«Κατίνα, πάρε μια ανάσα»: Η νέα μαύρη κωμωδία στο Θέατρο Μικρό Χορν που θα σε συγκινήσει

Με χιούμορ, πίκρα και τρυφερότητα, η νέα παράσταση της Κατερίνας Παπασιδέρη αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν η ανασφάλεια συναντά τον παραλογισμό

Με μια ματιά Νέα μαύρη κωμωδία της Κατερίνας Παπασιδέρη, "Κατίνα, πάρε μια ανάσα", στο Θέατρο Μικρό Χορν.

Η παράσταση εξερευνά θέματα ανασφάλειας, απογοήτευσης και λανθασμένων σκέψεων.

Η ιστορία εστιάζει στην Κατίνα, που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, φόβο και μοναξιά.

Η παράσταση, διάρκειας 70 λεπτών, παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη στις 21:00. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Κατίνα πάρε μια ανάσα» – Κατερίνα Παπασιδέρη Πρεμιέρα : 21 Οκτωβρίου

Η νέα μαύρη κωμωδία της Κατερίνας Παπασιδέρη, με τίτλο «Κατίνα, πάρε μια ανάσα», σε κείμενο και σκηνοθεσία της ίδιας, παρουσιάζεται στο Θέατρο Μικρό Χορν, κάθε Τετάρτη!

Η ιστορία με λίγα λόγια

Κάποιες ιστορίες αρχίζουν εκεί που νομίζουμε ότι τελειώνουν όλα.

Τι συμβαίνει όταν η ανασφάλεια συναντήσει τον παραλογισμό;

Όταν η απογοήτευση μεγαλώσει μια σκέψη μέσα μας, μέχρι αυτή να αρχίσει να μοιάζει με τη μοναδική λύση; Και όταν ένας άνθρωπος, μέσα στην πίεση της καθημερινότητας, πάρει ένα λάθος δρομολόγιο σκέψεων και δεν ξέρει πια πώς να επιστρέψει;

Η Κατίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που δεν της αφήνει πολλά περιθώρια. Οικονομικές δυσκολίες, φόβος, μοναξιά, ευθύνες και μια ζωή ολόκληρη μαθημένη να φροντίζει τους άλλους, την οδηγούν σε μια σειρά από αποφάσεις που ξεπερνούν κάθε λογική.

Και κάπου ανάμεσα στο απρόσμενο, το κωμικό και το βαθιά ανθρώπινο, η καθημερινότητα γίνεται παράλογη. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι εξωπραγματικό για να χάσει ένας άνθρωπος τον δρόμο του. Αρκεί μια σκέψη που μεγαλώνει, ένας φόβος που επιμένει και η αίσθηση πως όλα έχουν τελειώσει.

Η Κατίνα, όμως, θα ανακαλύψει πως ίσως δεν έχουν τελειώσει όλα.

Ίσως απλώς τώρα αρχίζει η ιστορία.

Μια παράσταση για τον φόβο, την επιβίωση, την ανθρώπινη αντοχή και εκείνες τις στιγμές που η ζωή μάς φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Με χιούμορ, πίκρα, τρυφερότητα και βαθιά αλήθεια, η Κατίνα μάς θυμίζει πως μπορεί να μην έχουμε πάντα τη δύναμη να βρούμε αμέσως τη λύση.

Αρκεί να πάρουμε μια ανάσα.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Κατερίνα Παπασιδέρη

Δραματουργική επεξεργασία: Κατερίνα Παπασιδέρη, Μίμης Καπέρδος

Σκηνικά/Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Φωτισμοί: Βλάσσης Θεοδωρίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Λάτση

Φωτογραφίες & Trailer παράστασης: Έφη Καρανικόλα

Παίζουν: Κατερίνα Παπασιδέρη, Γωγώ Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected] : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Θέατρο Μικρό Χόρν, Αμερικής 10, Aθήνα Τηλέφωνο: 211 1000 365

Διάρκεια παράστασης: 70’

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων: Τετάρτη: 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία + Θεωρεία: 18€

Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ(χωρίς αμαξίδιο): 16€

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 14€

Εισιτήρια:

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/katina/

• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου – Κατερίνα Σταθάτου : 211- 1026277, Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected].

Πληροφορίες: www.a-th.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:

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