ενσωμάτωσε σε ένα σύγχρονο βραχιόλι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα εντυπωσιακό ζαφείρι, γνωστό ως «Ζαφείρι Ρομανόφ», που φέρει τη σφραγίδα της αυτοκρατορικής αυλής της Ρωσίας, βρήκε νέο ιδιοκτήτη σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Γενεύη, αποφέροντας το ιλιγγιώδες ποσό των 4,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η τιμή πώλησης διπλασίασε σχεδόν την αρχική εκτίμηση του οίκου δημοπρασιών, καταδεικνύοντας την τεράστια αξία και τη μοναδική ιστορία του πολύτιμου λίθου.

Το εν λόγω ζαφείρι, που προέρχεται από την Κεϋλάνη και διακρίνεται για το έντονο μπλε χρώμα του, έχει διαστάσεις περίπου 3,5 επί 3 εκατοστά. Η ιστορία του ξεκινά από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν εντάχθηκε στη συλλογή των Ρομανόφ. Ο Sotheby’s είχε αρχικά εκτιμήσει την αξία του στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ, προτού τελικά η τιμή του εκτοξευθεί κατά την πώληση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026.

Διάβασε επίσης: Νέο ιστορικό ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s – Highlight το θρυλικό Cartier «London Crash» του 1990

Η Συναρπαστική Πορεία του Ζαφειριού

Η πορεία του σπάνιου αυτού ζαφειριού είναι εξίσου συναρπαστική με την αξία του. Το 1927, η Αμερικανίδα λάτρης των κοσμημάτων και διάσημη σοπράνο, Ganna Walska, πολωνικής καταγωγής, το αγόρασε. Έκτοτε, το ζαφείρι έχει εμφανιστεί σε δημοπρασίες δύο φορές: το 1971 και ξανά στη Γενεύη το 1992. Η σύγχρονη εκδοχή του, ως ένα περίτεχνο βραχιόλι διακοσμημένο με διαμάντια, δημιουργήθηκε το 2015 από τον οίκο Cartier. Αυτή η ανανέωση, που συνδυάζει την ιστορική αξία με τη σύγχρονη αισθητική, φαίνεται να έχει συμβάλει στην αυξημένη ζήτηση και την τελική τιμή του κοσμήματος.

Από τα ρωσικά στέμματα στο Cartier

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, ο κατάλογος Fersman, που συντάχθηκε μεταξύ 1924 και 1926, καταγράφει το ζαφείρι ως μέρος των κοσμημάτων του ρωσικού στέμματος. Τότε, ήταν τοποθετημένο από τον οίκο Fabergé σε μια βάση διακοσμημένη με διαμάντια και παρουσιαζόταν ως καρφίτσα. Η Dowager Empress Maria Feodorovna το φορούσε μάλιστα στο Winter Palace Ball το 1903. Αν και η ακριβής ημερομηνία ένταξής του στην αυτοκρατορική συλλογή παραμένει άγνωστη, το ασυνήθιστο στυλ κοπής του υποδεικνύει πιθανή προέλευση από την εποχή των Mughal.

Μετά την πώλησή του από τη Σοβιετική κυβέρνηση, το ζαφείρι πέρασε στα χέρια της Ganna Walska, η οποία το αγόρασε από την Cartier ως κεντρικό μενταγιόν σε ένα κολιέ τύπου sautoir. Η Cartier, το 2015, επανασχεδίασε το ιστορικό πολύτιμο λίθο, ενσωματώνοντάς τον στο παρόν βραχιόλι, μαζί με ένα εναλλάξιμο στοιχείο από κρύσταλλο βράχου. Η δημιουργία αυτή, που απηχεί την αισθητική art deco της εποχής που η Cartier τοποθέτησε αρχικά το ζαφείρι για τη Ganna Walska, συνδυάζει την ιστορία ενός κοσμήματος των Ρομανόφ με τη διαχρονική καλλιτεχνική του κληρονομιά.

«Βασιλικά και αριστοκρατικά» κοσμήματα

Συνολικά, τα «βασιλικά και αριστοκρατικά» κοσμήματα που προσφέρθηκαν στη συγκεκριμένη δημοπρασία απέφεραν 15,3 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 16,5 εκατομμύρια ευρώ), όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για αντικείμενα με ιστορική και καλλιτεχνική αξία.

Διάβασε επίσης: