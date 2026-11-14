Beauty 14.11.2026

Η K-beauty περνά από το skincare στις αισθητικές θεραπείες και αλλάζει τα δεδομένα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τις θεραπείες σύσφιξης μέχρι τις νέες τεχνικές αναζωογόνησης, η κορεατική φιλοσοφία ομορφιάς κερδίζει έδαφος
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η K-beauty επεκτείνεται από το skincare στις αισθητικές θεραπείες, φέρνοντας νέες τεχνολογίες στις ΗΠΑ.
  • Η κορεατική προσέγγιση εστιάζει στην πρόληψη και τη συνεχή περιποίηση, καθιστώντας τις θεραπείες καθημερινότητα.
  • Νέες θεραπείες όπως Letybo, Xerf και Rejuran προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για ρυτίδες και σύσφιξη.
  • Η τεχνολογία, με μηχανήματα ανάλυσης δέρματος, παίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση εξατομικευμένων πλάνων φροντίδας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νότια Κορέα έχει καθιερωθεί ως πρωτοπόρος στην παγκόσμια βιομηχανία ομορφιάς, όχι μόνο μέσω των δημοφιλών προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας, αλλά και μέσω των εξελιγμένων αισθητικών θεραπειών. Ενώ οι κορεατικές μάρκες ομορφιάς έχουν κατακλύσει τα ράφια σε όλο τον κόσμο, τώρα οι ίδιες οι θεραπείες που προσφέρονται στα κορυφαία ιατρεία της Σεούλ αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η τάση σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τα αμερικανικά αισθητικά κέντρα, φέρνοντας μαζί της μια νέα φιλοσοφία και τεχνολογικές καινοτομίες.

Pexels
Pexels

Η προσέγγιση της Κορέας στην αισθητική διαφέρει σημαντικά από αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρεται, η έμφαση δίνεται περισσότερο στην πρόληψη και τη συνεχή, τακτική περιποίηση, παρά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ήδη εμφανιστεί. Αυτή η στρατηγική, σε συνδυασμό με την πιο προσιτή τιμολόγηση των θεραπειών στην Νότια Κορέα, καθιστά τις αισθητικές διαδικασίες μέρος της καθημερινότητας, όπως ακριβώς είναι το τακτικό μανικιούρ στις ΗΠΑ.

Διάβασε επίσης: Skincare trends: Πώς τα social media ορίζουν τις νέες τάσεις ομορφιάς

Αυτή η φιλοσοφία της «συντήρησης» και της «πρόληψης» αποτυπώνεται και στα νέα κορεατικά ιατρεία που ανοίγουν στις ΗΠΑ. Με έμφαση στη διαφάνεια των τιμών και στην εύκολη κράτηση ραντεβού, προτείνουν μια διαφορετική προσέγγιση στην αισθητική φροντίδα, με στόχο τη διατήρηση της υγείας και της όψης του δέρματος αντί για την εκ των υστέρων αντιμετώπιση των σημαδιών γήρανσης. Σε αυτό το πλαίσιο, θεραπείες ανύψωσης και σύσφιξης εντάσσονται σε μια τακτική ρουτίνα, συνήθως μία ή δύο φορές τον χρόνο, ως μέρος μιας προληπτικής προσέγγισης.

Pexels
Pexels

Παράλληλα, η τεχνολογία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εξελιγμένα μηχανήματα ανάλυσης του δέρματος χρησιμοποιούν φωτογραφίες και ειδικό λογισμικό για να αξιολογήσουν παράγοντες όπως οι ρυτίδες, η ερυθρότητα και οι κηλίδες. Τα ευρήματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση εξατομικευμένων πλάνων φροντίδας και επιτρέπουν την παρακολούθηση των αλλαγών στο δέρμα με την πάροδο του χρόνου.

Διάβασε επίσης: Mochi skin: Η νέα ιαπωνική τάση ομορφιάς που αντικαθιστά το «glass effect»

Νέες θεραπείες διαθέσιμες στις ΗΠΑ

Η εισροή κορεατικών αισθητικών θεραπειών στις ΗΠΑ φέρνει μαζί της καινοτόμα προϊόντα και τεχνικές:

Letybo: Πρόκειται για ένα ενέσιμο νευροτοξικό, παρόμοιο με το Botox, που χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση των ρυτίδων. Το Letybo είναι το κορυφαίο νευροτοξικό στη Νότια Κορέα εδώ και δέκα χρόνια, γνωστό για την ακρίβεια δράσης του, που εστιάζει αποκλειστικά στους μυς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία, χωρίς να εξαπλώνεται σε γειτονικές περιοχές. Αν και η τιμή του στις ΗΠΑ δεν είναι δραματικά χαμηλότερη από άλλες εναλλακτικές, προσφέρει μια ελαφρώς πιο προσιτή επιλογή για την αντιμετώπιση των ρυτίδων.

Pexels
Pexels

Xerf: Αυτή είναι μια θεραπεία σύσφιξης δέρματος με ραδιοσυχνότητες (RF) από την κορεατική εταιρεία Cynosure Lutronic. Το Xerf χρησιμοποιεί προηγμένη μονοπολική τεχνολογία RF για να συσφίξει το δέρμα, να διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και να βελτιώσει τη σφριγηλότητα, με ελάχιστο χρόνο ανάρρωσης. Θεωρείται λιγότερο επώδυνο από άλλες παρόμοιες θεραπείες, καθιστώντας το ιδανικό για προληπτική χρήση σε περιπτώσεις ήπιας έως μέτριας χαλάρωσης του δέρματος.

Pexels
Pexels

Rejuran: Το Rejuran είναι μια δημοφιλής σειρά ενέσιμων θεραπειών PDRN (polydeoxyribonucleotide), που προέρχεται από DNA σολομού. Αυτές οι θεραπείες ενισχύουν τις φυσικές αναγεννητικές διαδικασίες του δέρματος, προσδίδοντας νεανικότερη όψη. Ενώ η ενέσιμη μορφή του Rejuran δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση στις ΗΠΑ, υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες PDRN που μπορούν να εφαρμοστούν τοπικά ή σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές, όπως η μικροβελόνα. Αυτές οι θεραπείες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της αποκατάστασης μετά από θεραπείες με λέιζερ ή για την ενυδάτωση του ξηρού δέρματος.

Η αύξηση των αισθητικών ιατρείων στις ΗΠΑ, με τον αριθμό τους να αυξάνεται συνεχώς, υποδηλώνει μια αυξανόμενη ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες. Η ενσωμάτωση κορεατικών αισθητικών θεραπειών και τεχνολογιών αναμένεται να αναδιαμορφώσει την αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για την περιποίηση και τη βελτίωση της εμφάνισής τους.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

beauty skincare Κορέα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το υπερπολυτελές σπίτι του Lamine Yamal στη Βαρκελώνη που μοιάζει με ιδιωτικό resort

Το υπερπολυτελές σπίτι του Lamine Yamal στη Βαρκελώνη που μοιάζει με ιδιωτικό resort

14.11.2026
Επόμενο
Πώς το «Glee» κατέκτησε τα charts με 207 επιτυχίες – Οι θρύλοι της μουσικής που άφησε πίσω

Πώς το «Glee» κατέκτησε τα charts με 207 επιτυχίες – Οι θρύλοι της μουσικής που άφησε πίσω

14.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα μείνεις σπίτι: 5 προορισμοί για την πιο όμορφη μικρή απόδραση
Life

Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα μείνεις σπίτι: 5 προορισμοί για την πιο όμορφη μικρή απόδραση

14.11.2026
Είναι αληθινή η συμπερίληψη στις πασαρέλες ή απλώς ένα έξυπνο trick των μεγάλων brands;
Fashion

Είναι αληθινή η συμπερίληψη στις πασαρέλες ή απλώς ένα έξυπνο trick των μεγάλων brands;

14.11.2026
Τα όνειρα που βλέπεις τη νύχτα αποκαλύπτουν πολλά για το ζώδιό σου – Ονειρεύεσαι κι εσύ έτσι;
Life

Τα όνειρα που βλέπεις τη νύχτα αποκαλύπτουν πολλά για το ζώδιό σου – Ονειρεύεσαι κι εσύ έτσι;

14.11.2026
Το θρυλικό ζαφείρι Ρομανόφ που σάρωσε τα ταμεία: Πωλήθηκε για 4,4 εκατομμύρια ευρώ στο Sotheby’s
Life

Το θρυλικό ζαφείρι Ρομανόφ που σάρωσε τα ταμεία: Πωλήθηκε για 4,4 εκατομμύρια ευρώ στο Sotheby’s

13.11.2026
Πώς να μεταμορφώσεις μια παλιά τουαλέτα υπνοδωματίου σε σύγχρονο vanity σε 3 βήματα!
Life

Πώς να μεταμορφώσεις μια παλιά τουαλέτα υπνοδωματίου σε σύγχρονο vanity σε 3 βήματα!

13.11.2026
Έχεις black humor; Η επιστήμη εξηγεί τι σημαίνει αυτό για σένα
Life

Έχεις black humor; Η επιστήμη εξηγεί τι σημαίνει αυτό για σένα

13.11.2026
Ο απαράβατος κανόνας υγιεινής – Κάθε πότε πρέπει να πλένεις σεντόνια και πετσέτες
Life

Ο απαράβατος κανόνας υγιεινής – Κάθε πότε πρέπει να πλένεις σεντόνια και πετσέτες

13.11.2026
Το πιο γλυκό μυστικό της φύσης: Γιατί τα φλαμίνγκο είναι ροζ;
Life

Το πιο γλυκό μυστικό της φύσης: Γιατί τα φλαμίνγκο είναι ροζ;

13.11.2026
Valentino: Πώς ένα ξέφρενο party έγινε ο απρόσμενος καθρέφτης των αναταραχών στο Παρίσι
Fashion

Valentino: Πώς ένα ξέφρενο party έγινε ο απρόσμενος καθρέφτης των αναταραχών στο Παρίσι

13.11.2026
Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Lymphatic walking: Tο νέο wellness trend που θέλει να αλλάξει το καθημερινό σου περπάτημα

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

S.S. United States: Γιατί ένα από τα πιο θρυλικά πλοία του κόσμου θα γίνει τεχνητός ύφαλος;

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Η Gen Z και οι Millennials αναζητούν πραγματικές φιλίες και αυτά είναι τα νέα μέρη συνάντησης

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

Πώς το Grand Theft Auto βοήθησε τους επιστήμονες να σώσουν ζωές στους δρόμους

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

iPhone 5C: Γιατί η Gen Z έχει πάθει εμμονή με το ξεχασμένο κινητό της Apple

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες