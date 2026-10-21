Η Sia εξασφάλισε την κύρια επιμέλεια του γιου της – Τι προβλέπει η συμφωνία με τον πρώην σύζυγό της

Η Sia εξασφάλισε τη βασική φυσική επιμέλεια του δίχρονου γιου της, με τον εν διαστάσει σύζυγό της να διατηρεί κοινή νομική επιμέλεια

Με μια ματιά Η Sia εξασφάλισε την κύρια φυσική επιμέλεια του δίχρονου γιου της.

Ο Dan Bernard διατηρεί κοινή νομική επιμέλεια και πρόγραμμα επικοινωνίας.

Η Sia θα καταβάλλει 42.500 δολάρια μηνιαίως για διατροφή και θα καλύπτει εκπαίδευση και ιατρικά έξοδα.

Η Sia θα διατηρεί ασφαλιστήριο ζωής 5 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ του παιδιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τραγουδίστρια, Sia έχει επιτύχει μια σημαντική δικαστική νίκη, εξασφαλίζοντας την κύρια φυσική επιμέλεια του δίχρονου γιου της. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στη συνεχιζόμενη διαδικασία διαζυγίου της με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Dan Bernard. Παρότι η Sia θα έχει τον κύριο λόγο στη φροντίδα του παιδιού, ο Dan Bernard διατηρεί από κοινού τη νομική επιμέλεια, καθώς και καθορισμένο πρόγραμμα επικοινωνίας, ειδικά κατά τις περιόδους των γιορτών και άλλων σημαντικών ημερομηνιών.

Η απόφαση έρχεται αρκετούς μήνες μετά τη συμφωνία του πρώην ζεύγους σχετικά με την οικονομική υποστήριξη του παιδιού. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, η Sia έχει δεσμευτεί να καταβάλλει στον Dan Bernard 42.500 δολάρια μηνιαίως για τη διατροφή του γιου τους. Οι πληρωμές αυτές αναμένεται να συνεχιστούν έως ότου το παιδί ενηλικιωθεί, ή, υπό προϋποθέσεις, έως την αποφοίτησή του από το λύκειο.

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Πέρα από τη μηνιαία διατροφή, η Sia αναλαμβάνει την κάλυψη των διδάκτρων για ιδιωτικό σχολείο, των εξωσχολικών δραστηριοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού, καθώς και ιατρικών εξόδων που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση. Επιπλέον, διατηρεί την ευθύνη για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης υγείας στον γιο της, όπως ορίζεται στα δικαστικά έγγραφα. Η συμφωνία περιλαμβάνει και διατάξεις για τη μελλοντική οικονομική ασφάλεια του παιδιού.

Για την περαιτέρω προστασία του γιου της, η Sia υποχρεούται να διατηρεί ασφαλιστήριο ζωής ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων, με δικαιούχο το παιδί. Εναλλακτικά, μπορεί να δημιουργήσει ένα καταπίστευμα που θα του παρέχει παρόμοια οικονομική προστασία σε περίπτωση πρόωρου θανάτου της.

Η δικαστική διαμάχη και η πορεία προς τη συμφωνία

Η παρούσα συμφωνία για την επιμέλεια και τη διατροφή εντάσσεται στη διαδικασία διαζυγίου του ζευγαριού, η οποία ξεκίνησε με την κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τη Sia το 2025. Ο Dan Bernard είχε προηγουμένως υποβάλει αίτημα για αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια, κατηγορώντας τη Sia για «ακαταλληλότητα και αναξιοπιστία ως γονέας» λόγω προβλημάτων κατάχρησης ουσιών και εξάρτησης.

Η Sia, από την πλευρά της, απάντησε με υπόμνημα, δηλώνοντας ότι είχε απέχει από τη χρήση ουσιών για περισσότερους από έξι μήνες και συμμετείχε ενεργά σε πρόγραμμα απεξάρτησης, με εβδομαδιαίους ελέγχους και την υποστήριξη ειδικού συνοδού νηφαλιότητας. Στα δικαστικά έγγραφα, ανέφερε: «Η ανάρρωσή μου αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της ζωής μου», και πρόσθεσε ότι οι διαφορές στον τρόπο ζωής τους συνέβαλαν στον χωρισμό τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαστής είχε απορρίψει προηγουμένως το επείγον αίτημα του Dan Bernard για αποκλειστική επιμέλεια, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε επαρκής επείγουσα ανάγκη που να δικαιολογεί την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων. Η Sia, γνωστή για την μοναδική της φωνή και τα τραγούδια της, όπως το «Chandelier», έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι μόνο για την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και για την προσωπική της ζωή. Η πρόσφατη εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση των οικογενειακών της υποθέσεων.

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