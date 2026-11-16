Οι γαλότσες επιστρέφουν και αυτοί είναι οι πιο στιλάτοι τρόποι να τις φορέσεις

Θυμάσαι τις γαλότσες μόνο για τη βροχή; Μάθε πώς η ανανεωμένη τάση τις μεταμορφώνει σε fashion statement για κάθε σου look, από την πόλη

Με μια ματιά Οι γαλότσες, από πρακτικό παπούτσι, γίνονται πλέον κομμάτι της μόδας.

Η Kate Moss καθιέρωσε τις γαλότσες Hunter ως στιλιστική επιλογή στο Glastonbury.

Συνδυάστε γαλότσες με tailored κοστούμι, κοτλέ ή τζιν για μοντέρνες εμφανίσεις.

Οι γαλότσες μπορούν να φορεθούν και με μίνι φούστες, προσφέροντας τολμηρό στιλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι γαλότσες, άλλοτε συνδεδεμένες αποκλειστικά με τις βροχερές μέρες και τις εξωτερικές δραστηριότητες, κάνουν μια εντυπωσιακή επανεμφάνιση στον κόσμο της μόδας, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι ενός στιλάτου συνόλου. Από τις εμβληματικές εμφανίσεις της Kate Moss στο Glastonbury μέχρι τις σύγχρονες προτάσεις των σχεδιαστών, οι γαλότσες πλέον φοριούνται με αυτοπεποίθηση, προσφέροντας μια ανατρεπτική πινελιά σε κάθε εμφάνιση.

Η σύνδεση των γαλότσων με το στιλ δεν είναι καινούργια. Η Kate Moss, με την χαρακτηριστική της αισθητική, καθιέρωσε τις γαλότσες Hunter ως μέρος της εικόνας της κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Glastonbury το 2005, συνδυάζοντάς τες με κοντό σορτς και γιλέκο. Ακολούθησαν προσωπικότητες όπως η Alexa Chung και η Florence Welch, υιοθετώντας το συγκεκριμένο παπούτσι για τις πιο χαλαρές, ανεπιτήδευτες εμφανίσεις τους. Ακόμα και η Πριγκίπισσα Diana είχε συνδέσει τις πράσινες μπότες Hunter με το προσωπικό της στιλ κατά τις εξορμήσεις της στην εξοχή, υπογραμμίζοντας την πρακτική αλλά και κομψή τους διάσταση.

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Η φετινή σεζόν, ωστόσο, σηματοδοτεί μια σαφή απομάκρυνση από την αποκλειστικά χρηστική τους χρήση. Οι γαλότσες ενσωματώνονται πλέον αρμονικά σε σύνολα που περιλαμβάνουν κομμάτια που ήδη υπάρχουν στις ντουλάπες μας, δημιουργώντας συνδυασμούς κατάλληλους τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μια χαλαρή βραδινή έξοδο.

Με tailored κοστούμι

Ένας από τους πιο σύγχρονους και ανατρεπτικούς συνδυασμούς είναι η ένωση των γαλότσων με ένα κλασικό tailored κοστούμι. Η αυστηρή, ριγέ σιλουέτα του κοστουμιού, σε συνδυασμό με μια ψηλή, χακί γαλότσα, δημιουργεί μια έντονη και ενδιαφέρουσα αντίθεση. Το μυστικό εδώ είναι το φαρδύ παντελόνι του κοστουμιού, το οποίο χώνεται χαλαρά μέσα στη γαλότσα, προσθέτοντας όγκο και παραπέμποντας σε ιππικό στιλ, μετατρέποντας ένα πρακτικό παπούτσι στον απόλυτο πρωταγωνιστή του συνόλου.

Με κοτλέ παντελόνι

Για μια πιο καθημερινή, ζεστή και ανεπιτήδευτη εμφάνιση, οι ψηλές γαλότσες συνδυάζονται άψογα με κοτλέ παντελόνι. Η υφή του κοτλέ, σε συνδυασμό με τις κλασικές λαδί Hunter μπότες, δημιουργεί μια χρηστική αισθητική εμπνευσμένη από την εξοχή. Το μπεζ κοτλέ παντελόνι, που μαζεύεται ελαφρώς μέσα στη μπότα, μαζί με ένα σκούρο πλεκτό, ένα utility jacket και ένα σπορ τζόκεϊ καπέλο, συνθέτουν ένα άνετο και πρακτικό street look, ιδανικό για τις βροχερές μέρες στην πόλη.

Με κλασικό τζιν

Ο πιο ασφαλής και διαχρονικός τρόπος για να φορέσετε τις γαλότσες στην πόλη είναι ο συνδυασμός τους με ένα κλασικό μπλε τζιν. Οι ψηλές, γυαλιστερές μαύρες Hunter μπότες μπορούν να γίνουν το επίκεντρο του look, με το τζιν να μπαίνει εφαρμοστά μέσα τους για καθαρές, κομψές γραμμές. Το σύνολο ισορροπεί με ένα σουέντ πανωφόρι σε γήινο μπεζ τόνο, μια κλασική τσάντα χειρός και ένα πράσινο τζόκεϊ καπέλο, προσφέροντας μια ανεπιτήδευτη, καθημερινή εμφάνιση που αποπνέει άνεση και στιλ.

Με μίνι φούστα

Ακόμα και κατά τους πιο κρύους μήνες, οι ψηλές γαλότσες μπορούν να συνδυαστούν με κοντά μήκη, δημιουργώντας μια τολμηρή και απόλυτα σύγχρονη πρόταση. Οι κλασικές μπότες δίνουν χαρακτήρα και προστασία, λειτουργώντας ως ιδανική βάση για ένα φωτεινό, ολόλευκο σύνολο με μακρυμάνικο πλεκτό και κοντό σορτς. Για τις πιο κρύες ημέρες, ο συνδυασμός μπορεί να συμπληρωθεί με διάφανο μαύρο καλσόν και μακρύ παλτό. Τα statement αξεσουάρ, όπως μια πλεκτή τσάντα ή κομψά γυαλιά ηλίου, απομακρύνουν τον «χειμωνιάτικο» χαρακτήρα και μετατρέπουν το ντύσιμο σε ένα δροσερό, φωτεινό street look.

Πρακτικές συμβουλές για την αγορά

Πριν προχωρήσετε στην αγορά του επόμενου ζευγαριού σας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ορισμένα πρακτικά στοιχεία. Η σόλα πρέπει να προσφέρει καλή πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος, ενώ η εφαρμογή στη γάμπα χρειάζεται να είναι άνετη, ειδικά αν σκοπεύετε να τις φοράτε με παντελόνι. Για τις πολύ κρύες ημέρες, αναζητήστε μοντέλα με εσωτερική επένδυση ή φορέστε τις με κατάλληλες ζεστές κάλτσες, καθώς μια αδιάβροχη μπότα δεν είναι απαραίτητα και θερμικά κατάλληλη.

Κεντρική Εικόνα: @betsygaghan

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