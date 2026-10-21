Ανατροπή στην υγεία της Christina Applegate – Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

Με μια ματιά Η Christina Applegate ενημερώθηκε από τον γιατρό της ότι δεν πάσχει από Πολλαπλή Σκλήρυνση (MS).

Η ηθοποιός δήλωσε ότι η κατάστασή της δεν έχει βελτιωθεί, παρά τη λανθασμένη διάγνωση.

Η Applegate αναζητά απαντήσεις για την πραγματική φύση της ασθένειάς της, έχοντας όλα τα συμπτώματα της MS.

Η διάγνωση της MS δεν είναι απλή, καθώς δεν υπάρχει ένα μοναδικό τεστ για αυτήν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Christina Applegate, η οποία είχε ανακοινώσει τη διάγνωσή της με Πολλαπλή Σκλήρυνση (MS) το καλοκαίρι του 2021, προχώρησε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη, δηλώνοντας ότι ο γιατρός της την ενημέρωσε πως δεν πάσχει από τη νόσο. Η αποκάλυψη έγινε σε νέο επεισόδιο του podcast «Messy», όπου η Christina Applegate συζητούσε με τη συν-παρουσιάστριά της, Jamie-Lynn Sigler, για τις δικές τους μάχες με την Πολλαπλή Σκλήρυνση.

«Ήρθε στο δωμάτιό μου και είπε: «Συγχαρητήρια, δεν έχεις MS»», περιέγραψε η Christina Applegate, εμφανώς συγκινημένη, προσθέτοντας ότι η αντίδρασή της δεν ήταν καθόλου χαρούμενη, παρά την ευτυχία των γύρω της. Η ηθοποιός εξήγησε ότι μια λανθασμένη διάγνωση δεν την κάνει ξαφνικά καλά, τονίζοντας πως η κατάστασή της δεν έχει βελτιωθεί, αντίθετα, έχει επιδεινωθεί. «Είμαι πίσω στο σημείο μηδέν, όπου δεν ξέρω τι συμβαίνει», δήλωσε, αναφέροντας ότι οι γιατροί της θα ξεκινήσουν μια «διαδικτυακή έρευνα» για να καταλάβουν τι συμβαίνει από το 2021.

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Η Christina Applegate, η οποία για χρόνια βασιζόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο και μπαστούνι, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την καριέρα της λόγω της κατάστασής της. «Έχω περάσει μια μεγάλη κατάθλιψη εξαιτίας αυτού», εξομολογήθηκε, αναφέροντας ότι έχασε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της δουλειάς της. «Ακόμα χρειάζομαι αμαξίδιο όταν πηγαίνω στον γιατρό. Δεν μπορώ να περπατήσω από το αυτοκίνητο στο δωμάτιο. Είμαι ακόμα σε αυτό. Τίποτα μαγικό δεν συνέβη όταν είπε «δεν έχεις MS»».

Η ηθοποιός εξέφρασε ένα «παράξενο συναίσθημα» ότι απογοήτευσε τους πάντες, καθώς είχε γίνει «το πρόσωπο της MS» μαζί με τη Jamie-Lynn Sigler. «Ό,τι έκανα, είχα έναν λόγο. Είχα έναν λόγο για τον οποίο η μέρα μου πήγαινε χάλια κάθε μέρα. Και τώρα δεν έχω λόγο, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και πολύ μπερδεμένο για μένα». Η Christina Applegate χαρακτήρισε τη λανθασμένη διάγνωση ως «mindfuck» και δήλωσε ότι βρίσκεται ακόμα σε «κατάσταση σοκ» καθώς αναζητά απαντήσεις για την πραγματική φύση της ασθένειάς της.

Η ίδια ανέφερε ότι έχει όλα τα συμπτώματα ενός ατόμου με MS. «Έχω κάθε σύμπτωμα κάποιου με MS. Κάθε ένα από αυτά. Τώρα, ξέρουμε και οι δύο ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μοιάζουν με τη MS. Πολλά διαφορετικά πράγματα». «Είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι λένε: «Κλαψιάρα, δεν έχεις MS». Ξέρεις, αυτό είναι καλό πράγμα. Αλλά όχι, όχι, όχι. Κάθομαι εδώ έχοντας κοιμηθεί όλη την προηγούμενη μέρα νιώθοντας χάλια λόγω της ζέστης. Τα πόδια μου δεν λειτουργούν. Ξέρεις, όλα τα ίδια πράγματα μου συμβαίνουν. Και όμως έχω αυτό το πράγμα του τύπου, καλά, δεν έχεις αυτό, οπότε, ξέρεις, ίσως προσποιείσαι».

Η Δρ. Marwa Kaisey, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Cedars-Sinai Medical Center, εξήγησε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast ότι δεν υπάρχει ένα μοναδικό τεστ για τη διάγνωση της MS. «Δεν έχουμε ένα μόνο τεστ για τη MS. Δεν είναι σαν να έχουμε κάτι σαν τεστ εγκυμοσύνης που λέει Ναι. Το έχεις. Όχι. Δεν το έχεις. Είναι μια λίστα κριτηρίων». Ανέφερε επίσης ότι σχεδόν ένα στα πέντε άτομα που τους είχαν πει ότι είχαν MS, μερικά για δεκαετίες, δεν το είχαν στην πραγματικότητα, και η πλειοψηφία τους έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή για να το αντιμετωπίσει.

Η Christina Applegate είχε νοσηλευτεί τον Αύγουστο, έχοντας εισαχθεί σε νοσοκομείο στο Λος Άντζελες από τα τέλη Μαρτίου. Πηγές ανέφεραν ότι η ηθοποιός, η οποία διαγνώστηκε με MS το 2021, τα πήγαινε καλά από τότε που επέστρεψε στο σπίτι. Στις πρώτες της δηλώσεις μετά τη νοσηλεία της τον Απρίλιο, η Christina Applegate είχε διαβεβαιώσει τους θαυμαστές της μέσω Instagram ότι «γινόταν πιο δυνατή και καλύτερη κάθε μέρα», μοιράζοντας μια φωτογραφία από το βιβλίο της, «You With The Sad Eyes», και αναφέροντας ότι θα «αφιέρωνε λίγο χρόνο για να επικεντρωθεί στην υγεία της».

Η εκπρόσωπος της Christina Applegate αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, δηλώνοντας ότι η ηθοποιός έχει «μακρά ιστορία περίπλοκων ιατρικών καταστάσεων για τις οποίες ήταν ανανεωτικά ανοιχτή». Νωρίτερα τον Φεβρουάριο, η Christina Applegate είχε μοιραστεί ότι ήταν «κυρίως κλινήρης» λόγω της μάχης της με τη MS, αλλά έκανε την προσπάθεια να βγει από το υπνοδωμάτιο για την έφηβη κόρη της, Sadie, όπως για να την πάει σχολείο, καθώς ήταν «το αγαπημένο της πράγμα».

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