Life 19.10.2026

Τα ζώδια που κάνουν το friendship feel διαφορετικό

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Ποια ζώδια θεωρούνται τα απόλυτα besties σύμφωνα με την αστρολογία και ποιοι συνδυασμοί υπόσχονται γέλιο περιπέτεια και friendship goals
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Κριός και Τοξότης: Φίλοι για περιπέτειες, αυθόρμητες εξόδους και αξέχαστες ιστορίες.
  • Δίδυμοι και Ζυγός: Κοινωνικοί, επικοινωνιακοί, ιδανικοί για ατελείωτες συζητήσεις και inside jokes.
  • Καρκίνος και Ιχθύες: Ευαίσθητοι, ενσυναισθητικοί, προσφέρουν συναισθηματική στήριξη και κατανόηση.
  • Λέων και Κριός: Δυναμικοί, ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον, γεμάτοι ενέργεια και αυτοπεποίθηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις εκείνον τον φίλο που καταλαβαίνει τι σκέφτεσαι μόνο από ένα βλέμμα; Ή εκείνη την κολλητή που ξέρει ολόκληρο το backstory κάθε crush σου, ακόμη κι αν δεν θυμάσαι εσύ όλες τις λεπτομέρειες; Κάποιες φιλίες μοιάζουν να λειτουργούν από την πρώτη στιγμή, ενώ άλλες χρειάζονται χρόνο για να χτιστούν.

Δύο φίλες χαμογελούν και συνομιλούν έξω, αποδεικνύοντας την αλληλεγγύη και την αγάπη μεταξύ τους.
Pexels

Αν αγαπάς την αστρολογία, σίγουρα έχεις αναρωτηθεί αν το ζώδιό σου μπορεί να αποκαλύψει κάτι για το πώς λειτουργείς ως φίλος. Σύμφωνα με τις αστρολογικές ερμηνείες, ορισμένα ζώδια θεωρείται ότι ταιριάζουν περισσότερο χάρη στην ενέργεια, την επικοινωνία και τα κοινά ενδιαφέροντά τους. Φυσικά, η πραγματική φιλία δεν καθορίζεται από τα άστρα, αλλά πάμε να δούμε ποια zodiac duos θα μπορούσαν να γίνουν τα απόλυτα besties!

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Κριός + Τοξότης: Οι φίλοι που δεν λένε ποτέ όχι σε μια περιπέτεια

Αν η παρέα σου περιλαμβάνει έναν Κριό και έναν Τοξότη, ετοιμάσου για αυθόρμητες εξόδους, last-minute ταξίδια και ιστορίες που θα θυμάστε για χρόνια. Στην αστρολογία, και τα δύο ζώδια συνδέονται με τον ενθουσιασμό, την ανεξαρτησία και την αγάπη για νέες εμπειρίες. Είναι ο συνδυασμός που μπορεί να ξεκινήσει με έναν απλό καφέ και να καταλήξει σε μια ολόκληρη ημέρα γεμάτη απρόοπτα. Το μόνο challenge; Να αποφασίσουν επιτέλους ποιος θα οργανώσει το επόμενο πλάνο!

Δύο φίλες απολαμβάνουν μια χαρούμενη βραδιά μαζί, ιδανική για τις προτεινόμενες ταινίες του Σαββατόβραδου.
Πηγή: Unsplash

Δίδυμοι  + Ζυγός: Οι social butterflies της παρέας

Αν η φιλία σου βασίζεται σε ατελείωτες συζητήσεις, inside jokes και memes που μόνο εσείς καταλαβαίνετε, αυτό το δίδυμο θα μπορούσε να σου θυμίζει κάτι. Οι Δίδυμοι και οι Ζυγοί θεωρούνται στην αστρολογία επικοινωνιακοί και κοινωνικοί. Μαζί μπορούν να συζητούν από τα πιο ασήμαντα καθημερινά νέα μέχρι τα μεγαλύτερα life dilemmas. Είναι εκείνοι που θα αναλύσουν ένα μήνυμα για δύο ώρες και μετά θα γελάσουν με το πόσο σοβαρά το πήραν.

Καρκίνος + Ιχθύες: Οι φίλοι που σε καταλαβαίνουν χωρίς πολλά λόγια

Υπάρχουν φιλίες στις οποίες δεν χρειάζεται να προσποιείσαι ότι είσαι καλά. Ο Καρκίνος και οι Ιχθύες συνδέονται αστρολογικά με την ευαισθησία, τη συναισθηματική σύνδεση και την ενσυναίσθηση. Αυτός ο συνδυασμός συμβολίζει την παρέα που θα σου προσφέρει έναν ώμο για να κλάψεις, θα θυμάται τις λεπτομέρειες που της έχεις εκμυστηρευτεί και θα χαρεί πραγματικά με τις επιτυχίες σου. Και ναι, ένα απλό «είσαι καλά;» μπορεί να γίνει η αρχή μιας τρίωρης συζήτησης.

Δύο νεαρές γυναίκες περπατούν σε μια προβλήτα δίπλα σε μια λίμνη, συμβολίζοντας την αδελφική σχέση.
Πηγή: Unsplash

Λέων  + Κριός: Το απόλυτο dynamic duo

Αυτοί οι δύο δεν περνούν απαρατήρητοι! Ο Λέων και ο Κριός συνδέονται με αυτοπεποίθηση, ενέργεια και δυναμισμό, σύμφωνα με τα αστρολογικά στερεότυπα. Μπορούν να γίνουν οι φίλοι που ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, να κυνηγήσει έναν στόχο ή να βγει από το comfort zone του. Το friendship τους έχει ένταση, χιούμορ και πολλή υποστήριξη. Αρκεί να θυμούνται ότι δεν χρειάζεται πάντα κάποιος να έχει τον τελευταίο λόγο.

Δύο φίλοι σε έντονη συζήτηση που υποδηλώνει το red flag του contrarian friend σε μια φιλία.
Unsplash.com

Η αστρολογία προτείνει ενδιαφέροντες συνδυασμούς, αλλά δεν υπάρχει ένα ζευγάρι ζωδίων που να εγγυάται την τέλεια φιλία. Μπορεί να είσαι Κριός και να έχεις κολλητό έναν Καρκίνο ή Παρθένος και να ταιριάζεις περισσότερο με έναν Υδροχόο. Αυτό που κάνει μια φιλία να ξεχωρίζει είναι η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, ο αμοιβαίος σεβασμός και το να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου χωρίς φόβο ότι θα κριθείς. Γιατί, τελικά, bestie δεν είναι εκείνος που έχει το ιδανικό ζώδιο για εσένα. Είναι εκείνος που θα σου στείλει μήνυμα όταν εξαφανιστείς, θα χαρεί με τη χαρά σου και θα παραμείνει δίπλα σου ακόμη κι όταν η ζωή δεν είναι τόσο aesthetic όσο τα Instagram stories σου.

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ζώδια φιλίες
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