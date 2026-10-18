Η Marvel «βουτά» στα μυστήρια με τη νέα σειρά «Zodiac» στο Disney+

Με μια ματιά Νέα σειρά της Marvel, "Zodiac", θα κυκλοφορήσει στο Disney+ το 2028.

Η σειρά θα εστιάζει σε κατασκοπευτικές πλοκές και μυστήριο, με πιθανή αναφορά στη S.H.I.E.L.D.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στο Λονδίνο την άνοιξη του 2027, ενώ η επιλογή ηθοποιών είναι σε εξέλιξη.

Το όνομα "Zodiac" έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορους κακοποιούς και οργανώσεις στα κόμικς της Marvel. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marvel Studios, γνωστή για τις επικές μάχες των υπερηρώων της, ετοιμάζεται να εξερευνήσει μια πιο σκοτεινή και μυστηριώδη πλευρά του σύμπαντός της με τη νέα τηλεοπτική σειρά «Zodiac». Η παραγωγή, που έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στο Disney+ μέσα στο 2028, αναμένεται να προσφέρει μια διαφορετική οπτική του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, εστιάζοντας σε κατασκοπευτικές πλοκές και μυστήριο.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια του New York Comic Con 2026, όπου η Marvel Television επιβεβαίωσε την ύπαρξη της σειράς. Αν και οι λεπτομέρειες της ιστορίας παραμένουν αυστηρά κρυφές, το επίσημο λογότυπο της σειράς «Zodiac» έχει ήδη πυροδοτήσει τις πρώτες θεωρίες των φαν. Μια προσεκτική ματιά στο λογότυπο αποκαλύπτει μια πιθανή αναφορά στη S.H.I.E.L.D., την ισχυρή υπηρεσία πληροφοριών που έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε πολλές από τις προηγούμενες παραγωγές της Marvel.

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Ο Brad Winderbaum, επικεφαλής του τηλεοπτικού τμήματος της Marvel, επιβεβαίωσε ότι το «Zodiac» θα κινηθεί στο είδος του κατασκοπευτικού θρίλερ, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή. Η σειρά αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα στο Λονδίνο την άνοιξη του 2027, ενώ η διαδικασία επιλογής των ηθοποιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο Brad Winderbaum προέτρεψε τους φαν που γνωρίζουν τα κόμικς της Marvel να παρατηρήσουν προσεκτικά το λογότυπο, καθώς αυτό περιέχει ενδείξεις για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ιστορία.

JUST ANNOUNCED AT NYCC: Marvel Television’s Zodiac is coming to Disney+ in 2028. https://t.co/PZ3RqguZVZ October 8, 2026

Η πιθανή σύνδεση με τη S.H.I.E.L.D. έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την πιθανή επιστροφή της οργάνωσης στο επίκεντρο της τηλεοπτικής δράσης. Μέχρι στιγμής, η Marvel δεν έχει ανακοινώσει το πλήρες καστ ούτε έχει επιβεβαιώσει την εμφάνιση γνωστών χαρακτήρων.

Το όνομα «Zodiac» δεν είναι άγνωστο στο σύμπαν της Marvel. Στα κόμικς, έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορους χαρακτήρες και εγκληματικές οργανώσεις. Μία από αυτές είναι μια ομάδα κακοποιών που εμπνέεται από τα δώδεκα ζώδια, ενώ υπάρχει και ένας μυστηριώδης μασκοφόρος αντίπαλος, ο οποίος έχει συνδεθεί με ιστορίες χαρακτήρων όπως ο Norman Osborn και ο Moon Knight.

Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο αν η τηλεοπτική σειρά θα μεταφέρει πιστά αυτές τις ιστορίες στην οθόνη. Η Marvel προτιμά να κρατάει τα χαρτιά της κλειστά, αφήνοντας μόνο υπονοούμενα για το περιεχόμενο της νέας της παραγωγής. Η νέα αυτή προσθήκη στο τηλεοπτικό σύμπαν της Marvel υπόσχεται να φέρει μια νέα διάσταση, απομακρύνοντας για λίγο την εστίαση από τους κλασικούς υπερήρωες και βυθίζοντας τους θεατές στον κόσμο της κατασκοπείας και του μυστηρίου.

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