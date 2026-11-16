Fashion 16.11.2026

Οι γαλότσες επιστρέφουν και αυτοί είναι οι πιο στιλάτοι τρόποι να τις φορέσεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Θυμάσαι τις γαλότσες μόνο για τη βροχή; Μάθε πώς η ανανεωμένη τάση τις μεταμορφώνει σε fashion statement για κάθε σου look, από την πόλη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι γαλότσες, από πρακτικό παπούτσι, γίνονται πλέον κομμάτι της μόδας.
  • Η Kate Moss καθιέρωσε τις γαλότσες Hunter ως στιλιστική επιλογή στο Glastonbury.
  • Συνδυάστε γαλότσες με tailored κοστούμι, κοτλέ ή τζιν για μοντέρνες εμφανίσεις.
  • Οι γαλότσες μπορούν να φορεθούν και με μίνι φούστες, προσφέροντας τολμηρό στιλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι γαλότσες, άλλοτε συνδεδεμένες αποκλειστικά με τις βροχερές μέρες και τις εξωτερικές δραστηριότητες, κάνουν μια εντυπωσιακή επανεμφάνιση στον κόσμο της μόδας, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι ενός στιλάτου συνόλου. Από τις εμβληματικές εμφανίσεις της Kate Moss στο Glastonbury μέχρι τις σύγχρονες προτάσεις των σχεδιαστών, οι γαλότσες πλέον φοριούνται με αυτοπεποίθηση, προσφέροντας μια ανατρεπτική πινελιά σε κάθε εμφάνιση.

Μια γυναίκα με γαλότσες και καμπαρντίνα στέκεται στον δρόμο, έτοιμη για τις βροχερές ημέρες.
https://www.instagram.com/rebeccaxko/

Η σύνδεση των γαλότσων με το στιλ δεν είναι καινούργια. Η Kate Moss, με την χαρακτηριστική της αισθητική, καθιέρωσε τις γαλότσες Hunter ως μέρος της εικόνας της κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Glastonbury το 2005, συνδυάζοντάς τες με κοντό σορτς και γιλέκο. Ακολούθησαν προσωπικότητες όπως η Alexa Chung και η Florence Welch, υιοθετώντας το συγκεκριμένο παπούτσι για τις πιο χαλαρές, ανεπιτήδευτες εμφανίσεις τους. Ακόμα και η Πριγκίπισσα Diana είχε συνδέσει τις πράσινες μπότες Hunter με το προσωπικό της στιλ κατά τις εξορμήσεις της στην εξοχή, υπογραμμίζοντας την πρακτική αλλά και κομψή τους διάσταση.

Διάβασε επίσης: «Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss

Η φετινή σεζόν, ωστόσο, σηματοδοτεί μια σαφή απομάκρυνση από την αποκλειστικά χρηστική τους χρήση. Οι γαλότσες ενσωματώνονται πλέον αρμονικά σε σύνολα που περιλαμβάνουν κομμάτια που ήδη υπάρχουν στις ντουλάπες μας, δημιουργώντας συνδυασμούς κατάλληλους τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μια χαλαρή βραδινή έξοδο.

Με tailored κοστούμι

Ένας από τους πιο σύγχρονους και ανατρεπτικούς συνδυασμούς είναι η ένωση των γαλότσων με ένα κλασικό tailored κοστούμι. Η αυστηρή, ριγέ σιλουέτα του κοστουμιού, σε συνδυασμό με μια ψηλή, χακί γαλότσα, δημιουργεί μια έντονη και ενδιαφέρουσα αντίθεση. Το μυστικό εδώ είναι το φαρδύ παντελόνι του κοστουμιού, το οποίο χώνεται χαλαρά μέσα στη γαλότσα, προσθέτοντας όγκο και παραπέμποντας σε ιππικό στιλ, μετατρέποντας ένα πρακτικό παπούτσι στον απόλυτο πρωταγωνιστή του συνόλου.

https://www.instagram.com/hunterboots_benelux/
https://www.instagram.com/hunterboots_benelux/

Με κοτλέ παντελόνι

Για μια πιο καθημερινή, ζεστή και ανεπιτήδευτη εμφάνιση, οι ψηλές γαλότσες συνδυάζονται άψογα με κοτλέ παντελόνι. Η υφή του κοτλέ, σε συνδυασμό με τις κλασικές λαδί Hunter μπότες, δημιουργεί μια χρηστική αισθητική εμπνευσμένη από την εξοχή. Το μπεζ κοτλέ παντελόνι, που μαζεύεται ελαφρώς μέσα στη μπότα, μαζί με ένα σκούρο πλεκτό, ένα utility jacket και ένα σπορ τζόκεϊ καπέλο, συνθέτουν ένα άνετο και πρακτικό street look, ιδανικό για τις βροχερές μέρες στην πόλη.

https://www.instagram.com/beckybonnie/
https://www.instagram.com/beckybonnie/

Με κλασικό τζιν

Ο πιο ασφαλής και διαχρονικός τρόπος για να φορέσετε τις γαλότσες στην πόλη είναι ο συνδυασμός τους με ένα κλασικό μπλε τζιν. Οι ψηλές, γυαλιστερές μαύρες Hunter μπότες μπορούν να γίνουν το επίκεντρο του look, με το τζιν να μπαίνει εφαρμοστά μέσα τους για καθαρές, κομψές γραμμές. Το σύνολο ισορροπεί με ένα σουέντ πανωφόρι σε γήινο μπεζ τόνο, μια κλασική τσάντα χειρός και ένα πράσινο τζόκεϊ καπέλο, προσφέροντας μια ανεπιτήδευτη, καθημερινή εμφάνιση που αποπνέει άνεση και στιλ.

https://www.instagram.com/polly_zinovieva/
https://www.instagram.com/polly_zinovieva/

Με μίνι φούστα 

Ακόμα και κατά τους πιο κρύους μήνες, οι ψηλές γαλότσες μπορούν να συνδυαστούν με κοντά μήκη, δημιουργώντας μια τολμηρή και απόλυτα σύγχρονη πρόταση. Οι κλασικές μπότες δίνουν χαρακτήρα και προστασία, λειτουργώντας ως ιδανική βάση για ένα φωτεινό, ολόλευκο σύνολο με μακρυμάνικο πλεκτό και κοντό σορτς. Για τις πιο κρύες ημέρες, ο συνδυασμός μπορεί να συμπληρωθεί με διάφανο μαύρο καλσόν και μακρύ παλτό. Τα statement αξεσουάρ, όπως μια πλεκτή τσάντα ή κομψά γυαλιά ηλίου, απομακρύνουν τον «χειμωνιάτικο» χαρακτήρα και μετατρέπουν το ντύσιμο σε ένα δροσερό, φωτεινό street look.

https://www.instagram.com/melandthemonsters/
https://www.instagram.com/melandthemonsters/

Πρακτικές συμβουλές για την αγορά

Πριν προχωρήσετε στην αγορά του επόμενου ζευγαριού σας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ορισμένα πρακτικά στοιχεία. Η σόλα πρέπει να προσφέρει καλή πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος, ενώ η εφαρμογή στη γάμπα χρειάζεται να είναι άνετη, ειδικά αν σκοπεύετε να τις φοράτε με παντελόνι. Για τις πολύ κρύες ημέρες, αναζητήστε μοντέλα με εσωτερική επένδυση ή φορέστε τις με κατάλληλες ζεστές κάλτσες, καθώς μια αδιάβροχη μπότα δεν είναι απαραίτητα και θερμικά κατάλληλη.

Κεντρική Εικόνα: @betsygaghan

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Outfits Γαλότσες χειμώνας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Gwen Stefani και ο Billy Idol σε ένα ανατρεπτικό ντουέτο στο Rock & Roll Hall of Fame

Η Gwen Stefani και ο Billy Idol σε ένα ανατρεπτικό ντουέτο στο Rock & Roll Hall of Fame

16.11.2026
Επόμενο
«Έρωτας είναι»: Η Αναστασία επιστρέφει με ένα νέο album διασκευών

«Έρωτας είναι»: Η Αναστασία επιστρέφει με ένα νέο album διασκευών

16.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Θυμάσαι τον Γιώργο Μαζωνάκη με μπλε μαλλιά; Δες το flashback από την εμφάνισή του στο MadWalk 2011
Life

Θυμάσαι τον Γιώργο Μαζωνάκη με μπλε μαλλιά; Δες το flashback από την εμφάνισή του στο MadWalk 2011

16.11.2026
Βίκυ Καγιά: «Το τέλειο που βλέπουμε στα social media δεν είναι αληθινό»
Fashion

Βίκυ Καγιά: «Το τέλειο που βλέπουμε στα social media δεν είναι αληθινό»

16.11.2026
Το λάθος που κάνεις τις πρώτες πρωινές ώρες που εκτοξεύει τη λιγούρα σου για ζάχαρη όλη μέρα!
Life

Το λάθος που κάνεις τις πρώτες πρωινές ώρες που εκτοξεύει τη λιγούρα σου για ζάχαρη όλη μέρα!

16.11.2026
Flashback: Όταν η Kid Moxie έφερε το «Creep» στην πασαρέλα του MadWalk 2022
Life

Flashback: Όταν η Kid Moxie έφερε το «Creep» στην πασαρέλα του MadWalk 2022

16.11.2026
Οι Ελληνίδες celebrities υποδέχτηκαν τα Χριστούγεννα – Δες τους εντυπωσιακούς στολισμούς τους!
Celeb News

Οι Ελληνίδες celebrities υποδέχτηκαν τα Χριστούγεννα – Δες τους εντυπωσιακούς στολισμούς τους!

16.11.2026
Η Καίτη Γαρμπή υιοθέτησε την πιο hot χριστουγεννιάτικη τάση της χρονιάς – Δες το αποτέλεσμα
Celeb News

Η Καίτη Γαρμπή υιοθέτησε την πιο hot χριστουγεννιάτικη τάση της χρονιάς – Δες το αποτέλεσμα

16.11.2026
Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε για τα Χριστούγεννα – Δες το εντυπωσιακό δέντρο που έκλεψε τις εντυπώσεις
Celeb News

Η Ελένη Μενεγάκη στόλισε για τα Χριστούγεννα – Δες το εντυπωσιακό δέντρο που έκλεψε τις εντυπώσεις

16.11.2026
4 fashion ιδέες από τις ανδρικές πασαρέλες που αξίζει να δοκιμάσεις
Fashion

4 fashion ιδέες από τις ανδρικές πασαρέλες που αξίζει να δοκιμάσεις

16.11.2026
Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου
Life

Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου

16.11.2026
Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου

Μη φοβάσαι την τέχνη – Πώς να δώσεις ζωή και χρώμα στους τοίχους σου

Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα

Το μυστικό για τέλεια σπιτική πίτσα που θυμίζει ιταλική trattoriα

MadWalk Throwback: 12 εμφανίσεις που έγιναν viral και συγκέντρωσαν εκατομμύρια views στο YouTube

MadWalk Throwback: 12 εμφανίσεις που έγιναν viral και συγκέντρωσαν εκατομμύρια views στο YouTube

Μικρό budget, μεγάλη αλλαγή: Πώς τα φυτά εσωτερικού χώρου μεταμορφώνουν το σπίτι σου

Μικρό budget, μεγάλη αλλαγή: Πώς τα φυτά εσωτερικού χώρου μεταμορφώνουν το σπίτι σου

MadWalk 2026: Ο Βασιλειάδης Αθανάσιος και η Ρένα Μόρφη υπογράφουν μια ωδή στην επιθυμία και την ελευθερία

MadWalk 2026: Ο Βασιλειάδης Αθανάσιος και η Ρένα Μόρφη υπογράφουν μια ωδή στην επιθυμία και την ελευθερία

Ξέχνα την ταλαιπωρία των αεροδρομίων: Η chic εναλλακτική για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη

Ξέχνα την ταλαιπωρία των αεροδρομίων: Η chic εναλλακτική για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στα “ψηλά” και στα “μεσαία”

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στα “ψηλά” και στα “μεσαία”

Η Ελληνική Εκπομπή της Deutsche Welle δεν σώθηκε ακόμη – Μύθοι και αλήθειες

Η Ελληνική Εκπομπή της Deutsche Welle δεν σώθηκε ακόμη – Μύθοι και αλήθειες

Μπαίνει στο παιχνίδι και η GRIX- Οι συμμαχίες και οι συνεργασίες στη συνδρομητική TV

Μπαίνει στο παιχνίδι και η GRIX- Οι συμμαχίες και οι συνεργασίες στη συνδρομητική TV

ΤΡΟΜΑΖΕΙ η «βουβή» ψήφος

ΤΡΟΜΑΖΕΙ η «βουβή» ψήφος

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έρχονται νέες αυξήσεις του χρόνου – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έρχονται νέες αυξήσεις του χρόνου – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Χτυπάνε καμπάνες από τις Βρυξέλλες

Χτυπάνε καμπάνες από τις Βρυξέλλες