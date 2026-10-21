City Guide 21.10.2026

«Κατίνα, πάρε μια ανάσα»: Η νέα μαύρη κωμωδία στο Θέατρο Μικρό Χορν που θα σε συγκινήσει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με χιούμορ, πίκρα και τρυφερότητα, η νέα παράσταση της Κατερίνας Παπασιδέρη αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν η ανασφάλεια συναντά τον παραλογισμό
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Νέα μαύρη κωμωδία της Κατερίνας Παπασιδέρη, "Κατίνα, πάρε μια ανάσα", στο Θέατρο Μικρό Χορν.
  • Η παράσταση εξερευνά θέματα ανασφάλειας, απογοήτευσης και λανθασμένων σκέψεων.
  • Η ιστορία εστιάζει στην Κατίνα, που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, φόβο και μοναξιά.
  • Η παράσταση, διάρκειας 70 λεπτών, παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη στις 21:00.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Κατίνα πάρε μια ανάσα» – Κατερίνα Παπασιδέρη                  Πρεμιέρα : 21 Οκτωβρίου

Η νέα μαύρη κωμωδία της Κατερίνας Παπασιδέρη, με τίτλο «Κατίνα, πάρε μια ανάσα», σε κείμενο και σκηνοθεσία της ίδιας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Μικρό Χορν, κάθε Τετάρτη!

Η ιστορία με λίγα λόγια

Κάποιες ιστορίες αρχίζουν εκεί που νομίζουμε ότι τελειώνουν όλα.
Τι συμβαίνει όταν η ανασφάλεια συναντήσει τον παραλογισμό;
Όταν η απογοήτευση μεγαλώσει μια σκέψη μέσα μας, μέχρι αυτή να αρχίσει να μοιάζει με τη μοναδική λύση; Και όταν ένας άνθρωπος, μέσα στην πίεση της καθημερινότητας, πάρει ένα λάθος δρομολόγιο σκέψεων και δεν ξέρει πια πώς να επιστρέψει;

KATINA_STORY_1080x1920-01

Η Κατίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που δεν της αφήνει πολλά περιθώρια. Οικονομικές δυσκολίες, φόβος, μοναξιά, ευθύνες και μια ζωή ολόκληρη μαθημένη να φροντίζει τους άλλους, την οδηγούν σε μια σειρά από αποφάσεις που ξεπερνούν κάθε λογική.
Και κάπου ανάμεσα στο απρόσμενο, το κωμικό και το βαθιά ανθρώπινο, η καθημερινότητα γίνεται παράλογη. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι εξωπραγματικό για να χάσει ένας άνθρωπος τον δρόμο του. Αρκεί μια σκέψη που μεγαλώνει, ένας φόβος που επιμένει και η αίσθηση πως όλα έχουν τελειώσει.
Η Κατίνα, όμως, θα ανακαλύψει πως ίσως δεν έχουν τελειώσει όλα.
Ίσως απλώς τώρα αρχίζει η ιστορία.
Μια παράσταση για τον φόβο, την επιβίωση, την ανθρώπινη αντοχή και εκείνες τις στιγμές που η ζωή μάς φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο μας τον εαυτό.
Με χιούμορ, πίκρα, τρυφερότητα και βαθιά αλήθεια, η Κατίνα μάς θυμίζει πως μπορεί να μην έχουμε πάντα τη δύναμη να βρούμε αμέσως τη λύση.
Αρκεί να πάρουμε μια ανάσα.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Κατερίνα Παπασιδέρη
Δραματουργική επεξεργασία: Κατερίνα Παπασιδέρη, Μίμης Καπέρδος
Σκηνικά/Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα
Φωτισμοί: Βλάσσης Θεοδωρίδης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Λάτση
Φωτογραφίες & Trailer παράστασης: Έφη Καρανικόλα

Παίζουν: Κατερίνα Παπασιδέρη, Γωγώ Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected] : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Θέατρο Μικρό Χόρν, Αμερικής 10, Aθήνα Τηλέφωνο: 211 1000 365

Διάρκεια παράστασης: 70’

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων: Τετάρτη: 21:00

Τιμές εισιτηρίων:
Πλατεία + Θεωρεία: 18€
Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο): 16€
Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 14€

Εισιτήρια:
• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/katina/
• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365
• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου – Κατερίνα Σταθάτου :  211- 1026277, Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.
Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected].
Πληροφορίες: www.a-th.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ Κατίνα πάρε μια ανάσα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το viral hack για τη βουλωμένη μύτη που αξίζει να γνωρίζεις

Το viral hack για τη βουλωμένη μύτη που αξίζει να γνωρίζεις

21.10.2026
Επόμενο
Γιορτές με τον Γιώργο Περρή: Το ξεχωριστό live που θα υποδεχτεί τη νέα χρονιά

Γιορτές με τον Γιώργο Περρή: Το ξεχωριστό live που θα υποδεχτεί τη νέα χρονιά

21.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Όλα όσα θα ζήσουμε στο Athens Halloween Festival 2026 – Ανακάλυψε όλες τις δράσεις του τριημέρου
City Guide

Όλα όσα θα ζήσουμε στο Athens Halloween Festival 2026 – Ανακάλυψε όλες τις δράσεις του τριημέρου

20.10.2026
Με θερμή υποδοχή από το κοινό ξεκίνησαν οι παραστάσεις για το «Γιοι και κόρες» στο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου»
City Guide

Με θερμή υποδοχή από το κοινό ξεκίνησαν οι παραστάσεις για το «Γιοι και κόρες» στο Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου»

20.10.2026
«Αλλά αυτοί είστε!»: Η Σοφία Μουτίδου ξεσκεπάζει την ελληνική πραγματικότητα στο Μικρό Παλλάς
City Guide

«Αλλά αυτοί είστε!»: Η Σοφία Μουτίδου ξεσκεπάζει την ελληνική πραγματικότητα στο Μικρό Παλλάς

20.10.2026
«The Exam»: Το θεατρικό έργο για το άγχος των εξετάσεων έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
City Guide

«The Exam»: Το θεατρικό έργο για το άγχος των εξετάσεων έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

20.10.2026
Ο «Αρσέν Λουπέν» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλάμπρα
City Guide

Ο «Αρσέν Λουπέν» επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλάμπρα

20.10.2026
Το μυστικό των ρομαντικών ποιητών που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη φύση
City Guide

Το μυστικό των ρομαντικών ποιητών που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη φύση

19.10.2026
Ο Winnie-the-Pooh γίνεται 100 ετών: Το κουίζ με τις 8 ατάκες που θα δοκιμάσει τη μνήμη σου
City Guide

Ο Winnie-the-Pooh γίνεται 100 ετών: Το κουίζ με τις 8 ατάκες που θα δοκιμάσει τη μνήμη σου

19.10.2026
Η σκυλίτσα που έγινε η μεγαλύτερη θαυμάστρια του εαυτού της – Δες το viral βίντεο
City Guide

Η σκυλίτσα που έγινε η μεγαλύτερη θαυμάστρια του εαυτού της – Δες το viral βίντεο

19.10.2026
«Η συγκάτοικος» στο Θέατρο Πειραιώς 131: Το ανατρεπτικό έργο της Jen Silverman κάνει πρεμιέρα
City Guide

«Η συγκάτοικος» στο Θέατρο Πειραιώς 131: Το ανατρεπτικό έργο της Jen Silverman κάνει πρεμιέρα

19.10.2026
Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

«Cozy cardio»: Το fitness trend που κάνει τη γυμναστική πιο χαλαρή και απολαυστική

«Cozy cardio»: Το fitness trend που κάνει τη γυμναστική πιο χαλαρή και απολαυστική

5 έξυπνες ιδέες για υγιεινά snacks που θα αλλάξουν τις καθημερινές σου συνήθειες

5 έξυπνες ιδέες για υγιεινά snacks που θα αλλάξουν τις καθημερινές σου συνήθειες

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη; Αυτά είναι όσα αξίζει να κάνεις

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη