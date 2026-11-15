Μουσικά Νέα 15.11.2026

Πώς το «Rubber Soul» των The Beatles κατέκτησε το Billboard 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

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Η πολυαναμενόμενη deluxe επανέκδοση του κλασικού άλμπουμ του 1965 επαναφέρει τους Beatles στην πρώτη θέση του chart Top Rock Albums
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η deluxe επανέκδοση του «Rubber Soul» των Beatles επανέφερε το άλμπουμ στην κορυφή του chart «Top Rock Albums» του Billboard.
  • Το άλμπουμ κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση στα charts «Top Album Sales» και «Vinyl Albums» του Billboard.
  • Το «Rubber Soul» επανήλθε στο γενικό chart Billboard 200, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, για πρώτη φορά μετά το 1966.
  • Η νέα έκδοση περιλαμβάνει νέες μίξεις, demo και εναλλακτικές εκτελέσεις, καθώς και ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του John Lennon.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρόσφατη deluxe επανέκδοση του εμβληματικού άλμπουμ των The Beatles, «Rubber Soul», το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε το 1965, έχει οδηγήσει το συγκρότημα ξανά στην κορυφή του chart «Top Rock Albums» του Billboard. Η επανέκδοση, που συνοδεύεται από πλούσιο πρόσθετο υλικό, έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του κοινού, οδηγώντας το άλμπουμ στην πρώτη θέση.

Ο George Harrison στο κέντρο με τα υπόλοιπα μέλη των Beatles σε μια πρωτόγνωρη σκηνή για τις επερχόμενες ταινίες τους.
https://www.instagram.com/thebeatles/

Στη συγκεκριμένη περίοδο, το «Rubber Soul» συγκέντρωσε 58.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 1.626% σε σύγκριση με τις 4.000 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία της Luminate. Από αυτό το σύνολο, 50.000 αντίτυπα αφορούν απευθείας πωλήσεις άλμπουμ. Αυτή η επίδοση επέτρεψε στο άλμπουμ να επανέλθει στην πρώτη θέση του chart Top Album Sales, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες άλμπουμ. Πρόκειται για την όγδοη φορά που οι Beatles κατακτούν την κορυφή αυτού του chart από την έναρξή του το 1991. Επιπλέον, το «Rubber Soul» κατέκτησε την πρώτη θέση και στο chart Vinyl Albums, χάρη στις 24.000 πωλήσεις της έκδοσης σε βινύλιο. Αυτή είναι η έβδομη φορά που το βρετανικό συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή αυτού του chart, το οποίο μετρά 15 χρόνια ζωής.

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Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στο «Top Rock Albums» σηματοδοτεί την έβδομη φορά που οι The Beatles φτάνουν στην κορυφή αυτής της λίστας, η οποία δημιουργήθηκε το 2006. Η πρώτη τους εμφάνιση στην κορυφή χρονολογείται από το 2007 με το άλμπουμ «Love», το οποίο συνόδευε την παράσταση του Cirque du Soleil.

Ο George Harrison, ο John Lennon και ο Paul McCartney ποζάρουν για τις επερχόμενες ταινίες των Beatles.
https://www.instagram.com/thebeatles/

Πιο πρόσφατα, η επανέκδοση του «Revolver» το 2022 είχε επίσης βρεθεί στην κορυφή. Αντίστοιχες επιτυχίες είχαν σημειωθεί και με τις επανεκδόσεις των «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» το 2017 και «Abbey Road» το 2019, οι οποίες επίσης είχαν βρεθεί στην κορυφή του chart. Σημειώνεται ότι για τις επανεκδόσεις, όλες οι εκδοχές ενός άλμπουμ συνδυάζονται για σκοπούς καταγραφής και κατάταξης.

beatles
https://www.instagram.com/thebeatles/

Παράλληλα, το «Rubber Soul» επανέρχεται στο γενικό chart Billboard 200, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το άλμπουμ βρίσκεται στο top 10 αυτού του chart από τις 9 Απριλίου 1966, έχοντας προηγουμένως κατακτήσει την πρώτη θέση για έξι εβδομάδες μεταξύ των charts της 8ης Ιανουαρίου και της 12ης Φεβρουαρίου του ίδιου έτους.

Το πλούσιο περιεχόμενο της επανέκδοσης

Η νέα έκδοση του «Rubber Soul» κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές, περιλαμβάνοντας μια πολυτελή έκδοση με τέσσερα CD και πέντε δίσκους βινυλίου. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει τόσο τις αρχικές όσο και νέες μίξεις του άλμπουμ, καθώς και demo εκτελέσεις και εναλλακτικές λήψεις από τις ηχογραφήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα demo του ακυκλοφόρητου μέχρι πρότινος τραγουδιού «Little Girl», το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον John Lennon.

Η διαχρονική αξία και η καλλιτεχνική επιρροή των The Beatles συνεχίζουν να αποδεικνύονται περίτρανα, με το «Rubber Soul» να απολαμβάνει εκ νέου την κορυφή των charts, αποδεικνύοντας ότι η μουσική τους παραμένει ζωντανή και επίκαιρη για τις νέες γενιές.

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