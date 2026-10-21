Sunday Rose: Η κόρη της Nicole Kidman απαντά για πρώτη φορά στα σχόλια περί «nepo baby»

Η 18χρονη Sunday Rose, κόρη της Nicole Kidman, αντιμετωπίζει για πρώτη φορά δημόσια τις κατηγορίες περί «nepo baby» με αφορμή την εμφάνισή της στο εξώφυλλο της Vogue Germany

Με μια ματιά Η Sunday Rose, κόρη της Nicole Kidman, μίλησε για τον χαρακτηρισμό «nepo baby» στο εξώφυλλο της Vogue Germany.

Αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που της δίνονται λόγω της οικογένειάς της και εκφράζει ευγνωμοσύνη.

Τονίζει την επαγγελματική της προσέγγιση, δίνοντας πάντα τον καλύτερό της εαυτό και αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό.

Παρά τις αντιδράσεις στα social media, συνεχίζει την καριέρα της, με τη συμβουλή της μητέρας της να μην διαβάζει αρνητικά σχόλια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sunday Rose , η 18χρονη κόρη της βραβευμένης ηθοποιού Nicole Kidman και του Αυστραλού μουσικού Keith Urban , έκανε ένα σημαντικό βήμα στην δημόσια παρουσία της, αντιμετωπίζοντας ανοιχτά τον χαρακτηρισμό «nepo baby» (παιδί του «νεποτισμού»). Η νεαρή, που ακολουθεί τα βήματα των γονιών της στον χώρο της ψυχαγωγίας, εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της Vogue Germany, όπου μίλησε με ειλικρίνεια για τις ευκαιρίες που της δίνονται λόγω της διάσημης οικογένειάς της.

Η Sunday Rose , η οποία έχει ήδη κάνει ένα μικρό πέρασμα από τη σειρά «Big Little Lies» το 2019 και παρευρέθηκε στην ηλικία των 17 ετών στην πρώτη της Met Gala, δήλωσε στο γερμανικό περιοδικό: «Είμαι πολύ ενήμερη ότι μου δίνονται ευκαιρίες που δεν έχει ο καθένας, και είμαι πραγματικά ευγνώμων που μπορώ να τις αξιοποιήσω». Πρόσθεσε, τονίζοντας την επαγγελματική της προσέγγιση: «Όταν βρίσκομαι στη δουλειά, φροντίζω πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, ποτέ να μην έχω αρνητική διάθεση, ανεξάρτητα από την κούραση ή το jet lag, και να αντιμετωπίζω όλους με σεβασμό».

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Η πορεία της Sunday Rose στον χώρο του θεάματος δεν ήταν πάντα ομαλή. Η εμφάνισή της ως μοντέλο στην πασαρέλα της Dior κατά τη διάρκεια της Paris Fashion Week τον Ιούλιο, λίγο πριν κλείσει τα 18 της χρόνια, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες επέκριναν την έκφρασή της, τον τρόπο που περπατούσε και, φυσικά, το status της ως «nepo baby». Παρόλα αυτά, η νεαρή επέλεξε να μην αφήσει τα αρνητικά σχόλια να την επηρεάσουν, συνεχίζοντας την καριέρα της.

Η μητέρα της, Nicole Kidman, είχε ευχηθεί στην κόρη της για τα 18α γενέθλιά της με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, αγγελουδίνα μου, δεν θα μπορούσες να είσαι πιο αγαπημένη». Η ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφίες από την παιδική ηλικία της Sunday Rose, ενισχύοντας την εικόνα μιας στενής οικογενειακής σχέσης.

Η Nicole Kidman, η οποία βίωσε και η ίδια κριτική στην αρχή της καριέρας της, έχει δηλώσει ότι κατανοεί τις δυσκολίες, αλλά ανησυχεί για την κόρη της, καθώς της θυμίζει τις δικές της δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, τόσο η Nicole Kidman όσο και ο Keith Urban εκφράζουν περηφάνια για την Sunday Rose και την αφήνουν να χαράξει τον δικό της δρόμο, με τη συμβουλή της μητέρας της να μην διαβάζει τα social media.

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